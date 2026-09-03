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George Clooney se convierte por unos instantes en fotógrafo

Después de recibir el miércoles el León de Oro a su carrera en el festival de cine de la ciudad italiana, la estrella estadounidense posó para una multitud de fotógrafos junto a su amiga y actriz Laura Dern.

Imagen de George Clooney

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Alfombra roja en la Mostra de Venecia. George Clooney acaba de recibir un premio honorífico. Y en un arrebato, el célebre actor entrega su galardón a una fotógrafa de la AFP y le toma una fotografía con su cámara.

Después de recibir el miércoles el León de Oro a su carrera en el festival de cine de la ciudad italiana, la estrella estadounidense posó para una multitud de fotógrafos junto a su amiga y actriz Laura Dern.

Pero entonces se acercó hacia Tiziana Fabi, una fotógrafa que cubre grandes eventos del mundo del espectáculo, el deporte y la política para la AFP.

"Te doy el León", le dijo. Y añadió: "Yo hago la foto".

El intercambio entre ambos y la imagen tomada por Clooney de la fotógrafa sonriente con el premio en sus manos se difundieron ampliamente en las redes sociales.

"No sé por qué me eligió a mí", dijo Fabi sobre su encuentro con el oscarizado actor y cineasta.

"Estaba bastante sorprendida y, al principio, un poco molesta. ¡Simplemente dejó el premio sobre mi regazo y tomó mi cámara!", contó.

Fabi dijo que Clooney le agradeció efusivamente cuando le devolvió la cámara y Dern le dijo: "¡Enhorabuena!".

Clooney en el festival más antiguo del mundo

Clooney llegó el miércoles para la inauguración del festival de Venecia, el más antiguo del mundo, y posó ante los fotógrafos que cubren la glamorosa muestra italiana.

También había recibido un reconocimiento de la asociación de fotógrafos de Venecia, en el que posó con ellos y tomó algunas fotos con la cámara de otro fotoperiodista de la agencia italiana ANSA.

​Fabi dijo que se quedó asombrada de la habilidad de Clooney con una cámara profesional.

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