Los votantes citan una amplia variedad de razones para el auge de los candidatos socialistas, según una encuesta

La frustración por el coste de la vida y los políticos demócratas tradicionales encabezan las razones por las que los votantes estadounidenses creen que algunos candidatos socialistas han ganado impulso, según una nueva encuesta.

La encuesta "Voters' Voice" de The Center Square reveló que el 29 % de los estadounidenses afirma que el coste de la vida es la principal razón del aumento de popularidad de algunos candidatos socialistas demócratas en determinadas ciudades y elecciones, seguido por un 15 % que se siente frustrado con los políticos demócratas tradicionales.

No muy lejos, el 13 % de los votantes afirma que se debe a los estadounidenses más jóvenes, y el 12 % señala que las redes sociales y la organización política en línea influyen en el auge de los socialistas demócratas.

El 9 % de los votantes cree que el apoyo de los sindicatos del sector público o las organizaciones activistas influye en este auge, mientras que el 8 % piensa que la popularidad tiene su origen en los campus universitarios y el mundo académico.

La última encuesta se publica antes de las elecciones de mitad de legislatura, en un momento en que cada vez más candidatos socialistas demócratas se han convertido en el centro de atención tanto de los republicanos como de algunos demócratas moderados.

Los Socialistas Democráticos de América han destacado las "estadísticas de la campaña" de 241 candidatos de la DSA, que muestran que, hasta la fecha, se presentan 171 candidatos, con 59 derrotas y 11 victorias.

El elevado coste de la vida, señalado como la principal razón del aumento de popularidad de los candidatos socialistas, apunta a un problema más profundo para los republicanos en las elecciones de mitad de legislatura.

En otra encuesta realizada por The Center Square Voters' Voice Poll, el 15 % de los votantes estadounidenses afirma que sus ingresos han disminuido en el último año, mientras que el 41 % afirma que se han mantenido estables, a pesar de que sus gastos han aumentado.

A pesar del auge de la influencia del socialismo democrático en la política actual, los estadounidenses siguen mostrándose recelosos ante los candidatos de la DSA y su creciente popularidad, y se muestran reacios a vivir en una comunidad donde la DSA influya en las políticas locales.

La encuesta "Voters' Voice" de The Center Square también reveló que el 55 % de los votantes estadounidenses está preocupado por que los candidatos socialistas demócratas se presenten a cargos electos en EE. UU. y ganen, mientras que al 37 % no le preocupa.

Esta última encuesta llega justo después de la realizada en agosto por "The Center Square Voters' Voice", que reveló que el 63 % de los estadounidenses está preocupado por el auge del socialismo o el comunismo en la política estadounidense , mientras que el 29 % no lo está.

La encuesta "Voters' Voice" de The Center Square, realizada por Noble Predictive Insights, se llevó a cabo entre el 5 y el 7 de octubre entre 2.527 votantes registrados a través de un panel en línea de participación voluntaria y mensajes de texto a la web desde teléfonos móviles. La muestra incluía a 1 136 republicanos, 1 171 demócratas y 220 "verdaderos independientes", que no se inclinaban por ninguno de los dos grandes partidos cuando se les preguntó. El 44 % de los votantes estadounidenses encuestados en la encuesta "Voters' Voice" de The Center Square afirma que preferiría vivir en una ciudad o comunidad en la que los socialistas demócratas no hayan ganado influencia.

Por el contrario, el 33 % afirma que le gustaría que su ciudad o comunidad se orientara más hacia lugares donde los candidatos socialistas demócratas han ganado influencia, mientras que el 23 % no está seguro.

El margen de error de la encuesta es de +/- 2,0 %.

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