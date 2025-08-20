Línea de falla azul: la policía de Washington lleva años perdiendo efectivos antes del fin de la "autonomía"

Desde años antes de la absorción federal, el Departamento de Policía Metropolitana (MPD), responsable de la seguridad en las calles de la capital del país, se enfrenta desde hace años a una escasez crónica de agentes. El número de bajas está aumentando rápidamente, superando con creces el de contrataciones y dejando al cuerpo con 800 agentes menos de los necesarios.

La grave escasez de nuevos oficiales en la Policía de Memphis ha dejado al departamento al límite de su capacidad, mientras la ciudad se enfrenta a una crisis de seguridad pública, incluyendo unas tasas de delincuencia violenta que superan a las de muchas de las ciudades más grandes de Estados Unidos. El Distrito tiene la cuarta tasa de homicidios más alta del país, "casi seis veces superior a la de Nueva York y también a la de Atlanta, Chicago y Compton," según estadísticas publicadas por la Casa Blanca.

Aumento de los recursos federales



Desde que el presidente Donald Trump anunció que ordenaría una toma de control federal del MPD a principios de este mes, la administración

ha aumentado los recursos federales a la ciudad, incluyendo el uso de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Administración para el Control de Drogas, la Policía de Parques, el Servicio Secreto y tropas de la Guardia Nacional para apoyar los esfuerzos de aplicación de la ley en la capital.

La Casa Blanca afirma que más de 450 personas han sido detenidas desde la toma del poder, incluidos sospechosos buscados por delitos que van desde el asesinato hasta la agresión a funcionarios federales. La administración está promocionando el aumento de las detenciones como el resultado directo de su despliegue de recursos federales.

Bowser: "El mando de la fuerza"



La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, se ha burlado del Departamento de Justicia por alardear de sus detenciones desde que tomó medidas enérgicas contra la delincuencia en la capital del país, afirmando que ella podría hacer lo mismo si la ciudad tuviera suficientes agentes de policía.

"[El Departamento de Policía Metropolitana de D.C.] saca armas de la calle todos los días y todas las semanas, y cada vez que tienes un aumento de agentes, yo esperaría que tuvieras algunos resultados", dijo Bowser. "Lo digo repetidamente, necesitamos 500 agentes más. En D.C. con 500 agentes más, obtener resultados de 500 agentes más".

Ella continuó,"Lo que no es necesario, sin embargo, es este tipo de requisición o el intento de requisición de la propia fuerza, y la ampliación, creo, del trabajo que no está relacionado con la violencia."

Sin embargo, la ciudad, con la alcaldesa Bowser al frente desde 2015, ha sido incapaz hasta ahora de revertir la tendencia de años de una fuerza policial metropolitana cada vez menor, según muestra una revisión de los datos de empleo público del departamento.

Acusan al distrito de falsear o manipular las estadísticas de criminalidad



El déficit de agentes se produce en un momento en el que la tasa de delitos violentos en D.C. sigue siendo una de las más altas de Estados Unidos y en medio de las acusaciones del sindicato de la policía y del presidente de que las fuerzas del orden en la ciudad están crónicamente subestimando las verdaderas estadísticas de delincuencia.

Los oponentes políticos del presidente y los dirigentes de la ciudad citaron esas cifras oficiales, que muestran un descenso de aproximadamente el 30% en los delitos violentos desde 2023, como prueba de que la intervención federal era innecesaria. Sin embargo, hay cada vez más pruebas -procedentes de una demanda de denunciantes, declaraciones sindicales y procedimientos disciplinarios en curso-que ponen en duda esas cifras oficiales, informó Just the News el lunes.

El martes, la Fiscalía del Distrito de Columbia inició una investigación sobre las acusaciones de manipulación de las estadísticas criminales de la ciudad.

Bleeding Blue: Cada año se van más agentes



El más recienteInforme de dotación de personal y desgaste de julio de 2025 publicado por el MPD muestra que el departamento ha perdido sistemáticamente más oficiales por jubilación, renuncia y otras causas de los que ha podido reclutar desde 2019, el primer año al que se hace referencia en el informe.

La disparidad entre contrataciones y bajas se ha vuelto cada vez más marcada desde 2021, cuando el departamento solo contrató a 103 nuevos agentes, mientras que más de 300 se marcharon, y muchos se jubilaron o renunciaron voluntariamente. En total, desde 2022 hasta la actualidad, las separaciones han superado a las contrataciones en casi 400 agentes, muestran los datos.

El año pasado, el número total de agentes en el cuerpo era de 3.215, casi 800 menos que el objetivo de 4.000 fijados por la alcaldía en 2022. Cada año que el departamento pierde agentes, se aleja más de ese objetivo.

El sindicato de la policía de D.C., que representa a los agentes del MPD, echó la culpa a la baja moral derivada de los intentos de reforma de la justicia penal. Según el sindicato, varias leyes aprobadas por el Consejo de Washington en los últimos años han dificultado el trabajo de los agentes de policía.

Se necesitan cambios en las leyes y en su aplicación



El presidente del sindicato de policía de D.C. dijo que la ayuda federal de emergencia al distrito es sólo una solución temporal para la escasez crónica. Pidió a la ciudad que cambie esas leyes para empezar a invertir el declive del departamento.

"El nivel de personal en el departamento de policía está más allá de la crisis", dijo el presidente Greggory Pemberton, según el medio de noticias local ABC 7 News.

"La autoridad del Presidente sólo dura 30 días, y creo que todos sabemos que al final de esos 30 días, estos agentes federales y estos guardias nacionales van a empacar y seguir adelante, y si, en ese ínterin, no estamos haciendo algo acerca de las causas fundamentales, que es esta mala legislación aprobada por el Consejo, el MPD se va a quedar con la bolsa en la mano", dijo Pemberton.

"Nos seguirán faltando 800 agentes. Seguiremos sin poder hacer frente a la delincuencia, y el índice de criminalidad seguirá aumentando", añadió.

Los múltiples cambios en los códigos penales del Distrito de Columbia y la supervisión del departamento de policía desde 2018 también están en el punto de mira de la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, a la que culpa del repunte de delitos cometidos por menores, que la ciudad clasifica como menores de 25 años.

Pirro: La culpa es de las leyes permisivas



Una de las leyes identificadas por el fiscal federal, la Ley de Rehabilitación Juvenil de 2018 de la ciudad, elevó el límite de edad para los delincuentes juveniles de 22 a 24 años, seis años más allá de la edad legal ampliamente reconocida de 18 años. La ley también permite a los jueces ignorar las sentencias mínimas obligatorias para acusados menores de 25 años.

En 2022, a raíz de las protestas de George Floyd y los posteriores disturbios en la ciudad, el Consejo del Distrito de Columbia aprobó dos radicales proyectos de ley de reforma policial que restringían las políticas de "uso de la fuerza", limitaban las persecuciones con vehículos, mandated officer names and camera footage be released quickly after any officer is named in a "use of force" incident.

Las leyes también restringían la participación de los sindicatos en los procesos disciplinarios del departamento.

"Sin ahondar en los detalles granulares de lo terribles que son estos proyectos de ley, o lo descaradamente horrible que fue la retórica utilizada por el consejo, puedo asegurar a los miembros de este Comité que el resultado directo fue un éxodo masivo de agentes de policía del departamento", dijo al Congreso en 2023 el presidente del sindicato, Pemberton .

El alcalde también admitió entonces que esas mismas reformas estaban expulsando a los agentes del departamento.

"Tenemos que tener un entorno político que nos permita reclutar y retener a los agentes y no perder a nuestros agentes a las jurisdicciones circundantes porque nuestro entorno político hace que tengan miedo de hacer su trabajo," Bowser dijo en una conferencia de prensa ese año.

Finalmente, el Consejo de Washington votó a favor de revertir algunas, pero no todas, de esas reformas.

Problemas de moral



Pero años de descenso de efectivos podrían crear una espiral de muerte de la que el MPD difícilmente podría salir. Una docena de agentes actuales y antiguos dijeron al sitio web DCist en 2023 que, además de una actitud cada vez más hostil hacia los agentes de policía, muchos decidieron marcharse debido al agotamiento que supone trabajar muchas horas, en parte un síntoma de la falta de mano de obra en el cuerpo.

Los agentes relataron las excesivas horas extraordinarias obligatorias para cubrir la falta de personal, especialmente durante los años de fuertes protestas y cierres COVID-19, que desempeñaron un papel importante en su decisión de marcharse.

"El departamento no se preocupa por ti ni por tu familia. Todo se centra en la misión, sólo en la misión", dijo a DCist un agente llamado Larry, que se jubiló en 2020,.

Un estudio independiente encargado por el MPD en 2023 para evaluar la cultura del departamento confirmó estas preocupaciones. El informe, que fue autorizado por la organización sin ánimo de lucro Police Executive Research Forum, encontró después de encuestar a los oficiales que "dos de los mayores contribuyentes a la baja moral son cancelar los días libres de los empleados y exigirles que trabajen repetidamente horas extras, a menudo sin previo aviso."

