Un conductor estrella su auto contra la puerta de la oficina del FBI en Pittsburgh en un "acto terrorista", dice funcionario

Publicado por Natalia Mittelstadt - Just The News 17 de septiembre, 2025

Un conductor se estrelló el miércoles contra una verja metálica con un coche en la oficina de campo del FBI en Pittsburgh en un "acto de terror", según un responsable del buró.

Donald Henson de Penn Hills, Pa., fue identificado como el sospechoso, después de que supuestamente embistiera una verja de entrada sobre las 2:40 de la madrugada con un Toyota sedán blanco antes de salir del vehículo y después coger una bandera estadounidense del interior del coche y lanzarla por encima de la verja, dijo el agente especial del FBI a cargo Christopher Giordano en una rueda de prensa, Fox News informó.

Henson huyó del lugar a pie tras el choque y puede ser peligroso, añadió Giordano. No está claro si iba armado y ningún miembro del FBI resultó herido.

"Consideramos que se trata de un acto terrorista contra el FBI", dijo Giordano. "Ha sido un ataque dirigido contra este edificio".

Henson es un ex militar y puede haber estado experimentando un problema de salud mental, según las autoridades.

"En este momento, se le busca en relación con este crimen contra el FBI", dijo Giordano. "Se trata de un delito federal y buscaremos su procesamiento hasta sus últimas consecuencias".

También dijo que Girodano visitó la oficina de campo hace un par de semanas para hacer una denuncia que "no tenía mucho sentido", pero que, no obstante, los funcionarios examinaron la acusación y luego se pusieron en contacto con él para decirle que no había delito federal aplicable.

