Marco Rubio ante el Senado: "Estamos mejor hoy en Venezuela que hace cuatro semanas"
"Creemos que muy rápidamente podremos abrir una presencia diplomática estadounidense en el terreno", anunció el secretario de Estado al Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el miércoles que esperaba que la presencia diplomática estadounidense regresara pronto a Venezuela tras el ataque que derrocó a Nicolás Maduro
"Creemos que muy rápidamente podremos abrir una presencia diplomática estadounidense en el terreno", dijo Rubio al Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
El secretario de Estado explicó que la restablecida misión estadounidense "nos permitirá tener información en tiempo real" y mejorar la interacción con las autoridades venezolanas, así como con "miembros de la sociedad civil, la oposición".
Política
Rubio advierte que EEUU podría usar la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera
Virginia Martínez
De igual manera, afirmó que hay "un progreso bueno y decente en Venezuela" y resaltó que "ciertamente estamos mejor hoy en Venezuela que hace cuatro semanas". Además, insistió en que la Administración no gastará dinero de los contribuyentes en Venezuela y esas ganancias se utilizarán "en beneficio del pueblo venezolano".
Entre tanto, Rubio descartó más operaciones militares en Venezuela. Sin embargo, indicó que "no se equivoquen, como ha declarado el presidente, estamos dispuestos a usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fallan".
"Seguiremos de cerca el desempeño de las autoridades interinas mientras cooperan con nuestro plan por etapas para restablecer la estabilidad en Venezuela", agregó el secretario de Estado.
Sobre unas posible elecciones en el país caribeño, explicó que Estados Unidos quiere lograr una transición hacia la democracia y la prosperidad en esa nación, pero no se conseguirá en unas semanas. A juicio del secretario, tomará tiempo.
También se refirió a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 y líder de la oposición venezolana. Recordó que la conoce desde hace al menos 12 años y sostuvo que tanto él como el presidente Donald Trump le tienen respeto.
China, Irán y Groenlandia también en el debate
"Habrá algunas reuniones a nivel técnico entre nosotros y nuestros socios en Groenlandia y Dinamarca sobre este tema, y creo que tenemos un proceso establecido que nos llevará a un buen resultado para todos", dijo Rubio al Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Sobre la república islámica de Irán aseguró que, a su juicio, se encuentra en su punto más débil y esperan que las protestas se reanuden eventualmente, a medida que Estados Unidos aumenta la presión
"Ese régimen es probablemente más débil que nunca y el problema central que enfrentan, a diferencia de las protestas que se vieron en el pasado por otros temas, es que no tienen forma de abordar las quejas principales de los manifestantes, que es que su economía está en colapso".
Finalmente, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que el Gobierno de Trump sigue de cerca la reorganización de la jerarquía militar en China tras la destitución del general más poderoso de ese país. Además, aludió a la corrupción como la causa de la remoción.
"Están gastando mucho dinero en su Ejército y, obviamente, algunos de esos tipos están robando ese dinero y están tratando de abordar eso", afirmó el secretario de Estado ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
"Es un problema interno de su sistema. Obviamente, no comparten información con nosotros ni hablan con nosotros en detalle sobre este tema, pero sin duda es algo que observamos con interés", señaló.