Mientras los precios de las acciones estadounidenses se mantienen altos en medio de la agenda arancelaria-comercial de Trump, las acciones europeas luchan

Publicado por Just The News 3 de noviembre, 2025

Las acciones europeas están bajo presión en medio de los cambios radicales en las políticas arancelarias de Estados Unidos este año, incluso cuando la economía europea en general parece estar capeando el temporal mejor de lo que muchos esperaban.

En los seis meses transcurridos desde que la Casa Blanca comenzó a aplicar nuevos aranceles a la mayoría de los bienes importados a EEUU, el Stoxx Europe 600 Index de valores europeos de primera fila ha ganado casi un 8%, mucho menos que el 24% que ha subido en el mismo periodo el S&P 500 estadounidense. Desde principios de año hasta mayo, el Stoxx 600 superó al S&P 500.

Los precios en la Unión Europea en septiembre se situaron un 2,6% por encima de su nivel un año antes, por encima del objetivo del 2,0% pero aún mejor que la tasa del 3% en EEUU.La tasa europea bajó al 2,1% en octubre, pero debido al cierre del Gobierno no hay datos comparativos para Estados Unidos.

El crecimiento económico de la UE fue del 1,5% en el tercer trimestre del año, apenas la mitad de la cifra equivalente para EEUU. Y la moneda euro se ha estabilizado en torno a 1,15 dólares por euro tras fortalecerse a principios de año, una tendencia que actúa como lastre para las exportaciones.

"La noticia principal es que los aranceles han tenido un impacto mensurable hasta ahora, pero no tan grande como lo que habían pronosticado la mayoría de los economistas allá por abril y mayo,", dijo a Just the News Javier Noriega, economista jefe de los banqueros de inversión milaneses Hildebrandt y Ferrar. "No sabemos qué ocurrirá en los próximos meses, pero hasta ahora creo que las economías se han mostrado sorprendentemente resistentes".

Cuando los mercados estadounidenses cerraron el viernes, sus cifras de octubre incluían al S&P 500 subiendo un 2,3%. El Nasdaq había subido un 4,7% y el Dow de 30 valores avanzaba un 2,5%, según CNBC.

El S&P 500 cedió un 0,4% y se alejó un poco más de su máximo histórico alcanzado el martes. El Promedio Industrial Dow Jones subía 143 puntos, o un 0,3%, a partir de las 13:59 hora del Este. El índice compuesto Nasdaq cayó 0,9% desde su récord establecido el día anterior.

Pero incluso sin impactos inmediatos profundos, Noriega y otros analistas dijeron que es probable que el cambio en la política arancelaria de Estados Unidos tenga efectos de gran alcance con el tiempo.

A corto plazo, los exportadores europeos de los sectores directamente afectados por los nuevos aranceles estadounidenses -en particular automóviles, productos agrícolas y acero- han informado de una caída de los márgenes y de una creciente incertidumbre sobre futuros pedidos. Los fabricantes de automóviles alemanes, cuyas exportaciones a EEUU. representan casi una quinta parte de la producción automovilística del país, han sido de los más afectados, según la prensa.

Los economistas afirman que el gasto público y el aumento del gasto de los hogares están ayudando a compensar algunos de los efectos de los aranceles, aunque la mayoría coincide en que no es sostenible.

Por ahora, los responsables políticos europeos siguen centrados en mantener la estabilidad en lugar de tomar represalias con nuevas medidas comerciales. La oficina comercial de la Comisión Europea ha instado a Washington a "volver al diálogo constructivo." Algunos funcionarios europeos de comercio han estado instando a que las conversaciones comerciales incluyan discusiones sobre fechas de expiración de los aranceles en adelante.

Pero al mismo tiempo que presionan para mantener más conversaciones con los responsables comerciales estadounidenses, los europeos también están explorando formas de profundizar los lazos comerciales con socios comerciales latinoamericanos y asiáticos,especialmente China.

El Banco Central Europeo (BCE), por su parte, se enfrenta a un delicado ejercicio de equilibrismo: mantener la inflación bajo control sin ahogar el crecimiento justo cuando los costes de endeudamiento empiezan a morder.

"El BCE se ha mostrado prudente", dijo también Noriega. "Si aprietan demasiado rápido, podrían deshacer la resistencia que hemos visto hasta ahora. Pero si se mueven demasiado despacio, la inflación podría reacelerarse, especialmente si los aranceles provocan una nueva oleada de shocks de oferta."

