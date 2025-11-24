Los CDC pondrán fin a la investigación con monos para la prevención del VIH: informe

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han recibido la orden de poner fin a sus investigaciones con monos para la prevención del VIH, según un informe.

Según fuentes anónimas, un antiguo empleado del DOGE, Sam Beyda, recientemente nombrado jefe adjunto de personal de los CDC, emitió la orden, informó Science el viernes.

Beyda dijo al CDC hace unas semanas que pusiera fin a su programa de investigación con primates, según un funcionario gubernamental anónimo. También dijo que hablaba en nombre del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

Los monos se han utilizado para investigar el VIH, la hepatitis y otras enfermedades infecciosas. El objetivo del HHS es aprobar un plan para poner fin a la investigación a finales de año, según el funcionario anónimo. "No hay más remedio que poner fin al programa", dijo la persona.

Un portavoz de los CDC dijo a Science que la agencia "evalúa regularmente su cartera de proyectos de investigación, incluidos los estudios con primates no humanos, y se esfuerza por utilizar métodos de investigación sin animales siempre que sea factible."

El presidente y fundador de The White Coat Waste Project watchdog Anthony Bellotti dijo el viernes: "No podríamos estar más orgullosos de haber trabajado con la Administración Trump para cortar el negocio de los monos del gobierno de los CDC. El secretario Kennedy ha cumplido ahora su promesa de trabajar con los residuos de bata blanca cerrando completamente los laboratorios de primates de los CDC, donde cientos de víctimas fueron infectadas con viruela, ébola, hepatitis y virus similares al VIH a expensas de los contribuyentes.

