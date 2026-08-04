El concurso de impopularidad de EEUU: por qué las midterms de 2026 son una contienda de defectos, no de favoritos

Publicado por Amanda Head 4 de agosto, 2026

En las midterms de 2026, los votantes enfrentan una elección entre la agenda política socialista de los demócratas y el historial mixto de los republicanos, marcado por victorias fallidas y asuntos pendientes.

El representante Gabe Evans, republicano de Colorado, habló con Just The News el lunes y advirtió: “Vimos lo que pasó en Colorado, donde tuvimos dos candidatos alineados con los demócratas-socialistas que realmente llegaron a la cima en el lado demócrata, y las políticas que están impulsando están simplemente absolutamente desconectadas de la realidad”.

“Se trata de cosas como prohibir el petróleo, el gas y el diésel. La gente está preocupada ahora mismo por el costo de los productos, el costo de la vida, y tienes a socialistas demócratas que hablan de reducir el suministro de combustible de Colorado en un tercio para la gasolina y a la mitad para el diésel”, continuó Evans. “Han llamado a los agricultores y ganaderos horribles y explotadores. Piensa en lo que pasa con los precios de los alimentos y de los supermercados cuando a los agricultores y ganaderos, la gente que realmente produce nuestra comida, se les llama horribles y explotadores”.

Además, defendió que los candidatos republicanos cuentan con victorias que pueden esgrimir en la campaña de noviembre.

"Fíjate en todas las cosas positivas que los republicanos han logrado en materia de políticas", dijo Evans. Hablemos de la vivienda. Es una de las principales preocupaciones de mucha gente. Y en la rebaja fiscal para las familias trabajadoras, de hecho hemos incluido medidas que, específicamente para Colorado, van a dar lugar a 30 000 viviendas asequibles adicionales. ... Poner más viviendas en el mercado hace que bajen los precios y sea más fácil permitirse una vivienda. Es una simple cuestión de oferta y demanda. Así que eso es un logro. ... El gran y magnífico proyecto de ley. Por lo tanto, hay diversas formas en las que los republicanos están cumpliendo sus promesas".

El diputado estatal Donavan McKinney, respaldado por la DSA del área metropolitana de Detroit, el senador Bernie Sanders, independiente por Vermont, y Justice Democrats, se enfrenta a la diputada Shri Thanedar en el 13.º distrito de Míchigan, de mayoría demócrata.

Este martes, por ejemplo, las primarias de mitad de legislatura de Míchigan cuentan con candidatos alineados con la DSA que ponen a prueba la fuerza de la izquierda tradicional en contiendas clave: la diputada titular Rashida Tlaib, demócrata por Michigan y miembro desde hace mucho tiempo de la DSA (Socialistas Demócratas de América), se enfrenta a rivales en las primarias del distrito 12.

Rechaza la etiqueta de "DSA", pero agradece el apoyo

Aunque el candidato al Senado Abdul El-Sayed no es miembro oficial de la DSA y ha rechazado la etiqueta de socialista, su programa electoral de Medicare para todos, la abolición del ICE y las agresivas reformas económicas progresistas, junto con el respaldo de Sanders y de la diputada Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York, además de sus anteriores apariciones en actos de la DSA, lo sitúan claramente en la misma órbita ideológica.

Otros candidatos de la DSA están intentando ocultar sus posturas socialistas. La diputada estatal de Wisconsin Francesca Hong, miembro de la DSA y principal candidata demócrata a la gobernación, publicó "Abolir el Senado" en X en 2021.

Su campaña ahora niega haber apoyado jamás esa idea, afirma que no recuerda la publicación e insiste en que no es su postura actual, al tiempo que se desmarca de otros elementos del programa de la DSA, como la abolición de la policía. "Más nos vale tomárnoslo en serio porque lo estamos viendo en Wisconsin, y creo que el candidato socialista va a ganar la nominación a gobernador en el estado de Wisconsin", declaró el diputado Tom Tiffany, republicano por Wisconsin, a Just The News.

Tiffany, la presunta candidata republicana a la gobernación de Wisconsin, advirtió: "Vamos a ver si un estado tradicional como Wisconsin, uno de los pilares de Estados Unidos, va a caer en manos del socialismo".

Wisconsin fue uno de los siete estados indecisos que votaron a favor de el presidente Donald Trump en las elecciones de 2024.

Sin embargo, el giro hacia el socialismo dentro del Partido Demócrata está ahuyentando a algunos votantes tradicionales del partido.

Bill Maher, demócrata de toda la vida y presentador de Real Time with Bill Maher, afirmó en su popular programa de HBO: "No pasa una semana sin que lea sobre alguna cara nueva y prometedora que acaba de ser elegida en el Partido Demócrata. Y luego, cuando esa cara abre la boca, sale el Manifiesto Comunista o alguna otra tontería", argumentó Maher.

El socialismo está ganando popularidad



Las encuestas muestran que el socialismo sigue siendo una opinión minoritaria en general, pero que ha ganado popularidad entre los demócratas. La encuesta de Gallup de 2025 reveló que el 39 % de los estadounidenses tienen una opinión positiva del socialismo (frente al 57 % que tiene una opinión negativa), cifra que se ha mantenido estable en los últimos años, mientras que el 54 %, frente al 60 % de 2021, tiene una opinión positiva del capitalismo.

Entre los demócratas, la actitud positiva hacia el socialismo alcanzó el 66 %, frente al 50 % registrado en 2010, mientras que entre los republicanos solo fue del 14 %.

Una encuesta de Fox News de 2026 registró un máximo del 38 % que afirmaba que un giro hacia el socialismo sería positivo (frente al 18 % de 2010), aunque el 61 % no estaba de acuerdo.

Los demócratas tienen un problema de antisemitismo

Existe una creciente preocupación por el hecho de que el Partido Demócrata se haya vuelto más tolerante con el antisemitismo, especialmente en su ala progresista de izquierda. Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, el activismo antiisraelí ha llegado en ocasiones a adoptar tópicos antisemitas, se han producido casos de acoso a estudiantes judíos en los campus y algunos candidatos han adoptado eslóganes o una retórica que, históricamente, ha supuesto una amenaza para los judíos.

A los judíos estadounidenses les preocupan especialmente las victorias en las primarias de candidatos antiisraelíes respaldados por la DSA en Nueva York, que cuenta con la mayor población judía del país. La ciudad de Nueva York también eligió alcalde a Zohran Mamdani, apoyado por la DSA, quien ha respaldado el movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) contra Israel, ha calificado a este país de Estado de apartheid que comete genocidio en Gaza y ha revocado las órdenes ejecutivas anteriores que adoptaban la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA). En un momento dado, insistió en que detenería al primer ministro israelí nada más llegar, antes de su discurso en la ONU.

Los republicanos tienen sus propios problemas

Los votantes están cada vez más descontentos con los republicanos del Congreso por haber logrado muy poco más allá de un puñado de medidas emblemáticas, a pesar de controlar ambas cámaras y la Casa Blanca, después de que Trump ganara el voto popular y el voto electoral en las elecciones de 2024.

Aunque el partido logró aprobar la "One Big Beautiful Bill" (OBBB), también conocida como Recortes Fiscales para las Familias Trabajadoras, que prorrogaba los recortes fiscales de 2017 y añadía nuevas deducciones por propinas y horas extras, este sigue siendo, en esencia, su único logro legislativo importante.

La deficiencia más evidente ha sido el repetido fracaso a la hora de aprobar la tan popular Ley SAVE America (Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses), una medida prioritaria para la integridad electoral que exige una prueba de ciudadanía para inscribirse y un documento de identidad con fotografía para votar. La Casa Blanca publicó una encuesta que mostraba un margen de apoyo del 71 % a favor del proyecto de ley.

Hay que reconocer que, gracias a los republicanos de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley se aprobó en la cámara baja en múltiples ocasiones, pero se ha estancado repetidamente en el Senado debido al filibusterismo y a las divisiones internas del partido. Las encuestas reflejan esta frustración, con la aprobación del Congreso cerca de mínimos históricos e incluso muchos votantes republicanos expresando su decepción por los escasos avances.

El conflicto con Irán está lastrando el apoyo a los republicanos

El actual y siempre cambiante conflicto entre EEUU e Irán, que comenzó con los ataques conjuntos de EEUU e Israel en febrero, se ha convertido en un lastre político para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre.

Los prolongados combates, los frágiles alto el fuego, el aumento de los precios de la energía debido a las interrupciones en el Estrecho de Ormuz y la creciente inflación han lastrado los índices de popularidad de Trump. Muchos de los seguidores del movimiento "Make America Great Again" (MAGA) ven con malos ojos otra implicación en asuntos extranjeros, mientras que las bajas estadounidenses, el agotamiento de las reservas de municiones y la oposición del Congreso —incluida una resolución de la Cámara de Representantes en contra de la guerra— han alimentado el cansancio de los votantes.

Dado que las dificultades económicas están afectando a los bolsillos de los ciudadanos y que el conflicto sigue sin resolverse a solo unos meses de la jornada electoral, la guerra corre el riesgo de reducir la participación republicana y reforzar las posibilidades de los demócratas en las contiendas reñidas.

Lo que revelan las encuestas sobre la intención de voto genérica

De cara a la recta final del verano antes de las elecciones de mitad de legislatura, la aprobación de los republicanos sigue siendo relativamente baja en medio de un amplio descontento entre el electorado. La aprobación de la labor de Trump ronda alrededor del 34 %, mientras que el 64 % lo desaprueba, según recientes encuestas de Pew Research y otras encuestas nacionales.

Esa cifra es inferior a la del expresidente Barack Obama en el mismo momento de su segundo mandato (entre el 42 % y el 44 %) y del expresidente George W. Bush, que se situaba en el 37 %. El expresidente Joe Biden, en su primer y único mandato, tras 20 meses en el cargo, tenía un índice de aprobación del 44 %.

Al Congreso, liderado por los republicanos, le va aún peor, ya que solo alrededor del 25 % de los estadounidenses lo ven con buenos ojos, una cifra cercana a mínimos históricos. En las encuestas genéricas sobre el Congreso, los demócratas lideran por unos 6 puntos según la media de RealClearPolitics. Aunque el Partido Republicano sigue contando con un fuerte apoyo entre su base, los independientes y la valoración general del partido y de su ala en el Congreso siguen por los suelos, lo que refleja la frustración por la economía, los escasos avances legislativos y otras cuestiones a medida que se acercan las elecciones de noviembre.

El lado positivo para los republicanos

Las elecciones de mitad de legislatura suelen deparar grandes victorias al partido que no ocupa el poder. Los republicanos ni siquiera deberían estar en condiciones de mantener la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado.

Sin embargo, debido a las polémicas políticas de los demócratas de izquierda radical, y a pesar del escaso entusiasmo entre los republicanos, la diferencia en las encuestas no es tan amplia como suele serlo.

Según la última encuesta de RealClearPolitics (demócratas 48,0 %, republicanos 41,6 %).

Aunque ese déficit coloca al Partido Republicano a la defensiva de cara a las elecciones de mitad de legislatura, es relativamente modesto en comparación con ciclos anteriores, en los que el partido que no ocupaba el poder tenía ventajas más amplias. En 2018, por ejemplo, los demócratas solían aventajar en las encuestas entre 7 y 10 puntos a los republicanos. En 2006, su ventaja solía ser de dos dígitos, y en 2010 los republicanos lograron avances sustanciales como partido de la oposición. Una diferencia de seis puntos es significativa, pero aún no alcanza la magnitud de aquellos entornos de "ola" anteriores.

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