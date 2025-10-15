El DOGE dice que ha ahorrado 210.000 millones de dólares a los contribuyentes

Publicado por Amanda Head 15 de octubre, 2025

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk y Vivek Ramaswamy, anda pregonando que ha alcanzado los 214.000 millones de dólares en reducciones del gasto federal a fecha de 4 de octubre, según su web oficial (doge.gov/ahorros).

En la campaña electoral de octubre de 2024, cuando Musk anunció su objetivo más ambicioso, afirmando que DOGE podría reducir el gasto federal en "al menos 2 billones (trillion) de dólares". El ahorro real ha sido objeto de considerables discusiones, con interminables debates sobre economía y fuerzas del mercado, y la forma en que se han interpretado.

El "Muro de los Recibos"

El sitio web desglosa el ahorro en varias categorías como venta de activos, cancelación o renegociación de contratos y arrendamientos, eliminación del fraude, cancelación de subvenciones, ahorro de intereses, cambios programáticos, alivio normativo y reducción de plantilla. Aproximadamente el 30% de este total se detalla en el "muro de ingresos" de la DOGE, que enumera acciones específicas como la rescisión de 13.440 contratos por valor de aproximadamente 61.000 millones de dólares, 15.887 subvenciones por valor de 49.000 millones de dólares, y 264 arrendamientos por valor de 113 millones de dólares. El resto del ahorro es unitario, y la DOGE señala que la documentación completa se retrasa debido a requisitos normativos y retrasos en bases de datos públicas como Federal Procurement Data System.

Los hitos del DOGE muestran una progresión de 55.000 millones de dólares en febrero de 2025 a 105.000 millones en marzo, 150.000-160.000 millones en abril, 180.000 millones en junio y 214.000 millones en octubre, pero estas cifras son debidas a incoherencias con los datos financieros públicos.

Desde su creación el día de la toma de posesión, el 20 de enero, a través de la orden ejecutiva del presidente Trump, DOGE se ha centrado en reducir el gasto federal y reestructurar las operaciones. Como forma de mantener una importante promesa electoral, el DOGE de Trump ha destinado más de 1.000 millones de dólares en contratos de diversidad, equidad e inclusión (DEI) a su eliminación y ha priorizado las actualizaciones de sistemas informáticos obsoletos mediante la contratación de ingenieros especializados.

El departamento también ha ofrecido compras para reducir el tamaño de la plantilla federal y ha iniciado revisiones de agencias como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y el Departamento de Educación para abordar ineficiencias.

La mayor reducción voluntaria de plantilla de los tiempos modernos

Aproximadamente 154.000 empleados federales han aceptado las ofertas de compra del programa "Fork in the Road" de renuncia diferida de la administración Trump. Esto incluye una ronda inicial en la que unas 75.000 personas aceptaron la compra en febrero, más ofertas de seguimiento que elevaron el total a 154.000 en junio, con la mayoría de las separaciones finalizadas el 30 de septiembre de 2025. Se trata de la mayor reducción voluntaria de plantilla de la historia moderna de Estados Unidos, según Newsweek informa.

El programa, gestionado a través de la Oficina de Gestión de Personal y vinculado al DOGE,ofrecía hasta ocho meses de sueldo y prestaciones a cambio de dimitir, con el objetivo de reducir la plantilla federal civil, de unos 2,3 millones de personas, en alrededor de un 6,7%. Se enfrentó a impugnaciones legales de los sindicatos, pero se mantuvo, y la Oficina de Gestión de Personal la calificó de una salida "digna y generosa".

El director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de Trump, Russ Vought, está aprovechando la oportunidad del cierre del Gobierno para iniciar operaciones de reducción de personal (RIF).

Despido de miles de trabajadores federales en medio del cierre del gobierno

Vought ha comenzado el proceso de despido de miles de trabajadores federales en medio del cierre del gobierno que comenzó el 1 de octubre. El 10 de octubre, Vought publicó en X, declarando, "Los RIFs han comenzado." Una presentación judicial posterior, el 11 de octubre, detallaba más de 4.000 recortes de empleo en agencias como Seguridad Nacional, Educación, Energía, Salud y Servicios Humanos y Hacienda.

Estos despidos se derivan de una directiva de septiembre de Vought, que ordena a las agencias eliminar puestos vinculados a programas desalineados con la agenda del Presidente, yendo más allá de los típicos recortes temporales. Los demócratas y los sindicatos, incluida la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, impugnan los despidos ante los tribunales, argumentando que violan la Ley de Antideficiencia y la Ley de Trato Justo de los Empleados del Gobierno.

