La DEA planea trabajar con México en los corredores de contrabando de drogas

Publicado por Just The News | Brett Rowland | The Center Square 19 de agosto, 2025

Funcionarios de la Administración para el Control de Drogas (DEA) planean trabajar con las autoridades de México para enfocarse en los guardianes de los corredores de contrabando entre las dos naciones.

La iniciativa se denomina Proyecto Portero. Su objetivo es desmantelar los operativos de los cárteles que controlan las rutas de contrabando a lo largo de la frontera suroeste.

"Los guardianes son esenciales para las operaciones de los carteles, dirigiendo el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, al tiempo que aseguran el movimiento de armas de fuego y dinero en efectivo a granel de regreso a México", señaló la agencia. "Al atacarlos específicamente, la DEA y sus socios están golpeando el corazón del mando y control de los cárteles".

El proyecto incluirá un programa de entrenamiento y colaboración de varias semanas en un centro de inteligencia en la frontera suroeste. El programa reúne a investigadores mexicanos con agentes de la ley, fiscales, funcionarios de defensa y miembros de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.

Planean identificar objetivos conjuntos, desarrollar estrategias coordinadas de aplicación de la ley y fortalecer el intercambio de inteligencia, dijo la DEA. También participará la Homeland Security Task Force.

"La DEA está tomando medidas decisivas para hacer frente a los cárteles que están matando a estadounidenses con fentanilo y otros venenos", dijo el administrador de la DEA, Terrance Cole. "El Proyecto Portero y este nuevo programa de formación muestran cómo vamos a luchar: planificando y operando codo con codo con nuestros socios mexicanos, y haciendo valer toda la fuerza del Gobierno de Estados Unidos. Este es un primer paso audaz en una nueva era de aplicación transfronteriza de la ley, y lo llevaremos a cabo sin descanso hasta que estas organizaciones violentas sean desmanteladas."

