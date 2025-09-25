Los médicos deportivos apoyan ante SCOTUS las prohibiciones estatales a la participación de hombres en los deportes femeninos

Publicado por Greg Piper 25 de septiembre, 2025

La fisiología del sexo y la naturaleza de las lesiones derivadas de la competición atlética desaconsejan permitir que los varones compitan en deportes femeninos, señalaron profesionales estadounidenses y extranjeros de la medicina deportiva al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que evalúa la constitucionalidad de la prohibición en Idaho de que los varones participen en competiciones femeninas, bloqueada por un tribunal de apelaciones por considerar que vulnera la igualdad de protección.

Más de 40 escritos de amigos del tribunal inundaron la semana pasada el alto tribunal en apoyo de Idaho, incluidos casi 50 miembros del Congreso, 26 estados encabezados por Arkansas y Alabama, más de 200 legisladoras de todo el país, el Departmento de Justicia, los obispos católicos de EEUU y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, Bautistas del Sur, judíos y otros grupos religiosos.

William Bock, el abogado principal de la investigación de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos sobre el equipo ciclista U.S. Postal Service de Lance Armstrong y que impugna el laxo sistema de regulación del aborto químico, presentó tres escritos en nombre de agrupaciones de atletas femeninas.

Las diferencias de sexo "aumentan de forma natural la ansiedad y la inseguridad de las mujeres"

La ex nadadora de la Universidad de Kentucky Riley Gaines encabeza uno centrado en cómo las diferencias de sexo "aumentan de forma natural la ansiedad y la inseguridad de las mujeres y elevan sus riesgos de seguridad personal" cuando los varones entran en sus vestuarios. Los otros escritos de Bock son para el Consejo Independiente del Deporte Femenino y Consorcio Internacional del Deporte Femenino.

Los defensores extranjeros también están preocupados, con la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas Reem Alsalem diciendo que proteger las competiciones exclusivamente femeninas es coherente con los compromisos de Estados Unidos en virtud de la legislación internacional sobre derechos humanos.

"Dado que se ha demostrado que la erosión de los deportes exclusivos para mujeres, así como de los espacios relacionados, exacerba la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas ante las violaciones y abusos de los derechos humanos, no debe permitirse ningún retroceso de las protecciones basadas en el sexo de las mujeres y las niñas, tanto en la ley como en la práctica", escribió Alsalem.

La organización benéfica británica de derechos humanos Sex Matters, que desempeñó un papel destacado en la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido en la que se definió el concepto de "mujer" por su biología, ha pedido a la Corte Suprema de Justicia del Reino Unido que adopte una decisión al respecto. Tribunal Supremo del Reino Unido que define "mujer" por biología en la Ley de Igualdad, dijo que el caso afecta a "miles de mujeres británicas cada año" que vienen a Estados Unidos con visados de estudiante para "practicar deportes en equipos universitarios cubiertos por protecciones legales como el Título IX."

La decisión Skrmetti

Las partes empujaron al Tribunal Supremo en direcciones opuestas tras su decisión Skrmetti confirmando la prohibición de Tennessee de las transiciones de género medicalizadas para menores, que se negó a reconocer la identidad transgénero como una clase protegida.

Idaho se apresuró a decir al tribunal que Skrmetti no resolvía la cuestión de las leyes "indiscutiblemente basadas en el sexo", como la HB 500 de Idaho, ni la división de circuitos sobre si el sexo tiene una "base biológica" o está "basado en la percepción" en los casos de igualdad de protección.

Lindsay Hecox, un atleta masculino que se identifica como mujer y convenció al Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de EE.UU. para que bloquear la ley de Idaho aplicada a Hecox, dijo a la SCOTUS dos meses después de que aceptara el recurso de Idaho que ya no tenía jurisdicción y que, por tanto, no podía emitir un fallo definitivo sobre leyes como la de Idaho.

Representada por la ACLU, Hecox desestimó voluntariamente la demanda el 2 de septiembre y ese mismo día dijo al SCOTUS que el caso era "discutible porque no tiene ninguna reclamación viva contra los peticionarios." Idaho tiene hasta el viernes para responder a la "sugerencia de caducidad" de Hecox.

Hecox decidió "dejar de practicar deportes femeninos en cualquier contexto cubierto por la H.B. 500" y desestimó la demanda con prejuicio para que no pueda ser presentada de nuevo, citando el temor de que "personalmente seré sometida a un acoso que afectará negativamente a mi salud mental, mi seguridad y mi capacidad para graduarme lo antes posible" si Hecox continúa con el caso.

Las diferencias inmutables entre los sexos tienen "implicaciones significativas para la seguridad de los deportistas"

Varios doctores en medicina deportiva, entre ellos cuatro ex presidentes de la Sociedad Médica Americana de Medicina Deportiva y médicos de los equipos Mystics de la WNBA y Stars de la NHL, dijeron al tribunal que la ventaja masculina comienza antes de la pubertad y que las diferencias inmutables entre los sexos tienen "implicaciones significativas para la seguridad de los atletas."

Los estudios demuestran que los varones son "más altos, tienen huesos más grandes, densos, fuertes y largos, y pueden lanzar más rápido y patear más fuerte que las mujeres", y que "ninguna supresión de testosterona eliminará" estas ventajas, dice el escrito.

Los varones aportan "más energía y fuerza a una colisión que las mujeres y las chicas", lo que aumenta el riesgo de lesión de las mujeres, que "ya son más susceptibles a las lesiones relacionadas con el deporte".

Fisiólogos deportivos estadounidenses y sudafricanos afirmaron que los nombres más famosos del deporte femenino, incluidas las hermanas Williams en tenis, Megan Rapinoe en fútbol y Katie Ledecky en natación olímpica, "probablemente nunca habrían alcanzado el estatus de campeonas" sin una categoría femenina protegida.

Se burlaron del 9º Circuito por ignorancia científica al tratar el sexo como una "mera simplificación excesiva", cuando en realidad los hombres "superan a las mujeres de igual edad, talento y entrenamiento en prácticamente todas las pruebas atléticas... desde los deportes juveniles hasta la competición de élite", con una ventaja "a menudo tan grande que resulta insuperable" para las mujeres comparables.

La ventaja de velocidad masculina observada del 10-13% es "inmensa" a la luz de los Juegos Olímpicos de verano masculinos de 2024, en los que "una ventaja de aproximadamente el 4% habría hecho pasar a un corredor masculino estadounidense individual de ni siquiera clasificarse para la prueba de 100 metros a ganar la medalla de oro."

Sin embargo, la supresión de la testosterona apenas reduce la ventaja masculina

Fisiólogos deportivos europeos y la estadounidense Lara Carlson, ex presidenta del Colegio Americano de Medicina Deportiva de Nueva Inglaterra, conjuntamente dijeron a SCOTUS que "las ventajas masculinas a veces se sinergizan" como en la fuerza de pegada, donde "ninguna variable individual" como la longitud del brazo o la masa muscular crea la "magnitud de la diferencia" del 162% entre los sexos.

"Los aumentos transitorios de las hormonas sexuales durante la infancia (la llamada 'minipubertad')" se correlacionan con ventajas masculinas prepuberales del 1-10% en natación, atletismo y salto, y el aumento de testosterona masculina entre los 11 y los 14 años está "casi perfectamente correlacionado" con la diferencia de rendimiento entre los sexos en natación, dice el escrito.

Sin embargo, la supresión de la testosterona, a veces exigida como condición para la participación masculina en deportes femeninos, apenas reduce la ventaja masculina, afirman los fisiólogos. No existe ningún mecanismo por el que pueda "reducir la estatura o las medidas del esqueleto", y una docena de "estudios longitudinales controlados" muestran una pérdida del 5% de la masa muscular o la fuerza al cabo de un año.

En apoyo de ninguna de las partes, "investigadores biomédicos de renombre mundial" de la Universidad de Michigan, la Clínica Mayo y otras instituciones pretenden garantizar que "el expediente contenga información clara y correcta" sobre el sexo biológico, la ventaja masculina y la "naturaleza y el alcance de los efectos atenuantes" de los bloqueadores de la pubertad y las hormonas sexuales cruzadas sobre dicha ventaja.

Alegaron que un testigo experto de Hecox afirmó falsamente que "los huesos se encogen junto con los músculos cuando se suprime la testosterona en mujeres y niñas transexuales". Aunque "la densidad mineral ósea "puede disminuir ligeramente... el desarrollo morfológico óseo -es decir, el diámetro y la longitud de los huesos largos que determinan la longitud de las extremidades y la estatura- es irreversible", dice el escrito.

"Un macho mucho menos talentoso y hábil vencerá con contundencia a una hembra"

En las competiciones mixtas, "un hombre con mucho menos talento y destreza ganará ampliamente a una mujer", lo que "solidifica y refuerza que [las mujeres] no son dignas de igualdad de oportunidades y reconocimiento", dice un escrito de 31 olímpicos, la leyenda del tenis femenino Martina Navratilova y otros.

"Hay enormes traumas emocionales que acompañan a las mujeres y niñas" obligadas a competir contra varones, dijeron, compartiendo varias historias de atletas femeninas, incluida la esgrimista Stephanie Turner, que fue expulsada de la competición femenina USA Fencing por arrodillarse contra un competidor masculino y testificó en una audiencia del Congreso sobre "juego desleal".

La "distinción filosófica general" entre las "categorías naturales y las categorías jerarquizadas"

Dos docenas de filósofos, entre ellos Robert George, de Princeton, tal vez el conservador social más conocido del mundo académico estadounidense, explicaron al SCOTUS la "distinción filosófica general" entre "categorías naturales y jerarquizadas", que es "implícitamente invocada por los reguladores deportivos prácticamente todo el tiempo"."

Dado que ambas partes en el caso "reconocen oficialmente que está justificado organizar el deporte aproximadamente en torno a las categorías de sexo," está justificado organizarlo en torno al sexo "exactamente", dice su escrito. La parte de Hecox parece abogar por "reorganizar los deportes en torno a la frontera vivamente antinatural" entre los varones que no se identifican como mujeres y todos los demás.

El sociólogo de la Universidad de Texas Mark Regnerus, cuyo estudio de 2012 sobre la paternidad homoparental le costó ser investigado por "mala conducta científica", aunque sus conclusiones fueron validadas como "sólidas" en un libro académico este año, también argumentó que la identidad de género es demasiado vaga para sustituir al sexo.

"Si los eruditos clave no discutieran ampliamente su naturaleza esencial, y si las asociaciones médicas no privilegiaran los aspectos cognitivos de la identidad de género casi exclusivamente sobre sus aspectos físicos (es decir, biológicos y hormonales), no se encontrarían en una posición tan impotente para asesorar", decía el escrito de Regnerus.

