Noem anuncia que el muro fronterizo se pintará de negro para disuadir la inmigración ilegal

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo este martes a la prensa que el presidente Donald Trump ha ordenado pintar de negro todo el muro de la frontera sur para ayudar a impulsar el muro como elemento disuasorio de la inmigración ilegal.

Noem hizo el anuncio frente a una parte del muro fronterizo en Santa Teresa, Nuevo México, y dijo que se debe a que la coloración negra aumentará la vida útil del metal y porque se calentaría tanto que sería difícil escalar el muro.

El anuncio se produce después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibiera una avalancha de fondos y recursos de la "One Big Beautiful Bill" que el Congreso aprobó el mes pasado. Noem también dijo que la construcción del muro se encontraba en marcha a un ritmo de alrededor de media milla al día, según Fox News.

"Si te fijas en la estructura que está detrás de mí, es alta, lo que hace que sea muy, muy difícil de escalar, casi imposible", dijo Noem. "También se adentra en el suelo, lo que haría muy difícil, si no imposible, excavar debajo. Y hoy también vamos a pintarla de negro".

"Vamos a estar pintando todo el muro de la frontera sur de negro para asegurarnos de que desalentamos a las personas de entrar ilegalmente en nuestro país, de violar nuestras leyes federales. Tendrán que acatar y venir a nuestro país de la manera para que puedan quedarse y tener la oportunidad de convertirse en ciudadanos estadounidenses y buscar el sueño americano", agregó.

Noem también dijo que la Administración Trump trabajará en un muro en la frontera norte, e invertirá en tecnología, cámaras, sensores e infraestructura acuática para garantizar que la frontera sea "eficiente" y "segura en el futuro lejano".

"Recuerden que una nación sin fronteras no es una nación en absoluto", dijo el secretario. "Estamos muy agradecidos de tener un presidente que entiende eso y entiende que una frontera segura es importante para el futuro de nuestro país".

