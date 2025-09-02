El equipo de francotiradores del Servicio Secreto carece drásticamente de personal, lo que pone en peligro la vida de los protegidos

Los equipos de francotiradores del Servicio Secreto de Estados Unidos carecen drásticamente de personal y están utilizando horas extra y tiradores menos cualificados para cubrir huecos en una crisis de seguridad que amenaza la vida de quienes protege, advirtió con crudeza el martes el organismo de control interno del Departamento de Seguridad Nacional.

El informe publicado por el inspector general Joseph Cufari es la última señal de que la agencia que protege al presidente y al vicepresidente sigue lidiando con deficiencias heredadas y fallas estratégicas que quedaron expuestas por primera vez con el intento de asesinato del presidente Donald Trump en julio de 2024 en Butler, Pensilvania.

"El Equipo de Contrafrancotiradores (CS) del Servicio Secreto de los Estados Unidos (Servicio Secreto) cuenta con una dotación de personal un 73% inferior a la necesaria para cumplir los requisitos de la misión", advertía con crudeza el informe. "La falta de personal adecuado para el CS podría limitar la capacidad del Servicio Secreto para proteger adecuadamente a los líderes de más alto rango de nuestra nación, con el riesgo de lesiones o asesinatos, y el consiguiente daño a nivel nacional a la sensación de seguridad del país."

"Dada su escasez crónica de personal, el CS recurrió a las horas extraordinarias y aprovechó el personal de otros componentes del Departamento de Seguridad Nacional para cumplir los requisitos de la misión", añade el informe.

Puede leer el informe completo aquí:

OIG-25-37-Ago25-Redacted.pdf

El organismo de control reveló que el Servicio Secreto pagó casi un cuarto de millón de horas extra para mantener la plantilla del equipo de contrafrancotiradores entre 2021 y 2024.

El Servicio Secreto también tomó prestados empleados de otras agencias durante las elecciones de 2024 y la toma de posesión de Trump en enero, en algunos casos utilizando tiradores que no cumplían plenamente los criterios para el destacamento de protección.

"Algunos francotiradores de contador no cumplieron los requisitos obligatorios de recalificación de armas", advertía el informe. "Los francotiradores de contador que no asistieron a las sesiones obligatorias de recalificación de armas (es decir, volver a probar su capacidad para disparar con precisión durante el día y la noche), apoyaron no obstante 47 de los 426 eventos (11 por ciento) a los que asistieron los protegidos en el año calendario 2024."

El informe incluía una respuesta del Servicio Secreto dirigido por Trump en la que decía que estaba de acuerdo con las conclusiones y que estaba trabajando para solucionar la escasez de personal rápidamente.

