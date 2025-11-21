Tennessee se convierte en el último estado en atraer a ciudadanos que huyen de "zonas socialistas"

Publicado por Just The News 21 de noviembre, 2025

El estado de Tennessee se está convirtiendo cada vez más en el nuevo hogar de antiguos residentes de estados azules que buscan conservar una mayor parte de sus propios ingresos.

"Tennessee es la prueba de que la libertad funciona, y lo que tenemos aquí nos va bastante bien. Está atrayendo a gente de todo el país, especialmente cuando huyen de zonas socialistas del país", afirma Tori Venable, directora estatal de Americans for Prosperity.

Tennessee se une a Florida y Texas como paraísos para los refugiados de los estados azules, y el éxodo ha hecho incluso que estados como California pierdan escaños en el Congreso.

La disminución de la población y la base fiscal de California

En los últimos años, California ha experimentado un importante éxodo de población impulsado por los elevados costes de la vivienda, los impuestos, los gastos de manutención y, en general, una baja calidad de vida. Durante el punto álgido de la pandemia de COVID-19, la migración interna neta fuera del estado fue de 355.643 personas, lo que significa que salieron del estado 355.643 personas más de las que llegaron como nuevos residentes. En un año, entre 2023 y 2024, California perdió 239.575 residentes. Entre 2022 y 2023, Nueva York sufrió una pérdida migratoria neta de 180.700 residentes.

En un lapso de cinco años, entre 2019 y 2024, Tennessee experimentó un aumento neto de su población de 397.425 habitantes.

Compara Tennessee con Texas y Florida

Venable, que es nativa de Nashvill, promocionó el clima fiscal favorable de Tennessee por encima incluso de los dos estados más populares para mudarse, Texas y Florida. Tennessee es uno de los estados libres del impuesto sobre la renta. Hay unos cuantos, pero también tenemos los impuestos sobre la propiedad bastante controlados".

Tennessee ocupa el puesto número cinco en crecimiento en el Índice de Crecimiento de U-Haul. U-Haul mantiene una base de datos nacional de donde la gente se está moviendo desde y hacia.

Señalando directamente a Florida y Texas, dijo: "Nuestros impuestos sobre la propiedad son en realidad mejores en Tennessee. Tenemos montañas y música country, pero como somos una economía basada en el impuesto sobre las ventas, siempre que algo va mal a nivel nacional, nuestro estado sale mejor parado financieramente que todos los demás, porque nadie más está defraudando sus impuestos. Si gastas, estás pagando un impuesto sobre las ventas, y no hay impuesto sobre la renta. De hecho, está constitucionalmente prohibido en nuestro estado".

Tennessee tiene uno de los climas más favorables al contribuyente de EE.UU. porque no grava los salarios con ningún impuesto estatal sobre la renta (a diferencia de Nueva York, con un tipo máximo del 10,9%, y California, con un 13,3%), impone una carga fiscal sobre las ventas combinada estatal y local relativamente baja, y exime totalmente de impuestos estatales a la Seguridad Social, las pensiones y la mayoría de los ingresos por jubilación.

La preocupación inevitable de los estados rojos es que los que huyen de los estados azules, presumiblemente a causa de las políticas de los estados azules de elevados impuestos y problemas como la alta criminalidad, se lleven consigo sus historiales de voto. Venable reconoció ese problema, pero parece confiar en los valores conservadores establecidos desde hace tiempo en el estado y dijo: "Tenemos agujeros azules en nuestro estado rojo, pero tenemos una trifecta supermayoría republicana, que más o menos nos protege de muchas de las malas ideas cuando tenemos al muy liberal alcalde de Nashville".

"Así que les animamos a que vengan, traigan a sus familias, disfruten de lo que hace grande a Tennessee, pero también a que dejen atrás las malas políticas y las malas ideas y abracen plenamente lo que es ser de Tennessee".