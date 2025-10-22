Texas identifica a más de 2.000 posibles no ciudadanos que estaban registrados para votar en la base de datos SAVE

Publicado por Misty Severi 22 de octubre, 2025

La secretaria de Estado de Texas Jane Nelson anunció el martes que su oficina ha completado su revisión de la lista de registro de votantes del estado contra los datos de ciudadanía en la base de datos SAVE de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Nelson dijo que ha identificado a más de 2.000 posibles no ciudadanos, que posiblemente votaron ilegalmente en las recientes elecciones estatales. La lista de posibles no ciudadanos ha sido entregada a los condados locales, que llevarán a cabo sus propias investigaciones sobre la elegibilidad de los votantes identificados.

Aquellos que el estado considere que votaron ilegalmente en unas elecciones estatales serán remitidos a la Oficina del Fiscal General para su procesamiento.

"Solo los ciudadanos estadounidenses elegibles pueden participar en nuestras elecciones,", dijo Nelson. "La decisión de la Administración Trump de dar a los estados acceso libre y directo a este conjunto de datos por primera vez ha sido un cambio de juego, y apreciamos la asociación con el gobierno federal para verificar la ciudadanía de aquellos en nuestras listas de votantes y mantener listas de votantes precisas".

"El derecho de todos a votar es sagrado y debe ser protegido", continuó. "Animamos a los condados a llevar a cabo investigaciones rigurosas para determinar si algún votante no es elegible - al igual que hacen con cualquier otro conjunto de datos que proporcionamos. La base de datos SAVE ha demostrado ser un conjunto de datos de importancia crítica y uno de los muchos que seguiremos utilizando en Texas para garantizar que sólo los votantes cualificados emitan su voto en nuestras elecciones."

Nelson dijo que un total de 2.724 no ciudadanos potenciales fueron identificados en el sondeo estatal de una lista de 18 millones de votantes.

Los posibles no ciudadanos recibirán cartas notificándoles el hallazgo, a las que tendrán 30 días para responder con pruebas de ciudadanía a fin de seguir siendo un votante registrado. Si se incumple el plazo, se cancelará el registro. Pero puede restablecerse si se presenta una prueba de ciudadanía.

