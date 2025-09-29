Leavitt: Habrá despidos masivos si los demócratas permiten el cierre

Publicado por Just The News 29 de septiembre, 2025

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió el lunes que el Gobierno implementaría despidos masivos en caso de un cierre, señalando que los demócratas que exigen cambios a una resolución de continuidad serían responsables.

El año fiscal está programado para terminar el martes. Aunque la Cámara aprobó un proyecto de ley para mantener a flote al Gobierno, este no superó el escrutinio del Senado. Trump ya ha implementado tanto despidos masivos como numerosas compras de retiros voluntarios para reducir el tamaño del Gobierno federal, pero un cierre podría hacer que la fuerza laboral federal se reduzca aún más.

“Habrá [despidos] si los demócratas no mantienen abierto el Gobierno”, dijo Leavitt durante la rueda de prensa diaria. “Estamos cerca de un cierre del Gobierno; estamos cerca de una fecha límite de financiación. El presidente quiere cumplir con esta fecha límite. Quiere mantener este Gobierno abierto”.

“El presidente está dando a los líderes demócratas una última oportunidad de ser razonables, de venir hoy a la Casa Blanca a intentar hablar sobre esto, y ahora no es el momento de tratar de ganar puntos políticos contra Donald Trump”, continuó.

El propio Trump ha insistido en que los demócratas buscan financiamiento adicional para proporcionar atención médica a inmigrantes ilegales. Sin embargo, no se espera que acepte tal concesión en medio de sus esfuerzos continuos de deportación.

Al menos 2 millones de personas han abandonado Estados Unidos voluntariamente o mediante deportación desde que Trump regresó a la Casa Blanca.

© Just The News