La deuda se disparará al 123% de toda la economía de EEUU para 2036 si el Congreso no actúa: GAO

Publicado por Nicholas Ballasy 15 de junio, 2026

La trayectoria financiera del Gobierno federal se está volviendo cada vez más insostenible, según un nuevo informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) que advierte que el aumento de la deuda y los costos de los intereses podrían generar graves problemas económicos si los responsables políticos no toman medidas significativas pronto.

En su informe anual sobre la salud fiscal entregado al Congreso esta semana, la GAO señaló que la deuda en manos del público ascendía a 31,3 billones de dólares en abril de 2026, lo que equivale aproximadamente al tamaño de la economía del país.

Se proyecta que la deuda pública "crecerá más del doble de rápido que la economía durante los próximos 10 años, alcanzando el 123% del tamaño de la economía en 2036".

Bajo las políticas actuales de impuestos y gasto, se espera que esta cifra continúe aumentando rápidamente en las próximas décadas.

Se prevé que los déficits sigan aumentando

"La perspectiva fiscal a largo plazo del Gobierno federal presenta riesgos y desafíos que deben ser confrontados", señala el informe.

La GAO proyectó que la deuda en manos del público superará su récord anterior del 106% del PIB en 2029 y llegará al 123% en 2036. En las próximas tres décadas, el organismo estima que la carga de la deuda podría dispararse hasta el 251% del PIB. "A largo plazo, es insostenible que la deuda crezca más rápido que la economía", afirma el informe.

La agencia atribuye el empeoramiento de las perspectivas a un desequilibrio persistente entre el gasto público y la recaudación de ingresos. Durante la mayor parte de las dos últimas décadas, Washington ha gastado más dinero del que ingresa, lo que ha obligado a un mayor endeudamiento para cubrir los déficits anuales.

La GAO encontró que el envejecimiento de la población y el aumento de los costos de la atención sanitaria impulsarán un fuerte incremento del gasto en Seguridad Social, Medicare y otros programas federales de salud. Al mismo tiempo, se espera que el crecimiento de los ingresos no siga el mismo ritmo.

El informe señala que el Gobierno federal registró un déficit primario de 805.000 millones de dólares en el año fiscal 2025, sin contar los costos de intereses. Bajo las políticas actuales, se proyecta que estos déficits se agranden con el tiempo.

El servicio de la deuda por intereses es una de las categorías más grandes del gasto federal

Mientras tanto, los pagos de intereses de la deuda nacional consumen una parte cada vez mayor de los recursos federales.

Según la GAO, el Gobierno gastó más de 970.000 millones de dólares en pagos netos de intereses durante el año fiscal 2025, lo que ha convertido los intereses en una de las mayores categorías de gasto federal. La agencia señaló que Washington está gastando más en intereses que en defensa nacional y casi tanto como en Medicare.

Bajo las proyecciones actuales, se espera que los costos por intereses sigan acelerándose y podrían alcanzar casi el 10% del PIB para 2056.

"A abril de 2026, la deuda en manos del público ascendía a 31,3 billones de dólares, aproximadamente equivalente al tamaño de la economía del país", informó el organismo. "Se proyecta que la deuda en manos del público crecerá más del doble de rápido que la economía durante los próximos 10 años, alcanzando el 123% del tamaño de la economía en 2036".

"Proyectamos que para 2044 el Gobierno gastará más en intereses netos que en Seguridad Social", afirma el informe.

La GAO insta al Congreso y a la Casa Blanca a elaborar una estrategia fiscal a largo plazo

El organismo advirtió que las implicaciones de un mayor aumento de la deuda van más allá de los equilibrios presupuestarios del Gobierno federal. El incremento de la deuda elevaría los costos de endeudamiento para consumidores y empresas, frenaría el crecimiento económico y limitaría la capacidad del Gobierno para responder a emergencias.

Además, la agencia señaló que el deterioro de las perspectivas fiscales plantea "serios desafíos económicos, de seguridad nacional y sociales", entre ellos "menor crecimiento salarial, precios más altos y tasas de interés más elevadas para préstamos a hogares y empresas".

Para abordar los problemas, la GAO instó al Congreso y a la Casa Blanca a desarrollar una estrategia fiscal a largo plazo. El organismo recomendó establecer objetivos fiscales y reglas presupuestarias destinadas a colocar la deuda en una senda más sostenible.

Entre las opciones analizadas en el informe figuran aumentar los ingresos federales, reducir el gasto, reformar los principales programas de prestaciones, revisar los gastos fiscales y abordar los déficits de financiación de la Seguridad Social y Medicare.

La GAO estimó que mantener la deuda en torno al 100% del PIB para 2056 requeriría aumentar los ingresos en un 26% anual, recortar el gasto de los programas federales en un 21% anual, o adoptar alguna combinación de subidas de impuestos y reducciones de gasto.

El informe también enfatizó que retrasar la acción solo haría más difícil resolver el problema en el futuro. "Cuanto más se demoren las medidas, más drásticas tendrán que ser", advirtió la GAO. La agencia renovó además su llamamiento a reemplazar el actual proceso de límite de deuda, argumentando que el sistema vigente "no sirve como control de la política fiscal".

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