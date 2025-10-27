La gran redada del FBI: cinco días, numerosas ciudades y un gran mordisco a la delincuencia

Publicado por John Solomon 27 de octubre, 2025

El FBI del director Kash Patel lleva meses forjando nuevas alianzas con la policía local, y ese esfuerzo está dando ahora grandes dividendos a medida que una amplia ofensiva contra la delincuencia desactiva empresas ilegales en ciudades de todo el país que golpean desde la Mafia hasta los cárteles de la droga.

El director adjunto del FBI, Dan Bongino, ofreció el fin de semana información actualizada con nuevos detalles sobre la ofensiva nacional, incluida una operación llevada a cabo el viernes con el nombre en clave de "Chalkline", en la que se utilizaron 14 equipos SWAT para penetrar en las bandas callejeras que habían estado aterrorizando a Milwaukee y Racine, en el sureste de Wisconsin.

Los funcionarios dijeron que las redadas en los alrededores de Milwaukee fueron el producto de investigaciones de años que vincularon a las bandas con cárteles mundiales del tráfico.

La Operación Chalkline fue una "investigación criminal a largo plazo de varios años que se centró en una violenta banda callejera que operaba en Milwaukee y Racine con conexiones directas con un importante cártel internacional," dijo la oficina del FBI en Milwaukee en un comunicado.

La operación se saldó con 22 detenciones y la confiscación de numerosas armas y drogas, según las autoridades.

Bongino dijo que los recientes éxitos en ciudades como Milwaukee, Nueva York, Filadelfia y San Antonio fueron el resultado de una mayor colaboración con los departamentos de policía locales a través de los grupos de trabajo de Seguridad Nacional y que muchos más están por llegar.

"Al principio de su mandato, el presidente Trump nos dejó claro al director Patel y a mí que no toleraría el desorden criminal, la violencia de las bandas, el crimen organizado o las calles inseguras,", escribió Bongino en X. "Nos dijo en términos claros y certeros: 'a por ellos, chicos'. Y, junto con nuestros dedicados socios federales, estatales y locales, lo hicimos".

También escribió: "Rescatamos a miles de niños, detuvimos a casi 30.000 delincuentes violentos, incautamos miles de kilos de peligroso veneno callejero e investigamos y detuvimos a facciones de la mafia, organizaciones terroristas extranjeras y líderes de bandas callejeras violentas."

La operación de Milwaukee permitió comprender cómo funcionan las alianzas.

Los funcionarios dijeron que las redadas implicaron el trabajo de la Oficina del Sheriff del Condado de Racine y los departamentos de policía de Caledonia, Mount Pleasant y Racine.

Las asociaciones, conocidas como Homeland Security Task Forces, reúnen a personal del FBI y de los HSI -así como a agentes de las fuerzas especiales de los organismos locales, estatales y federales asociados- para investigar actividades de delincuencia organizada transnacional como el tráfico de drogas y la trata de seres humanos, dijo el FBI.

"La delincuencia organizada transnacional es una amenaza compleja y en constante evolución, y exige una respuesta igualmente sofisticada y ágil", declaró Patel. "Los grupos operativos de seguridad nacional están a la vanguardia de la lucha del gobierno de Estados Unidos para evitar que los tentáculos de la actividad de las bandas internacionales, los cárteles y las organizaciones delictivas transnacionales lleguen a nuestras costas y victimicen a estadounidenses inocentes".

"El FBI se enorgullece de liderar esta carga junto con Investigaciones de Seguridad Nacional y nuestros socios interinstitucionales estatales, locales y federales en apoyo de la orden ejecutiva del presidente Trump y de la visión colectiva de la fiscal general Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional Noem para estos escuadrones especializados", agregó. "Juntos, seguiremos desbaratando y desmantelando estas organizaciones terroristas extranjeras, llevando a sus miembros y colaboradores ante la justicia, y restaurando la ley y el orden en nuestras comunidades. Vamos a por ello."

Las redadas, de una semana de duración, se saldaron con cerca de 100 detenciones en una docena de ciudades, entre las que destacaron más de 30 arrestos en lo que, según las autoridades, era una red mafiosa de apuestas que afectaba a las apuestas deportivas y que incluía a un entrenador y a un jugador de la NBA.

Bongino dijo que otras operaciones importantes incluían:

Agentes en Filadelfia que desmantelaron una red de tráfico de drogas en el barrio de Kensington en la que más de 30 miembros de la Weymouth Street Crew fueron acusados de conspiración para cometer tráfico de drogas.

Agentes en San Antonio y Albuquerque deteniendo a tres sujetos, llevando a cabo cuatro órdenes de registro e incautando más de 2 millones de dólares en narcóticos ilegales, incluyendo bolígrafos de THC/vape, más de 182.000 dólares en efectivo a granel, 11 armas de fuego y cuatro vehículos.

Agentes en Salt Lake City que detuvieron a cuatro personas por juego ilegal y blanqueo de capitales, ejecutaron una orden de registro federal y colaboraron en 116 detenciones de inmigrantes.

Agentes en Salt Lake City que detuvieron a cuatro personas por juego ilegal y blanqueo de capitales, ejecutaron una orden de registro federal y colaboraron en 116 detenciones de inmigrantes.

Patel anunció a principios de este mes que el FBI ha arrestado a más de 28.630 delincuentes violentos en lo que va de 2025, un salto masivo respecto a años anteriores.

© Just The News