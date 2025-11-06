Acusan a tres becarios chinos de un laboratorio de la Universidad de Michigan de introducir de contrabando material biológico a EEUU

Publicado por Just The News 6 de noviembre, 2025

Tres becarios chinos de un laboratorio de la Universidad de Michigan han sido acusados en relación con el contrabando de materiales biológicos a Estados Unidos.

Los acusados el miércoles son Xu Bai, de 28 años; Fengfan Zhang, de 27; y Zhiyong Zhang, de 30, según la Fiscalía del Distrito Este de Michigan. Bai y F. Zhang fueron acusados de conspiración para introducir de contrabando materiales biológicos en EE.UU., y Z. Zhang fue acusado de hacer declaraciones falsas a funcionarios estadounidenses de Aduanas y Protección de Fronteras.

Los hombres tenían visados J-1 y llevaban a cabo investigaciones en el laboratorio de la Universidad de Michigan de Xianzhong Xu.

Tanto este año como el pasado, Bai y F. Zhang recibieron múltiples envíos con materiales biológicos ocultos relacionados con gusanos redondos, que habían sido enviados desde China a Estados Unidos por Chengxuan Han, un ciudadano chino, según la denuncia penal.

Han cursaba un programa de doctorado en la Facultad de Ciencias de la Vida y Tecnología de la Universidad Huazhong de Ciencia y Tecnología de Wuhan, y en junio viajó a EEUU para trabajar en el laboratorio de Xianzhong Xu, comúnmente conocido como el laboratorio Shawn Xu.

Recientemente, Han se declaró inocente de tres cargos de contrabando y uno de declaraciones falsas, fue condenado y expulsado de Estados Unidos.

La universidad inició una investigación interna sobre el laboratorio tras la detención y expulsión de Han de EEUU. Los tres acusados se negaron a asistir a una reunión obligatoria o a participar en la investigación, lo que dio lugar a su despido, que los hizo susceptibles de ser expulsados por el Departamento de Seguridad Nacional.

Todos ellos reservaron un vuelo para el 16 de octubre desde el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York con destino a China. Durante una inspección del CBP después de que intentaran embarcar en el vuelo, Z. Zhang supuestamente hizo declaraciones falsas sobre Han, y Bai y F. Zhang supuestamente dijeron a los agentes del CBP que habían recibido paquetes de Han, incluso después de su detención o expulsión de Estados Unidos.

Como resultado, Bai, F. Zhang y Z. Zhang fueron detenidos y acusados.

"El presunto intento de contrabando de materiales biológicos bajo el pretexto de 'investigación' es un delito grave que amenaza la seguridad nacional y agrícola de Estados Unidos", declaró la fiscal general Pamela Bondi. "Permaneceremos atentos ante amenazas como estas de ciudadanos extranjeros que se aprovecharían de la generosidad de Estados Unidos para avanzar en una agenda maliciosa".

"En algún momento, el patrón se convierte en práctica. Y, al parecer, estos tres hombres forman parte de una larga y alarmante pauta de actividades delictivas cometidas por ciudadanos chinos al amparo de la Universidad de Michigan. Se trata de una amenaza para nuestra seguridad colectiva. Estamos agradecidos por la vigilancia de nuestros socios federales de élite - ICE HSI, FBI y CBP - como contrapeso a esta amenaza", dijo en un comunicado el fiscal federal Jerome F. Gorgon Jr.