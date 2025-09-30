El grupo antidroga de la Administración Trump incauta una cantidad récord de un millón de libras de cocaína por valor de 11.000 millones de dólares

Publicado por Just The News | Misty Severi 30 de septiembre, 2025

El grupo multiagencia antidrogas de la Administración Trump dijo el lunes que se ha incautado de un récord de un millón de libras de cocaína durante el año fiscal 2025, que según los expertos es más que suficiente para matar a cada estadounidense.

La división con sede en Florida, que incluye al Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), ha estado trabajando para interrumpir el flujo de drogas ilícitas a través de la "zona de tránsito" entre América Central, América del Sur y el Caribe.

El grupo de trabajo declaró a Fox News que el decomiso ha negado a los cárteles de la droga 11.340 millones de dólares en ingresos y ha mantenido 377,9 millones de dosis letales fuera de las calles.

"Al interrumpir el flujo de estas drogas mortales, [el grupo de trabajo] está salvando vidas y protegiendo nuestra patria", dijeron las autoridades.

El récord de incautaciones se produce después de que el presidente Donald Trump comenzara a atacar directamente a los cárteles de la droga golpeando presuntos barcos narcotraficantes que intentaban colar drogas ilícitas en EE.UU. La administración ha defendido los ataques alegando que otros intentos de frenar el flujo ilegal de drogas ilícitas como el fentanilo y la cocaína en el país han fracasado.

