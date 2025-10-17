Hombres acusados de delitos sexuales en tres estados se meten en vestuarios de chicas invocando identidad de género

Publicado por greg piper 17 de octubre, 2025

Los azules suburbios de Washington, D.C., tienen una sorprendente compañía entre las zonas en las que hombres acusados de delitos sexuales han recibido permiso para acceder a vestuarios femeninos de propiedad gubernamental en función de la identidad de género: una metrópolis de Wisconsin de tendencia republicana entre Milwaukee y Chicago.

El personal del Centro Acuático de la Escuela Secundaria invocó la política de identidad de género del Distrito Escolar Unificado de Racine para justificar que 64-year-old Rohan de Silva utilice los vestuarios de las chicas, según dijo un usuario de la piscina a una activista local de Moms for Liberty, que previamente había demandado al distrito para bloquear su aplicación de la normativa sobre identidad de género de la administración Biden.

La Normativa Administrativa 5145.4 del RUSD no se aplica a los adultos, sino que sólo permite el acceso a los vestuarios a los "estudiantes transgénero y a los estudiantes que no se ajustan a los estereotipos de género".

Un hombre se expone varias veces en los vestuarios femeninos de un instituto

El delincuente sexual registrado Richard Kenneth Cox, por el contrario, utilizó las políticas de inclusión de adultos en los condados de Arlington y Fairfax, en Virginia, para entrar en instalaciones femeninas y acercarse a los niños.

Arlington está procesando a Cox, de 58 años, que se identifica como mujer, por exponerse en vestuarios de chicas de instituto durante las horas de piscina comunitaria. Una madre testificó que Cox se masturbaba delante de su hija, y un detective dijo que tenía los horarios de natación infantil de las escuelas públicas del condado de Fairfax y pornografía infantil en su teléfono.

Una solicitud de registros públicos realizada por Defending Education reveló que Cox, que se hace llamar "Riki", se quejó en 2024 a Kathleen Clark, miembro del Consejo Escolar de Arlington, de que el personal de la piscina le había pedido que utilizara una instalación de un solo uso, tratándole como "una especie de bicho raro", en palabras de Cox.

"Inconcebiblemente, después de estos intercambios de correos electrónicos, Cox pasó a exponerse seis veces más antes de su arresto final", dijo Defendiendo la Educación.

De Silva, en "tratamiento para delincuentes sexuales" bajo declaración de culpabilidad por "indecencia pública/conducta sexual".

La policía de Cary, Illinois, detuvo a De Silva hace más de un año en el aparcamiento exterior del Centro Acuático Sunburst Bay, donde presuntamente se masturbaba en su coche con la puerta abierta y "visible al público", informó el Lake & McHenry County Scanner informó.

Los registros judiciales del condado de McHenry muestran que De Silva - no confundir con el pianista de Sri Lanka que actuó dos veces en la Casa Blanca - se encuentra en "tratamiento para delincuentes sexuales" desde marzo en virtud de una declaración de culpabilidad negociada por "indecencia pública/conducta sexual", un delito menor de clase A. Se encuentra en libertad supervisada, libertad condicional y libertad condicional:

"Durante semanas, De Silva supuestamente usó un traje de baño de mujer y utilizó el vestuario de mujeres, lo que provocó múltiples quejas" en la piscina RUSD, Madres por la Libertad dijo el sábado después de que De Silva fuera identificado como el nadador.

Dijo que "fuentes" dijeron a su responsable de medios sociales Scarlett Johnson, activista de Wisconsin y periodista de los nuevos medios de la Casa Blanca, que la policía volvió a detener a De Silva cuando fue "presuntamente encontrado dándose placer en su coche frente al instituto Case" la semana pasada.

"Comportamiento lascivo y lascivo - exposición" y alteración del orden público

El condado de Racine ya estaba procesando a De Silva por "comportamiento lascivo y lascivo - exposición" y conducta desordenada este verano, según los registros judiciales. Estuvo en el tribunal el lunes y tiene una audiencia de fianza el 28 de octubre.

La fiscal del distrito Tricia Hanson proporcionó a Just the News la denuncia penal del condado de Racine del 19 de junio contra De Silva y su fianza del 10 de julio, que "le prohibía estar en las escuelas o en los aparcamientos de las escuelas", escribió en un correo electrónico.

"La policía observó que De Silva no llevaba pantalones mientras estaba sentado en el asiento del conductor"

La denuncia dice que la policía de Mount Pleasant fue enviada al aparcamiento de un hotel al otro lado de la calle del instituto Case, donde se encuentra la piscina, pero el aparcamiento estaba lleno. Un empleado del hotel afirmó que un "hombre con una peluca rubia se estaba masturbando dentro de un vehículo Fiat rojo en el aparcamiento con la puerta abierta", y la policía verificó que se trataba de De Silva.

"La policía observó que De Silva no llevaba pantalones mientras estaba sentado [sic] en el asiento del conductor y que llevaba medias (medias transparentes muy claras junto con un tanga femenino)", dice la denuncia. "También se observó que De Silva llevaba un sujetador, una chaqueta y una peluca rubia".

Se disculpó por "tocarse", alegando que estaba "solo y creía estar lejos de todo el mundo", según la paráfrasis del informe policial.

"No tengo licencia en Illinois, así que no puedo decirlo con seguridad, pero no tenemos indicios de que esté obligado a registrarse por sus antecedentes penales", dijo el fiscal Hanson cuando se le preguntó si las condiciones de De Silva en el condado de McHenry robligaban a que se registrara como delincuente sexual.

"Un hombre adulto de unos 40 años muy obvio vestido de mujer"

El usuario de la piscina que avisó por primera vez a Johnson de M4L, "Prescott", adivinó incorrectamente la edad de De Silva, llamándolo "un hombre adulto de unos 40 años vestido de mujer". De Silva salió de la piscina un después del horario de natación para todas las edades, que incluía clases para niños y entrenamientos del equipo de natación femenino, y se dirigió al vestuario de las chicas, según Prescott.

En recepción supuestamente le dijeron a Prescott que la política de RUSD "nos impide decirle a nadie qué baño tiene que usar", o de lo contrario le dirían a De Silva que usara el vestuario familiar basado en su identidad de género, dijo Prescott a Johnson.

RUSD no respondió a las preguntas de Just the News para conocer su respuesta a las acusaciones sobre sus indicaciones al personal de la piscina y la aplicabilidad de la política de identidad de género de los estudiantes.

