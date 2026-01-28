Marco Rubio ante el Senado: "Estamos mejor hoy en Venezuela que hace cuatro semanas"

Publicado por Virginia Martínez 28 de enero, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el miércoles que esperaba que la presencia diplomática estadounidense regresara pronto a Venezuela tras el ataque que derrocó a Nicolás Maduro

"Creemos que muy rápidamente podremos abrir una presencia diplomática estadounidense en el terreno", dijo Rubio al Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

El secretario de Estado explicó que la restablecida misión estadounidense "nos permitirá tener información en tiempo real" y mejorar la interacción con las autoridades venezolanas, así como con "miembros de la sociedad civil, la oposición".

De igual manera, afirmó que hay "un progreso bueno y decente en Venezuela" y resaltó que "ciertamente estamos mejor hoy en Venezuela que hace cuatro semanas". Además, insistió en que la Administración no gastará dinero de los contribuyentes en Venezuela y esas ganancias se utilizarán "en beneficio del pueblo venezolano".

Entre tanto, Rubio descartó más operaciones militares en Venezuela. Sin embargo, indicó que "no se equivoquen, como ha declarado el presidente, estamos dispuestos a usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fallan".

"Seguiremos de cerca el desempeño de las autoridades interinas mientras cooperan con nuestro plan por etapas para restablecer la estabilidad en Venezuela", agregó el secretario de Estado.

Sobre unas posible elecciones en el país caribeño, explicó que Estados Unidos quiere lograr una transición hacia la democracia y la prosperidad en esa nación, pero no se conseguirá en unas semanas. A juicio del secretario, tomará tiempo.

También se refirió a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 y líder de la oposición venezolana. Recordó que la conoce desde hace al menos 12 años y sostuvo que tanto él como el presidente Donald Trump le tienen respeto.