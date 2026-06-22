Golf: Clark gana su segundo US Open en un dramático final

Publicado por Israel Duro 22 de junio, 2026

En un final lleno de suspense, el estadounidense Wyndham Clark ganó este domingo su segundo US Open de golf con sólo un golpe de ventaja sobre su compatriota Sam Burns. Clark, de 32 años, dominó este torneo de Grand Slam desde la primera ronda en Shinnecock (Nueva York) pero sudó mucho más de lo esperado para zanjar su victoria este domingo.

El jugador de Denver había arrancado la última vuelta con una ventaja de seis golpes respecto a sus perseguidores. En el último hoyo, la diferencia era de tan sólo uno, tras una jornada plagada de errores como consecuencia de los nervios y la presión.

No obstante, Clark se hizo fuerte y, con un hoyo en par, aseguró la segunda corona de Grand Slam de su carrera, tras la lograda en 2023. "Es surrealista", dijo el ganador, en declaraciones recogidas por AFP. "Jugué un golf terrible los dos últimos días (...) Pero al final se trata de creer que buenas cosas van a pasar y por suerte logré los putts que necesitaba". Con una última tarjeta de 73 golpes, tres sobre par, Clark selló la victoria con un total de 276 (-4).

Padre e hijo en la ronda final

En el Día del Padre, el jugador local celebró el triunfo abrazado a su progenitor, Randall, que llegó por sorpresa para la ronda final. El veterano jugador aprovechó la desatrosa actuación de la mayoría de favoritos al título como el español Jon Rahm, que no superó el corte del viernes, o el norirlandés Rory McIlroy, que firmó una ronda final de 73 golpes, con seis bogeys, para terminar con seis sobre par.

El estadounidense Scottie Scheffler, número uno mundial, fue el único que llegó con opciones al último día en busca del trofeo Major que falta en su vitrina. Sin embargo, Scheffler se descolgó durante la jornada dominical de la pugna y finalizó en la cuarta posición compartida, mientras que el chileno Joaquín Niemann fue séptimo con una espectacular vuelta de 66 golpes.

Clark, que se embolsó 4,5 millones de dólares de premio, se desquitó de su decepcionante actuación del año pasado cuando no pasó el corte. Ahora es el noveno ganador del US Open en mantener el liderato del primer al último día, lo que nadie lograba desde el alemán Martin Kaymer en 2014.

Burns, a las puertas de la mayor remontada del US Open de Golf

Burns, que pugnaba por su primer título grande, terminó en la segunda posición con 277 golpes tras una excelente última vuelta de 67. El estadounidense, que comenzó el día a siete golpes de distancia, trataba de igualar la mayor remontada en la última jornada de la historia del US Open, lograda por Arnold Palmer en 1960 en Cherry Hills.

El surcoreano Tom Kim fue tercero con 279 golpes y Scheffler compartió el cuarto puesto con 280 junto a sus compatriotas Keith Mitchell y JT Poston.

El argentino Emiliano Grillo, que había arrancado la última jornada en la sexta posición, se vino abajo el domingo con una tarjeta de 75 golpes que lo descendió al lugar 23.