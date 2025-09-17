Denver toma medidas para evitar un posible despliegue de la Guardia Nacional

Publicado por Just The News | Elyse Apel | The Center Square 17 de septiembre, 2025

A medida que crecen los llamamientos para que el presidente Donald Trump envíe a la Guardia Nacional a Denver, funcionarios de la ciudad y del estado están contraatacando.

La semana pasada, la ciudad y el condado de Denver se unieron a un informe amicus presentado en apoyo de la demanda del gobernador de California, Gavin Newsom, contra el despliegue en junio de Trump de la Guardia Nacional y los Marines en Los Angeles.

Ese despliegue fue la respuesta a las protestas masivas y disturbios contra la aplicación de las leyes de inmigración. Aunque inicialmente se desplegaron más de 4.000 soldados, a finales de julio, Newsom informó de que apenas unos cientos permanecían en la ciudad.

Desde esa primera acción, Trump también desplegó a la Guardia Nacional en Washington DC, para disminuir el crimen y hacer frente a la inmigración ilegal.

Denver se unió a otros 26 gobiernos locales en el escrito de amicus curiae, que argumentaba que Trump "usurpó" a las fuerzas del orden locales y a los funcionarios del gobierno al desplegar a la Guardia Nacional a pesar de sus protestas.

El escrito destacó la preocupación de que Trump envíe a la Guardia Nacional a otras ciudades, algo que ya ha discutido hacer para Memphis y Chicago.

"Peor aún, esta acción ejecutiva drástica y provocadora se ha convertido rápidamente en una espiral de nuevos despliegues militares reales y amenazantes en todo el país", advirtió el escrito. "Hay planes en marcha para desplegar a la Guardia Nacional para vigilar diecinueve estados más... La policía militar rompe la historia y la tradición de nuestra nación de preservar el control estatal y local sobre el poder policial".

El alcalde de Denver, Mike Johnston, advirtió de que más despliegues podrían conducir a un "estado policial federal".

El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, también anunció el lunes que se ha unido a un informe amicus multiestatal en apoyo de otra demanda que cuestiona el despliegue de la Guardia Nacional en Washington por parte de Trump.

No todas las ciudades están en contra del despliegue, sin embargo, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, está alabando el plan de Trump para enviar a la Guardia Nacional a las ciudades de Estados Unidos.

"Nuestras ciudades ya son zonas de guerra", dijo Landry el lunes. "Ya muere demasiada gente".

Trump aún no ha señalado a Denver para el despliegue. Actualmente, Colorado cuenta con 5.500 miembros de la Guardia Nacional.

La ciudad ha estado históricamente en desacuerdo con la Administración Trump desde que el presidente asumió el cargo en enero. Ha presentado o se ha unido a múltiples demandas contra el Gobierno, que ha retenido importantes cantidades de fondos debido a la negativa de Colorado y Denver a cooperar con los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración.

A pesar de la falta de cooperación, los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y sus socios federales han logrado detener a cientos de delincuentes extranjeros en la zona de Denver.

Muchos ciudadanos de Denver se han unido en las redes sociales para pedir a Trump que despliegue la Guardia Nacional en la ciudad, citando la delincuencia. El experto conservador Alex Jones señaló a Denver en un vídeo reciente como una "ciudad azul plagada de delincuencia" que podría beneficiarse de un despliegue de la Guardia Nacional.

Según una encuesta reciente del Colorado Polling Institute, estos temas están en la mente de muchos ciudadanos de Denver.

Según esta encuesta, los tres principales problemas a los que se enfrentan los votantes de Denver son la falta de vivienda y los campamentos (44%), la vivienda asequible (30%) y la delincuencia, los problemas de drogas y la seguridad (26%). Casi la mitad (48%) de los encuestados también afirmaron que la presencia policial en Denver es demasiado escasa.

