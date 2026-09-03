El Foro Madrid reúne en Santiago de Chile a Milei, Kast y otros referentes conservadores de América y Europa para defender la libertad y la soberanía

Publicado por Carlos Dominguez 3 de septiembre, 2026

El Foro Madrid celebra este jueves y viernes su quinto encuentro regional en Santiago de Chile bajo el lema "Una nueva era para Iberoamérica". La cita reúne a dirigentes políticos, parlamentarios, académicos y representantes de organizaciones civiles de más de 25 países, con una agenda centrada en la defensa de la libertad, la seguridad, la soberanía nacional y la prosperidad económica.

El encuentro, impulsado por la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal y vinculada al partido de derecha VOX, se presenta como un espacio de coordinación entre fuerzas conservadoras y liberales que comparten una visión crítica con el avance del socialismo, el exceso de regulación y la pérdida de capacidad de decisión de los Estados. Sus promotores reivindican los principios de la Carta de Madrid: la dignidad humana, el Estado de Derecho, la propiedad privada y las libertades fundamentales.

Los principales ponentes: Milei, Kast y referentes conservadores de América y Europa

Entre los nombres más destacados de esta edición del Foro Madrid se encuentra el presidente argentino, Javier Milei, convertido en una de las principales referencias internacionales de la derecha liberal por su defensa de la reducción del gasto público, la libertad económica y la limitación del poder del Estado. Su presencia refuerza la dimensión internacional del encuentro y conecta la agenda chilena con el debate abierto en Argentina sobre reformas económicas profundas.

El presidente chileno José Antonio Kast tendrá también un papel central como anfitrión y presidente del país sede. Su participación refleja la voluntad del Ejecutivo chileno de mantener una política exterior próxima a gobiernos y movimientos que priorizan la seguridad, la defensa de la soberanía y el combate contra el crimen organizado.

El nuevo rol de Estados Unidos en Iberoamérica

El programa incluye también la participación de Mike González, investigador sénior de The Heritage Foundation y analista especializado en América Latina. González intervendrá en el panel "El nuevo papel de Estados Unidos en Iberoamérica", junto al embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, y otros expertos. Su presencia aporta al debate la perspectiva de uno de los principales centros de pensamiento conservador de Estados Unidos sobre la defensa de la democracia, la libertad y la cooperación regional.

El panel será moderado por el periodista Orlando Avendaño, editor sénior de VOZ Media, cuya participación figura entre las intervenciones vinculadas al análisis político y estratégico de la región. Su presencia amplía la representación latinoamericana del foro y contribuye a uno de los objetivos centrales de la cita: fortalecer los vínculos entre dirigentes, parlamentarios y centros de pensamiento que defienden la soberanía nacional, la seguridad y la libertad económica.

Defendiendo a Occidente

En el encuentro participará además Hermann Tertsch, eurodiputado de VOX y una de las voces españolas más críticas con el avance del socialismo en Europa e Iberoamérica. Tertsch formará parte del panel "La defensa de Occidente: una alianza civilizacional", en el que se abordarán los desafíos culturales y políticos que, desde la perspectiva de los organizadores, amenazan los valores occidentales.

La sesión estará moderada por Fernando Nistal, director ejecutivo de CEU-CEFAS.