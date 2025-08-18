El IRS de Trump busca bloquear el juicio contra los denunciantes que alegan irregularidades fiscales en la Clinton Foundation

Publicado por John Solomon Just The News 18 de agosto, 2025

Un juez del Tribunal Fiscal de EEUU ha programado provisionalmente para el 1 de diciembre un juicio que permita a dos denunciantes demostrar que se les denegó erróneamente una indemnización por identificar presuntas irregularidades fiscales dentro de la fundación de Bill y Hillary Clinton, pero el caso está encontrando resistencia de una fuente inesperada: la administración Trump.

El Servicio de Impuestos Internos bajo la Administración Trump presentó una moción la semana pasada en el caso presentado por el agente federal retirado John Moynihan y el experto en fraude privado Larry Doyle buscando desestimar el caso. La jueza Alina I. Marshall fijó una fecha límite del 15 de septiembre para que los peticionarios respondan a dicha moción. El IRS también solicitó una prórroga para presentar el expediente administrativo ante el tribunal.

El IRS dice que los demandantes carecen de legitimación para demandar

La agencia argumentó que, como una cuestión de derecho administrativo y procesal, el juez no debe dejar que el caso proceda a juicio porque después de una revisión inicial, el IRS declinó examinar la queja del denunciante y, por lo tanto, los demandantes no tienen legitimación para demandar.

"En este caso, la Oficina del Denunciante denegó las reclamaciones de los demandantes porque las reclamaciones de los demandantes nunca fueron consideradas en una acción del IRS. Aquí, la Oficina del Denunciante remitió las reclamaciones de los peticionarios a un clasificador", argumentaba la moción de desestimación del IRS la semana pasada. "Tras la revisión preliminar de los clasificadores, el clasificador desestimó remitir las reclamaciones de los peticionarios a examen y recomendó que se remitieran a la división CI [investigación criminal]."

"El IRS no procedió con ninguna acción potencial cuando investigó las reclamaciones de los peticionarios", añadió el IRS.

El fiscal general adjunto de Obama: "Cerrarlo"

El esfuerzo del IRS para frustrar que el caso de los denunciantes llegue a juicio fue presentado la misma semana en que Just the News informó que un memo bomba recientemente descubierto por el director del FBI Kash Patel muestra que el Departamento de Justicia de Obama y el exdirector adjunto del FBI Andrew McCabe obstaculizaron tres investigaciones separadas sobre posibles acusaciones de corrupción de pago a la Clinton Foundation.

"Apágalo", se cita en los memorandos a la vicefiscal general de Obama Sally Yates en marzo de 2016.

Puedes leer ese memorando aquí.

Los portavoces del IRS, el Departamento del Tesoro y la Casa Blanca no devolvieron inmediatamente las solicitudes de comentarios el domingo.

La Clinton Foundation ha negado durante mucho tiempo haber hecho nada malo y ha dicho que cualquier sugerencia de irregularidad tenía una motivación política.

Doyle dijo a Just the News que el último giro es sólo otro ejemplo de la resistencia que el Gobierno ha mostrado a investigar la Clinton Foundation durante muchos años.

"No es de extrañar que el IRS trate de desestimar nuestro caso de esta manera, simplemente porque es la misma táctica que el IRS desplegó en nuestro caso inicial en curso ahora casi 6 años en el Tribunal Fiscal de EE.UU. y cada día más grave", dijo.

"El simple hecho es que cuanto más se entere el público estadounidense sobre la Clinton Foundation, como ha ocurrido en los últimos días, más derecho tiene a conocer toda la verdad y los hechos implicados", añadió.

El expediente judicial del IRS ofrece al público información más detallada sobre lo que denunciaron Moynihan y Doyle, mostrando que los denunciantes "plantearon preocupaciones similares a las que estaba investigando el FBI".

Actuación como agente extranjero no registrado, financiación del aborto en el extranjero

Una de esas preocupaciones era que la Clinton Foundation operaba como agente de extranjeros que le pagaban dinero y que no se había registrado según la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

"La empresa no se ha registrado conforme a la FARA y recibe fondos de gobiernos extranjeros y trabaja en su nombre", afirmaba uno de los documentos resumen de la revisión inicial del IRS.

Otra alegación que los memorandos del IRS mencionaban para investigación era que la Clinton Foundation contribuyó a actividades no permitidas por su estatus de exención fiscal, incluyendo abortos en el extranjero. La capacidad de las organizaciones benéficas estadounidenses para financiar abortos en el extranjero está limitada por un mosaico de leyes y políticas estadounidenses, en particular la Enmienda Helms y la Política de Ciudad de México.

"Los documentos recibidos de la India indican que la empresa fue aprobada para fines informativos relacionados con la planificación familiar", decía un memorando del IRS que resumía las acusaciones. "La empresa opera fuera de esos fines declarados al IRS en forma de minoristas comerciales con ánimo de lucro de preservativos y productos asociados, procedimientos de aborto con ánimo de lucro y otras empresas comerciales diversas".

¿Sin ánimo de lucro en Estados Unidos, pero con ánimo de lucro en el extranjero?

Una tercera acusación se refería a que la Clinton Foundation declaró que era una entidad con ánimo de lucro en el extranjero en determinados países mientras buscaba el estatus 501c3 sin ánimo de lucro en Estados Unidos.

Una sección de la denuncia de los denunciantes estaba marcada como "Fraude fiscal". La denuncia continuaba diciendo: "La empresa ha sido reconocida internacionalmente por los gobiernos extranjeros como una empresa con ánimo de lucro y, como tal, declara ingresos a esos países, ya sea en forma de beneficios o de pérdidas [...] Tras la revisión, las operaciones extranjeras tienen balances de préstamos a pagar a la 501c3 con sede en los EE.UU. sin embargo, las revisiones 990 aquí no muestran préstamos a cobrar".

"Es probable que esto se deba a la naturaleza del estatuto 501c3 de la entidad estadounidense, que es una sociedad anónima que actúa como organización benéfica pública y no una fundación privada que concede subvenciones. En cualquier situación, las operaciones 501c3 no pueden tener componentes quid pro quo y la idea de préstamos con ánimo de lucro violaría tales principios", añadió.

La moción del IRS para desestimar añade nueva intriga a un caso que salió a la luz por primera vez hace casi ocho años, cuando Doyle y Moynihan, dos respetados investigadores financieros forenses, revelaron la existencia de su queja de denunciantes del IRS de 2017 contra la fundación durante una audiencia en el Congreso en 2018.

Moynihan y Doyle testificaron ante un comité de la Cámara de Representantes en diciembre de ese año que creían que la fundación operaba erróneamente como un grupo de presión extranjero al aceptar donaciones en el extranjero, con el propósito de influir en la política estadounidense.

La fundación "empezó a actuar como agente de gobiernos extranjeros al principio de su vida y durante toda su existencia", declaró entonces Moynihan. "Como tal, la fundación debería haberse registrado conforme a la FARA (Ley de Registro de Agentes Extranjeros). En última instancia, la fundación y sus auditores admitieron en presentaciones formales que sí operaba como agente (extranjero), por lo que la fundación no tiene derecho a sus privilegios de exención de impuestos 501c3 como se indica en el IRS 170 (c)2."

La fundación ha reconocido que auditorías internas pasadas revelaron problemas de cumplimiento con algunas de sus prácticas, pero insistió en que se han solucionado y que siempre cumplió con la ley, rebatiendo tajantemente las acusaciones de los denunciantes.

En octubre de 2020, el juez fiscal David Gustafson permitió por primera vez que el caso de los denunciantes siguiera adelante, rechazando una moción del IRS para un juicio sumario. Citó pruebas no públicas de que el FBI y el IRS podrían haber trabajado conjuntamente en una investigación criminal centrada en la Clinton Foundation. Meses después, el juez sugirió que la Oficina de Denuncias del IRS podría tener pruebas que no había revelado al tribunal en el caso.

El informe Durham muestra al menos cuatro investigaciones en curso, todas cerradas

Algunas de esas pruebas estallaron públicamente en 2023, cuando el exconsejero especial John Durham divulgó en su informe final de 306 páginas que el FBI tenía al menos cuatro investigaciones en curso durante las elecciones de 2016 sobre los negocios y supuestas actividades filantrópicas de Bill y Hillary Clinton. Las indagaciones conocidas involucraban a las oficinas de campo de la oficina en Washington, Nueva York y Little Rock, Arkansas.

Tres de esas sondas se iniciaron durante la campaña electoral de 2016, y se centraron en acusaciones de que la Clinton Foundation estaba en el centro de "actividades delictivas" que incluían "acusaciones de fraude y corrupción".

Una de las acusaciones más graves era que "se hicieron grandes contribuciones monetarias a una organización sin fines de lucro, bajo el control tanto directo como indirecto del funcionario público federal, a cambio de una acción gubernamental favorable y/o influencia", escribió Durham.

"A partir de finales de 2014, antes de que Clinton declarara formalmente su candidatura presidencial, el FBI supo por una [fuente] bien situada que un gobierno extranjero estaba planeando enviar a una persona para contribuir a la campaña presidencial anticipada de Clinton, como una forma de ganar influencia con ella en caso de que ganara la presidencia", dijo también.

Las cuatro sondas fueron cerradas cuando las elecciones presidenciales de 2016 estaban llegando a su fin, y altos funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia estuvieron involucrados en el esfuerzo por frenar o detener las sondas, escribió Durham, basándose en pruebas que recopiló de agentes del FBI que cooperaron.

"Tanto los altos funcionarios del FBI como los del Departamento impusieron restricciones sobre la forma en que debían tratarse esos asuntos, de modo que esencialmente no se produjeron actividades de investigación durante meses", señaló.

Puede leer el informe Durham aquí.

La orden de Gustafson dio a Moynihan y Doyle una nueva oportunidad para incorporar las acusaciones de Durham en sus escritos judiciales.

© Just The News.