Trump pide limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 10% durante un año

Publicado por Misty Severi 10 de enero, 2026

El presidente Donald Trump dijo el viernes por la noche que a partir del 20 de enero pedirá un tope de un año en los tipos de interés de las tarjetas de crédito del 10%, que coincidirá con el primer aniversario de su segundo mandato.

La medida refleja una propuesta bipartidista de la diputada demócrata por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez y de la diputada republicana por Florida Anna Paulina Luna el año pasado. El senador republicano de Missouri Josh Hawley y el senador independiente de Vermont Bernie Sanders presentaron un proyecto de ley complementario en el Senado.

Trump afirmó en un post en Truth Social que las compañías de tarjetas de crédito cobraban altos intereses que fueron ignorados por la administración de Biden, aunque no indicó cómo haría cumplir la nueva restricción.

"Por favor, sean informados de que ya no dejaremos que el público estadounidense sea estafado por las compañías de tarjetas de crédito que están cobrando tasas de interés del 20 al 30% (...) que se enconaron sin obstáculos durante la Administración del somnoliento Joe Biden", escribió Trump.

"A partir del 20 de enero de 2026, yo, como Presidente de los Estados Unidos, estoy pidiendo un tope de un año en las tasas de interés de las tarjetas de crédito del 10%", continuó. "Casualmente, la fecha del 20 de enero coincidirá con el primer aniversario de la histórica y muy exitosa Administración Trump. Gracias por su atención a este asunto".

© Just The News