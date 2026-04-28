Las autoridades de 16 países realizan una operación internacional contra el abuso sexual infantil en entornos digitales

Publicado por Carlos Dominguez 28 de abril, 2026

La Policía Federal de Brasil (PF) lidera este martes una amplia operación conjunta y simultánea en 16 países, principalmente de América Latina, dirigida a combatir delitos transnacionales de abuso sexual contra niños y adolescentes, con énfasis en el ámbito cibernético. La acción se enmarca en la Operación Internacional Aliados por la Infancia VI.

La delegada Rafaella Parca, coordinadora de Combate a Delitos Cibernéticos de Abuso Sexual Infantil de la Policía Federal, destacó que la operación tiene como objetivo principal proteger a niños y adolescentes del abuso "especialmente en el ambiente cibernético".

En la operación participan las fuerzas de seguridad de Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

Según informó AFP, en Brasil se cumplieron 16 órdenes de prisión preventiva y 159 allanamientos con incautación de pruebas en los 26 estados y en Brasília, con la participación de más de 700 agentes policiales.