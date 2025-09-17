La Cámara de Representantes aprueba una ley contra la delincuencia juvenil en DC

Publicado por Sarah Roderick-Fitch | The Center Square 17 de septiembre, 2025

La Cámara de Representantes aprobó el martes por la tarde la Ley de Reforma de Sentencias Juveniles del Distrito de Columbia, un paso más para solidificar el plan del presidente Donald Trump para asegurar el Distrito de Columbia.

La legislación apunta a los problemas del distrito con la violencia juvenil, reduciendo la "edad de elegibilidad para que los menores sean transferidos de la corte juvenil a la corte de delitos graves por ciertos crímenes violentos" El proyecto de ley reduce la edad de 16 a 14 años.

Tal y como está la ley actualmente, los menores de 16 años caen bajo la jurisdicción del Tribunal de Familia del Distrito de Columbia. La nueva legislación permitiría que los menores de 14 años quedaran bajo la jurisdicción de los tribunales penales de adultos, ampliando el abanico de casos que pueden ser juzgados por la Fiscalía del Distrito de Columbia.

Los delitos cometidos por menores de 18 años no han dejado de aumentar

La legislación, presentada por el representante Brandon Gill, republicano de Texas, fue aprobada por la mayoría republicana de la Cámara de Representantes 225 a 203.

En apoyo a la legislación, Gill señaló la alta tasa de homicidios del distrito, que el presidente Trump subrayó cuando declaró una emergencia criminal el 11 de agosto, lo que desencadenó el despliegue de la Guardia Nacional y el aumento de las patrullas de los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley.

Gill indicó que desde 2020 no han dejado de aumentar los delitos cometidos por menores de 18 años, especialmente robos de coches y, en algunos casos, asesinatos. El congresista señaló que el año pasado, cerca de 200 menores que fueron arrestados por delitos violentos tenían arrestos violentos previos.

Gill y muchos colegas republicanos, entre ellos la fiscal federal del distrito de Columbia Jeanine Pirro, han argumentado que las sentencias leves para menores conducen a más delincuencia en el distrito.

"La votación de hoy demuestra aún más que los republicanos son el partido de la ley y el orden"

En respuesta a la aprobación de la ley, el congresista se hizo eco del compromiso del presidente y de los republicanos para restaurar la ley y el orden, especialmente en el distrito.

"Estoy agradecido a mis colegas por votar sí a mi esfuerzo para asegurar que los maleantes que violan la ley y cometen crímenes atroces puedan ser procesados con todo el peso de la ley", dijo Gill. "El mandato del presidente Trump y la votación de hoy demuestran aún más que los republicanos son el partido de la ley y el orden. ¡Estamos salvando Washington DC de los pecados de los demócratas que la han llevado al suelo!".

La aprobación de la legislación llegaantes de una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes fijada para el jueves, en la que la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, será interrogada sobre las "políticas blandas contra el crimen" del distrito. Además de la alcaldesa, también comparecerán ante el comité el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, y Phil Mendelson, presidente del Consejo del Distrito de Columbia.

Esta legislatura se han presentado en el Congreso varios proyectos de ley dirigidos contra la delincuencia y el embellecimiento del distrito.

© Just The News