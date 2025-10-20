Patel quiere proteger las libertades civiles y reformar el FBI para evitar el espionaje en serie

Publicado por Just The News 20 de octubre, 2025

El director Kash Patel dice que su equipo está trabajando en la implementación de nuevas protecciones de las libertades civiles en el FBI y promocionó su esfuerzo por reenfocar la oficina tras la confirmación de que la agencia de investigación recopiló datos telefónicos expansivos de senadores republicanos, miembros de la Cámara de Representantes, personal y funcionarios de la Casa Blanca.

Dijo que su equipo ha implementado o está trabajando actualmente en la implementación de nuevas protecciones de las libertades civiles en el FBI y destacó su esfuerzo por reenfocar la oficina en su misión principal.

"Hemos acabado con ese régimen", dijo Patel a Just the News en una amplia entrevista con el programa de televisión Just the News, No Noise que se emitió el miércoles.

30 millones de líneas de datos telefónicos



A principios de este mes, Just the News informó de que el FBI recopiló datos de llamadas de senadores republicanos y de un miembro de la Cámara de Representantes como parte de la investigación del abogado especial Jack Smith sobre los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.

Just the News también informó el martes de que los congresistas investigadores habían recopilado 30 millones de líneas de datos telefónicos mapeando contactos entre conservadores y la Casa Blanca de Trump en nombre de la investigación de la intrusión del Capitolio del 6 de enero. Los datos fueron ofrecidos posteriormente al buró en vísperas de las elecciones de 2024.

Patel: "Lo primero son las fuerzas de seguridad"



"Ya hemos implementado cambios. Ya hemos informado al Congreso de que no vamos a apoderarnos de sus registros de teléfonos móviles ni de los de su personal ni de los de sus teléfonos móviles por un mero sentido armamentístico", dijo Patel.

En palabras de Patel a Just the News, gran parte de la prevención de estos abusos en el futuro consiste en volver a centrar la agencia en su misión principal: hacer cumplir la ley e investigar los delitos.

"La buena noticia de este FBI es que está centrado en su misión", dijo Patel. "Es la aplicación de la ley en primer lugar, y no importa si eres rojo o azul o en el medio, o donde vives, vamos a entrar y erradicar no sólo la criminalidad, sino la corrupción en cada ciudad de este país."

Los documentos internos desenterrados por el FBI de Patel y entregados al Congreso mostraron que el consejero especial Smith obtuvo los registros telefónicos de ocho senadores y un miembro de la Cámara de Representantes en la órbita del presidente Trump.

Grassley: "peor que el Watergate"



El registro, que era de 2023, indicaba que los investigadores de la oficina habían "realizado un análisis preliminar de peajes en registros de peajes limitados" vinculados a llamadas telefónicas relacionadas con los senadores republicanos. Lindsey Graham, Bill Hagerty, Josh Hawley, Dan Sullivan, Tommy Tuberville, Ron Johnson, Cynthia Lummis, Marsha Blackburn y el representante republicano Mike Kelly.

El senador que obtuvo los registros, el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, dijo que los datos proporcionaban detalles sobre "cuándo y a quién se hace una llamada, así como la duración y los datos generales de localización de la llamada" aunque no el contenido de las llamadas en sí, reportó Just The News.

Grassley calificó el abuso de "peor que el Watergate". La investigación sobre Arctic Frost fue iniciada por el ahora ex agente especial adjunto del FBI Timothy Thibault, de la oficina de Washington. Como Grassley y su colega, el senador Ron Johnson, revelaron en registros publicados en enero, Thibault "fue el autor del lenguaje inicial de lo que finalmente se convirtió en el caso federal de Jack Smith contra Trump en relación con las elecciones presidenciales de 2020."

Thibault se retiró de la oficina en 2022 después de que sus publicaciones anti-Trump en las redes sociales fueran reveladas.

Los senadores también revelaron en marzo que la investigación Arctic Frost del FBI "adquirió los teléfonos móviles gubernamentales del presidente Donald Trump y del ex vicepresidente Mike Pence, entre otros funcionarios del Gobierno."

La desclasificación, una prioridad



Patel dijo que el barrido de los registros telefónicos de los funcionarios, que formaban parte de una investigación con nombre en código Arctic Frost, que se sumergió en hacer un caso de que Trump y sus asociados conspiraron para anular los resultados de las elecciones de 2020. Es sólo el último ejemplo de repetidos ejercicios de abuso de poder a través del armamentismo.

El patrón, indicó, se remonta a los abusos documentados de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), que fue armificada contra Trump y su campaña en 2015 y 2016 por una imaginaria colusión electoral con Rusia.

Patel ha hecho de llegar al fondo de esos abusos una parte clave de su mandato como director del FBI. A instancias del presidente Donald Trump, Patel ya desclasificó una plaga de documentos vinculados a la profundamente defectuosa y politically-motivated investigación Trump-Rusia conocida como "Crossfire Hurricane" all in April.

En julio, el tribunal que supervisa la FISA y aprueba las órdenes judiciales aprobó discretamente una solicitud del Departamento de Justicia para revisar la información vinculada a las órdenes FISA que apuntaban al ex asociado de la campaña de Trump Carter Page como parte de la investigación Crossfire Hurricane de la oficina sobre acusaciones de colusión con Rusia.

"Nunca vamos a estar participando en nada de eso y algunas de las reformas que hemos implementado en FISA y tantas otras instituciones corruptas que fueron convertidas en armas por gente como [el exdirector del FBI] Comey y [el agente del FBI Peter] Strzok y [Lisa] Page y tantos otros. Hemos acabado con ese régimen", dijo Patel.

