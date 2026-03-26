Publicado por John Solomon / Steven Richards 26 de marzo, 2026

El director de la Agencia Federal para el Financiamiento de la Vivienda (FHFA) ha recomendado nuevamente al Departamento de Justicia que investigue a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, formulando acusaciones de que habría falsificado información en su solicitud de seguro de vivienda.

El director de la FHFA, William Pulte, que supervisa Freddie Mac, Fannie Mae y los Bancos Federales de Préstamos Hipotecarios, pidió el miércoles a los fiscales federales de Florida e Illinois que "verifiquen e investiguen" la información, según dos cartas a las que tuvo acceso Just the News.

Pulte cita una serie de publicaciones en las redes sociales del abogado y presidente de The Article III Project, Mike Davis, quien explicó cómo las pruebas expuestas en documentos judiciales publicados anteriormente demuestran que James engañó a su aseguradora de hogar al solicitar cobertura.

Puede leer las referencias aquí:

James supuestamente clasificó una casa en Norfolk (Virginia) como su residencia principal



Fue la segunda vez que Pulte entregó al Departamento de Justicia denuncias penales contra James por supuestas irregularidades relacionadas con la propiedad de su vivienda.

La oficina del fiscal general de Nueva York no respondió a una solicitud de comentarios de Just the News.

El pasado mes de abril, Pulte envió una carta similar a la fiscal general Pam Bondi y a su adjunto Todd Blanche alegando que James "falsificó documentos bancarios y registros de propiedad para obtener ayudas y préstamos respaldados por el Gobierno y condiciones de préstamo más favorables". Entre las acusaciones, Pulte dijo que James clasificó una casa en Norfolk, Virginia, como residencia principal a pesar de que, como funcionaria del Estado de Nueva York, estaba obligada a mantener su residencia en el estado.

Ese mismo año, un gran jurado federal del Distrito Este de Virginia imputó a James, acusándola de fraude bancario y declaraciones falsas a una institución financiera. Sin embargo, los cargos fueron posteriormente desestimados después de que un juez dictaminara que la fiscal, Lindsay Halligan, no había sido nombrada legalmente, y no se llegó al fondo del asunto. El gran jurado se negó a emitir una nueva acusación tras la descalificación.

En respuesta a esas acusaciones anteriores, James acusó al presidente Trump y a su Administración de "politizar el sistema judicial" y calificó las acusaciones de "infundadas".

Las nuevas acusaciones de Pulte citan pruebas judiciales adjuntas a los expedientes de aquella acción legal previa.

Las supuestas declaraciones falsas de James

En una carta al fiscal del distrito sur de Florida, Jason Quinones, Pulte señala como prueba judicial una solicitud de seguro de hogar presentada a Universal Property Insurance, con sede en Fort Lauderdale, que parece demostrar que James afirmó que su casa de Norfolk, Virginia, estaría desocupada durante cinco meses al año.

Sin embargo, la sobrina de James parece haber dicho al gran jurado que vivía sin pagar alquiler en la casa. Nakia Thompson vivió allí durante cinco años mientras era buscada en Carolina del Norte por no haber completado su libertad condicional, informó The New York Post.

"[Parece] que la señora James hizo declaraciones falsas de que su propiedad estaría desocupada cinco meses al año", escribió Pulte. "Según el contenido del correo, esto era falso. La casa estaba, de hecho, ocupada todo el año por su sobrina".

En una carta separada al fiscal del distrito norte de Illinois, Pulte dice que un documento judicial muestra que James parece haber afirmado a Allstate, que tiene su sede en ese estado, que su casa de Virginia sólo estaría ocupada por una persona, cuando la información pública indica que su sobrina vivía allí con tres hijos.

"Al parecer, la Sra. James declaró que la casa estaría ocupada por un solo adulto, sin niños. En cambio, según el correo, ella sabía que la casa estaba ocupada por cuatro personas: tres niños y su sobrina", escribió Pulte al fiscal Andrew Boutros.

"Como tal, parece que puede haber defraudado a la compañía de seguros con sede en Illinois. Le rogamos que verifique e investigue este asunto, si lo considera oportuno", añadió Pulte.

James es una de las némesis más prominentes de Trump que se enfrenta a una posible investigación federal. La fiscal demandó varias veces al republicano para oponerse a sus políticas como presidente y le demandó en 2022 como ciudadano particular por un juicio civil por fraude de 464 millones de dólares, alegando que infló sus activos.

James se une a Schiff y Swallwell



James no es el único político demócrata y crítico con Trump que ha enfrentado posibles investigaciones penales gracias a Pulte.

El pasado julio, el encargado de vivienda envió una recomendación de investigación penal contra el senador Adam Schiff, demócrata de California, alegando que podría haber violado varios estatutos -incluyendo fraude electrónico del Gobierno, fraude postal, fraude bancario y declaraciones falsas a una institución financiera- al reclamar dos casas, una en Maryland y otra en California, como residencias principales.

Just the News informó anteriormente de que el entonces congresista Schiff había declarado repetidamente en declaraciones hipotecarias y electorales que sus dos viviendas eran su "residencia principal". Pero, según el prestamista Freddie Mac, respaldado por el Gobierno federal, los estadounidenses sólo pueden declarar una vivienda como residencia principal, aquella en la que viven la mayor parte del año.

A diferencia de James, Schiff nunca fue acusado de infracción alguna.

El pasado noviembre, Pulte también recomendó al DOJ que investigue al representante demócrata por California Eric Swalwell por presuntos fraudes hipotecarios y fiscales relacionados con una vivienda en Washington DC. La recomendación se centra en las acusaciones de que Swalwell recibió varios millones de dólares en préstamos y refinanciaciones al declarar su residencia principal en la capital en lugar de en California, y sugiere que el departamento investigue si el congresista cometió fraude hipotecario, fraude fiscal estatal y local, y fraude de seguros.

Swalwell demandó a Pulte, acusándole de violar las leyes de privacidad y la Primera Enmienda en su recomendación de investigación, pero más tarde retiró la demanda.

Mientras Swalwell se presenta a gobernador de California, otro candidato demócrata, el multimillonario Tom Steyer, ha intentado utilizar las acusaciones para impugnar la candidatura de Swalwell. Steyer ha argumentado que Swalwell no vive en el estado al que quiere presentarse y ha solicitado al secretario de Estado de California que aplique los requisitos de residencia en el estado.

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