Cotton pide al FBI que investigue al Movimiento Juvenil Palestino, calificándolo de "amenaza" para la seguridad nacional

Publicado por Misty Severi 4 de septiembre, 2025

El senador republicano por Arkansas Tom Cotton envió el miércoles una carta al director del FBI, Kash Patel, en la que le pide que inicie una investigación sobre el controversial grupo Movimiento de Jóvenes Palestinos (PYM), al que advirtió de que supone una amenaza para la seguridad nacional.

La petición se produce después de que la líder del PYM, Aisha Nizar, hablara en un evento a finales del mes pasado, en el que pareció pedir la interrupción de la "cadena de suministro de F-35" de Estados Unidos, afirmó Cotton en la carta obtenida en primer lugar por Breitbart.

Cotton dijo que Nizar también fue detenida por participar en la protesta pro-Hamas que cerró el puente Golden Gate el año pasado.

"Ahora ha llevado su fanatismo antiamericano y antisemita un paso más allá y está poniendo directamente en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo el senador, afirmando que las últimas declaraciones de Nizar constituyen una "incitación directa a la violencia contra los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos al abogar por acciones contra los hombres y mujeres que construyen el F-35 y tratar de poner en peligro la entrega de uno de los activos más estratégicos de la nación."

"Insto a la Oficina Federal de Investigación a que examine inmediatamente las acciones de Nizar y tome las medidas necesarias para mitigar la amenaza", continuó Cotton. "La cadena de suministro de defensa de Estados Unidos es clave para la capacidad de nuestro ejército de luchar y ganar guerras. Debemos proteger esa cadena de suministro de todos los enemigos, extranjeros y nacionales".

Nizar fue uno de los principales oradores en la Conferencia del Pueblo Palestino en Detroit la semana pasada, junto a el activista laboral Chris Smalls, el periodista palestino Abubaker Abed, y el graduado de la Universidad de Columbia Mahmoud Khalil, que fue encarcelado por su papel en la dirección de una protesta anti-israelí en Columbia el año pasado.

La diputada demócrata por Michigan Rashida Tlaib también intervino en la conferencia, donde hizo ofensivas declaraciones que llevaron al diputado republicano por Georgia Buddy Carter a presentar una resolución formal para censurar a la legisladora.

"El vil y flagrante antisemitismo de Tlaib es una lacra en este Congreso, y debe rendir cuentas", dijo Carter en un comunicado. "Su conducta es indigna de una persona civilizada, y mucho menos de un miembro del Congreso. Pido a la Cámara de Representantes que censure sus declaraciones y ponga sobre aviso a los demócratas por permitir y alentar el antisemitismo en su propio partido."

