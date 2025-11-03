Kimberly-Clark comprará Kenvue, fabricante de Tylenol, por casi 50.000 millones de dólares

Publicado por Just The News 3 de noviembre, 2025

Kimberly-Clark anunció el lunes que comprará la matriz de Tylenol, Kenvue, por casi 50.000 millones de dólares.

Las dos compañías dijeron que el negocio combinado reunirá 10 marcas de miles de millones de dólares e impulsará unos ingresos anuales de 32.000 millones de dólares, según reporta CNN. El importe total por el que se compra Kenvue asciende a 48.700 millones de dólares. Kimberly-Clark también fabrica los pañales para bebés Huggies.

El anuncio se produce semanas después de que el presidente Trump hiciera afirmaciones que relacionaban el Tylenol con el autismo en los bebés no nacidos de mujeres embarazadas, lo que hizo caer las acciones de Kenvue. La empresa ha rebatido las acusaciones de la Administración Trump.

La nueva compañía combinada fabricará productos que "tocan a casi la mitad de la población mundial a través de cada etapa de la vida", incluidos los productos para bebés de Johnson's, Clean & Clear cuidado de la piel, Kleenex, enjuague bucal Listerine y pañales para adultos Depends, dijeron las compañías en un comunicado.

En 2022, Kenvue se escindió de Johnson & Johnson, y J&J mantuvo su nombre para su mayor unidad de negocio farmacéutico y se deshizo de sus marcas de consumo.

Está previsto que la transacción entre Kimberly-Clark y Kenvue se cierre en la segunda mitad de 2026. Tras el cierre, los accionistas de Kimberly-Clark poseerán alrededor del 54% de la nueva empresa combinada, mientras que los accionistas de Kenvue poseerán el resto.

La semana pasada, el fiscal general de Texas, Ken Paxton presentó una demanda contra Kenvue por "marketing engañoso de Tylenol para madres embarazadas".

Kenvue rebatió las afirmaciones de Paxton en un comunicado, afirmando que está "profundamente preocupada por la perpetuación de la desinformación sobre la seguridad del paracetamol y el impacto potencial que podría tener en la salud de las mujeres y los niños estadounidenses."

