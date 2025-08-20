Trump firma un proyecto de ley que estudia la tasa de cáncer entre tripulantes militares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una orden ejecutiva AFP.

El presidente Donald Trump ha firmadoen ley la Aviator Cancer Examination Study Act, que busca abordar las tasas de cáncer entre los antiguos y actuales miembros de las tripulaciones aéreas militares.

Según un estudio del Ejército del Aire, estos individuos experimentaban tasas más elevadas de melanoma, cáncer de tiroides y cáncer de próstata.

Basándose en este estudio, la Ley ACES exige al Secretario de Asuntos de Veteranos que investigue las tasas de cáncer y mortalidad de los miembros de las tripulaciones aéreas que han prestado servicio en la Armada, las Fuerzas Aéreas y el Cuerpo de Marines.

Los cánceres específicos que investigará el estudio son melanoma, cáncer de tiroides, cáncer de próstata y otros. La Ley ACES está diseñada para ayudar a comprender la relación entre ciertos tipos de cáncer y los servicios militares.

Los senadores estadounidenses Mark Kelly, demócrata de Arizona, y Tom Cotton, republicano de Arkansas, ambos veteranos, presentaron este proyecto de ley.

Kelly, antiguo piloto de la Armada, dijo, "Los aviadores veteranos y las tripulaciones aéreas merecen respuestas sobre la correlación entre su trabajo y los riesgos de cáncer".

"Llevar esto a través de la línea de meta ha sido un esfuerzo bipartidista desde el principio, y estoy orgulloso de ver este proyecto convertido en ley para que podamos ofrecer respuestas reales y la rendición de cuentas para aquellos que sirvieron", dijo.

Cotton, que fue oficial de infantería del Ejército, dijo estar "agradecido" al presidente por hacer de la Ley ACES "la ley del país".

"Les debemos a los aviadores pasados, presentes y futuros de las fuerzas armadas el estudio de la prevalencia del cáncer entre este grupo de veteranos", explicó.

Además de contar con apoyo bipartidista, muchos grupos de veteranos y grupos de defensa apoyaron la Ley ACES.

José Ramos, vicepresidente de relaciones gubernamentales y comunitarias del Proyecto Guerrero Herido, declaró que su organización estaba "orgullosa de apoyar" esta ley.

Calificó la Ley ACES de "paso fundamental para garantizar que los veteranos reciban diagnósticos oportunos, exámenes especializados y la atención que se han ganado".

Theo Lawson, director adjunto de programas legislativos para la organización militar sin fines de lucro Fleet Reserve Association, dijo que este proyecto de ley es una pieza vital de la legislación.

Lawson dijo que el proyecto de ley "dirige la investigación crítica sobre los riesgos de cáncer entre la tripulación aérea militar, asegurando una mejor atención y apoyo a nuestros aviadores que han servido a nuestra nación."

