Trump anuncia que se reunirá con Putin después de que Rubio se reúna con asesores rusos

El presidente Trump dijo el jueves que se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, se reúna con asesores rusos.

Los comentarios de Trump siguieron a su llamada telefónica con Putin el jueves.

"Acabo de concluir mi conversación telefónica con el presidente Vladímir Putin, de Rusia, y ha sido muy productiva", publicó Trump en Verdad Social. "El Presidente Putin me felicitó a mí y a los Estados Unidos por el Gran Logro de la Paz en Oriente Medio, algo que, dijo, ha sido soñado durante siglos. De hecho creo que el éxito en Oriente Medio ayudará en nuestra negociación para lograr el fin de la Guerra con Rusia/Ucrania.

"El presidente Putin agradeció a la primera dama, Melania, su implicación con los niños. Se mostró muy agradecido, y dijo que esto continuará. También pasamos mucho tiempo hablando sobre el Comercio entre Rusia y Estados Unidos cuando termine la Guerra con Ucrania", continuó.

"Al concluir la llamada, acordamos que habrá una reunión de nuestros Asesores de Alto Nivel, la próxima semana. Las reuniones iniciales de Estados Unidos estarán encabezadas por el Secretario de Estado Marco Rubio, junto con varias otras personas, por designar. El lugar de la reunión está por determinar. A continuación, el Presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta Ingloriosa Guerra, entre Rusia y Ucrania. El Presidente Zelenskyy y yo nos reuniremos mañana, en el Despacho Oval, donde hablaremos de mi conversación con el presidente Putin, y de muchas cosas más. Creo que se han hecho grandes progresos con la conversación telefónica de hoy."

