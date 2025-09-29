El informe del FBI y las declaraciones contradictorias de los testigos vuelven a sembrar el misterio en el caso sin resolver de las bombas del 6 de Enero

Publicado por Steven Richards | John Solomon 29 de septiembre, 2025

El caso sin resolver de dos bombas colocadas en las sedes de los principales partidos políticos en Washington D.C. antes del 6 de enero de 2021. 6, 2021 Capitol riot is facing new mystery after FBI Director Kash Patel transmitted to Congress the lab analysis and interviews with a key witness who is challenging the official timeline of events.

Los documentos obtenidos por Just the News muestran que ambas bombas -una colocada en el Comité Nacional Demócrata y la otra en el Comité Nacional Republicano - estaban llenas de componentes químicos de pólvora negra, cada una estaba equipada con un temporizador de cocina de 60 minutos y cada una tenía potencial destructivo.

Pero lo más notable es que el informe del laboratorio del FBI nunca utiliza la palabra "viable" para describir ninguna de las bombas. Ambos artefactos nunca explotaron y fueron descubiertos unas 16 horas después de que el FBI afirmara que habían sido colocados frente a las sedes de los dos principales partidos.

"Cuando se monta e inicia adecuadamente, un artefacto explosivo improvisado de este tipo puede causar daños materiales, lesiones corporales o la muerte", afirmaba el informe del laboratorio. El informe no ofrecía una explicación clara de por qué las bombas -a las que denominaba "artefactos explosivos improvisados"- no detonaron.

Puede leer ese informe aquí.

Cronología de cuándo se colocaron y descubrieron las bombas que se están revisando

Los documentos entregados por Patel al Comité Judicial de la Cámara de Representantes y a su subcomité especial de investigación del 6 de enero también plantean dudas sobre esa cronología. Incluyen entrevistas con un testigo clave que dijo que al dispositivo de la RNC todavía le quedaban 20 minutos en el temporizador cuando lo descubrió al día siguiente.

Ese testigo planteó la posibilidad de que al menos la bomba fue colocada justo antes de ser descubierta y no la noche anterior como afirmó el FBI.

La desconcertante evidencia tiene ahora a los investigadores del Congreso explorando nuevas y sorprendentes teorías, incluyendo si las bombas fueron hechas para parecer reales pero no para explotar para crear una distracción durante la protesta del 6 de enero o si alguien regresó y ajustó los temporizadores más tarde en uno o ambos dispositivos.

"La mayor acción que facilitó la entrada de los manifestantes en el Capitolio el 6 de enero fue la colocación de las bombas de tubo y el efecto de distracción que tuvo sobre los recursos de seguridad que de otro modo habrían estado en el Capitolio", dijo el representante Barry Loudermilk, republicano de Georgia, presidente del subcomité judicial de la Cámara de Representantes que está investigando la respuesta de las fuerzas del orden al 6 de enero.

"Después de ese día, el FBI persiguió con celo a los intrusos en el Capitolio, pero no a quienes colocaron las bombas", añadió. "Uno de los objetivos de este Comité será poner de relieve los extraños hechos que rodean el caso de las bombas de tubo, con la esperanza de aportar la tan necesaria claridad sobre este tema al pueblo estadounidense".

Los legisladores pillaron al FBI en un informe de enero por los fallos de seguridad en torno a las bombas de tubo y la "caótica respuesta de las fuerzas de seguridad federales tras su descubrimiento", Just the News informó previamente. También criticaron a la oficina por no proporcionar "actualizaciones sustantivas" al Congreso sobre el estado de su investigación sobre las dos bombas.

El panel del Congreso también planteó preguntas sobre cómo el FBI determinó que ambas bombas de tubo eran artefactos explosivos "viables" dado que ambas estaban equipadas con temporizadores de cocina de 60 minutos, pero fueron supuestamente colocadas aproximadamente 16 horas antes de ser descubiertas.

Patel se vio obstaculizado por el chapucero trabajo detectivesco de la anterior administración hace cuatro años

Los memorandos internos publicados recientemente son la información más completa hasta la fecha sobre la investigación de la Oficina acerca de las bombas de tubo. No se ha detenido a ningún sospechoso, a pesar de la oferta de una cuantiosa recompensa y de la existencia de numerosas grabaciones de seguridad con marcas de tiempo y una descripción detallada de la vestimenta del sospechoso, lo que convierte a las bombas en uno de los grandes misterios sin resolver del 6 de enero.

Tras cuatro años de frustración por la escasa cooperación del FBI del anterior director Chris Wray, los investigadores del Congreso están satisfechos por la transparencia ofrecida por el nuevo director.

Pero Patel heredó el caso de la bomba de tubo del J6 cuatro años después del incidente y se quedó con archivos que dejan al descubierto una investigación inicial chapucera.

Por ejemplo, las fuerzas de seguridad federales sólo entrevistaron a la testigo que descubrió la bomba de tubo del RNC cinco días después del incidente, y sólo después de que ella enviara una pista al FBI.

Habla la testigo, que quería prestar ayuda

"Soy la persona que descubrió y alertó a los guardias de la bomba de tubo encontrada junto al RNC el 6 de enero. Quería identificarme por si hay detalles adicionales que pueda aportar y que puedan ser útiles para la investigación", escribió el informante.

"No vi ni reconozco a la persona de interés socializada en los medios de comunicación. Sin embargo, puedo confirmar que el dispositivo debe haber sido colocado entre las 12pm-12:40pm EST, porque no estaba presente cuando bajé a la zona para empezar a lavar la ropa (~12pm), pero estaba presente cuando regresé para continuar lavando la ropa (~12:40pm)", dijo al buró.

La mujer ha sido identificada como una trabajadora del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Investigadores del Congreso dijeron a Just the News que han confirmado que también trabajaba en la agencia dentro de un programa que coordina las comunicaciones de primera respuesta para las agencias policiales.

Su información plantea interrogantes sobre la discrepancia entre la cronología de los testigos y las imágenes de seguridad obtenidas y difundidas por el FBI. Esas imágenes muestran que el sospechoso colocó la bomba en un callejón fuera del edificio del RNC "aproximadamente a las 20:16" de la noche del 5 de enero, según el FBI.

Es decir, unas 16 horas antes de que la testigo encontrara el artefacto, que insistió en que había sido colocado esa tarde, no el día anterior. Mientras lavaba la ropa el 6 de enero, la testigo dijo que "observó un dispositivo sospechoso junto a la puerta exterior", según el resumen del FBI de su entrevista.

"A primera vista pensó que alguien había pasado por alto el cubo de la basura. Tras una mirada más intencionada, observó los cables, el tubo y el reloj conectados al dispositivo, lo que la llevó a pensar que podría tratarse de un artefacto explosivo", dice el resumen. "La esfera del reloj estaba ajustada al número 20".

Aunque en un principio pensó que el artefacto era una "broma", la testigo decidió avisar a la seguridad del RNC, indica el sumario.

Puedes leer las entrevistas a la testigo aquí.

La testigo se identificó más tarde ante los medios como Karlin Younger. En una entrevista con Business Insider, Younger relató su experiencia al encontrar la bomba, que coincide con su entrevista con el FBI. Sus declaraciones públicas también parecen confirmar el hecho de que las autoridades federales nunca hablaron con ella ese día, y no lo hicieron en absoluto hasta que se puso en contacto a través de la línea de información.

Wray esperó más de un año antes de buscar información.

El retraso no fue el único error aparente en la investigación del FBI sobre la bomba de tubo bajo la supervisión de Wray. Un informante dijo previamente al Congreso que la oficina esperó más de un año para solicitar a las oficinas de campo que buscaran informantes para obtener información sobre los dispositivos, Just the News informó anteriormente.

El informante, descrito como un "agente especial de alto rango del FBI", dijo a los legisladores que la solicitud era "'inusual' porque fue transmitida más de un año después de que el FBI había comenzado la investigación, y plantea interrogantes sobre el progreso y el alcance de la investigación del FBI".

