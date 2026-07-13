Reino Unido: La policía antiterrorista toma el mando de la investigación sobre el asesinato de Widdecombe

Publicado por Israel Duro 13 de julio, 2026

La policía antiterrorista se ha hecho cargo de la investigación sobre el asesinato de la veterana política británica de derechas Ann Widdecombe tras la aparición de nuevas pruebas, según declaró el lunes la ministra del Interior.

El anuncio confirmó que la policía considera el terrorismo como uno de los posibles motivos del ataque contra la exparlamentaria conservadora de 78 años, que fue hallada muerta el jueves en su domicilio en el suroeste de Inglaterra.

"Aún no hay información que sugiera que se trate de un incidente relacionado con el terrorismo"

La ministra del Interior Shabana Mahmood escribió en X que, a raíz de "nueva información y pruebas", la Policía Antiterrorista "está ahora al frente de la investigación sobre el horrible asesinato" de Widdecombe. Mahmood tenía previsto dirigirse a los diputados más tarde ese mismo lunes para informar sobre la investigación del asesinato.

El jefe de la policía antiterrorista del Reino Unido, Laurence Taylor, afirmó en un comunicado que "estamos siguiendo múltiples líneas de investigación para determinar el motivo de este ataque".

La fuerza policial regional que inicialmente lideraba la investigación, la Policía de Devon y Cornualles, informó el sábado por la noche de que un hombre británico de 28 años había sido detenido en Yorkshire, en el norte de Inglaterra, como sospechoso de asesinato. La policía señaló que "todavía no hay información que sugiera que se trate de un incidente relacionado con el terrorismo".

Policía: Widdecombe fue agredida 24 horas antes de que se encontrara su cadáver

La policía ha afirmado que se cree que Widdecombe fue agredida 24 horas antes de que se encontrara su cadáver. El periódico The Daily Telegraph informó, citando a vecinos, que el sospechoso detenido en Yorkshire había salido de su casa en la localidad de Rotherham el miércoles por la mañana llevando un palo de madera.

Fue detenido horas después de que la policía pusiera en libertad a un hombre al que había detenido anteriormente.

Fe cristiana

Widdecombe, diputada conservadora entre 1987 y 2010, era conocida por su fe cristiana y sus opiniones sin tapujos.

Ferviente defensora del Brexit, Widdecombe abandonó el Partido Conservador en 2019 para unirse al partido de extrema derecha del líder antiinmigración Nigel Farage.