ICE lidera un esfuerzo conjunto para llevar a cabo controles de bienestar de los cerca de 450.000 menores no acompañados de la era Biden

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha puesto en marcha una iniciativa, junto con las fuerzas del orden estatales y locales, para encontrar a unos 450.000 "niños extranjeros no acompañados" que fueron introducidos ilegalmente en EEUU durante el Gobierno de Biden y colocados con patrocinadores no autorizados.

La nueva Iniciativa de Verificación de Seguridad de los CAU se centra en proteger a los niños de los abusos sexuales y la explotación a través de una colaboración más amplia entre los denominados socios del 287(g).

"El objetivo principal de esta iniciativa es realizar comprobaciones de bienestar de estos niños para garantizar que están a salvo y no están siendo explotados", dijo el Departamento de Seguridad Nacional .

Florida se convirtió el lunes en el primer estado del país en aplicar la iniciativa.

La administración Trump ha localizado a más de 24.400 niños extranjeros no acompañados

Hasta el momento, la administración Trump ha localizado a más de 24,400 de los llamados UACs a través de visitas y toques de puerta, dijo el DHS en un comunicado de prensa el viernes.

Según la ley federal, el cuidado de los UAC recae en la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dentro de la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Durante años, bajo múltiples administraciones, las investigaciones federales y estatales han encontrado UACs están siendo maltratados a través del programa, incluso en las instalaciones contratadas por ORR en todo el país.

Bajo la administración Biden no se realizaban comprobaciones de antecedentes

Bajo la administración de Biden, la ORR colocó a los menores extranjeros no acompañados con patrocinadores no seleccionados, no se realizaron comprobaciones de antecedentes, se entregaron menores extranjeros no acompañados a presuntos miembros de bandas, traficantes de seres humanos, no familiares y se enviaron a direcciones no residenciales, según el inspector general federal auditó y un gran jurado de Florida determinó.

Los informes del inspector general descubrieron que funcionarios del ICE eran "incapaces de supervisar" a los menores extranjeros no acompañados liberados en EE.UU., expresando alarma porque "se considera que los menores desaparecidos corren un mayor riesgo de ser objeto de trata, explotación o trabajos forzados."

La ORR inicialmente perdió la pista de unos 100.000 niños, según los informes. Esa cifra se triplicó más tarde; Los UAC estaban siendo explotados en situaciones de trabajo infantil, según descubrieron las investigaciones federales, y aún lo son, más recientemente en Chicago, según informó The Center Square.

Texas, California y Florida han recibido históricamente el mayor número de UAC

Texas, California y Florida han recibido históricamente el mayor número de UAC; el número aumentó exponencialmente cada año bajo la administración Biden, The Center Square informó por primera vez.

Muchos patrocinadores se encuentran ilegalmente en el país, según un informe del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, The Center Square informó.

El DHS enumeró ejemplos de recientes detenciones del ICE de patrocinadores en múltiples estados. Cada patrocinador ha estado viviendo en los EEUU ilegalmente; muchos tienen antecedentes penales de delitos contra los niños.

Extranjeros con antecedentes fueron aprobados como padrinos

A pesar de sus antecedentes penales, los extranjeros ilegales llenaron solicitudes con ORR, fueron aprobados como patrocinadores y tomaron UACs, descubrieron las autoridades.

En Arizona, el ICE detuvo a un ciudadano guineano que había sido arrestado por la policía estatal por delito de agresión con agravantes.

En Florida, el ICE detuvo a hondureños condenados por las autoridades de Florida por agresión y arrestados por las fuerzas del orden de Florida acusados de robo, fraude y falsificación, e intento de robo con arma. También detuvieron a un guatemalteco que había sido arrestado por las fuerzas del orden de Florida por atropello y fuga y por conducir sin carné.

En Georgia, el ICE detuvo a un patrocinador guatemalteco condenado por violencia doméstica; en Maryland, el ICE detuvo a un guatemalteco que había sido arrestado por las fuerzas del orden de Maryland por violación de un menor no acompañado a su cargo.

En Massachusetts, el ICE detuvo a un ecuatoriano por seducción de un menor de 16 años y posesión de material de abuso sexual infantil; en Michigan, el ICE detuvo a un salvadoreño condenado por tráfico de drogas.

En Nevada, el ICE detuvo a un hondureño que había sido arrestado por las fuerzas del orden de Nevada por agresión; en Nueva Jersey, el ICE detuvo a un guatemalteco buscado por intento de homicidio con agravantes; en Nueva York, el ICE detuvo a un venezolano arrestado por las fuerzas del orden de Nueva York por prostitución, posesión de marihuana y no comparecencia..

En Carolina del Norte, el ICE detuvo a un guatemalteco que había sido arrestado por las fuerzas del orden de Carolina del Norte por un cargo de intento de asesinato; en Ohio, el ICE detuvo a un hondureño condenado por un delito grave de tenencia de armas; en Pensilvania, el ICE detuvo a un hondureño previamente deportado que reingresó ilegalmente y fue arrestado por asalto agravado con un arma mortal.

En Texas, el ICE detuvo a un guatemalteco por tráfico de seres humanos y estupro. El menor de 14 años estaba embarazada del patrocinador.

Un programa plagado de décadas de pruebas de abuso

El tráfico humano de menores en Texas se asocia comúnmente con sedar a los niños con gomitas o comida con TCH o melatonina para mantenerlos tranquilos, utilizar documentos estadounidenses para afirmar que los UAC son suyos y secuestrar y vender bebés, informó The Center Square.

En lugar de poner fin al programa de UAC de la ORR plagado de décadas de pruebas de abuso, el Congreso asignó miles de millones de dólares para seguir financiándolo, informó The Center Square.