Estudiantes amenazados por calificar a Hamás de "terrorista" y a la inmigración ilegal de "cáncer" obtendrán una indemnización

Publicado por Just The News / Greg Piper 28 de julio, 2025

Llamar a Hamás organización "terrorista", a la inmigración ilegal "cáncer" y a las personas que inmigran ilegalmente "extranjeros ilegales (illegal aliens)" ya no es discurso punible en las escuelas financiadas por los contribuyentes en California y Carolina del Norte, como se desprende de una serie de acuerdos para resolver litigios a lo largo de este mes.

El Eastern Maine Community College no esperó a que lo demandaran para sustituir a un profesor que había llamado hipócrita a una estudiante cristiana por defender la Segunda Enmienda en un debate y le había ordenado dos veces que reescribiera un trabajo. Decenas de legisladores republicanos habían exigido el despido "inmediato" del profesor.

El Coast Community College District pagó a los líderes estudiantiles de Young Americans for Freedom (YAF) en el Golden West College, entre ellos un ciudadano estadounidense naturalizado iraní, unos simbólicos 17,91 dólares a cada uno y casi 26.000 dólares en honorarios legales menos de dos meses después de que sus abogados en el Institute for Free Speech impugnaran las políticas de expresión de la escuela.

Días antes de que el Consejo Interclubes (ICC) reconociera oficialmente el capítulo de la YAF esta primavera, tras cinco meses de resistencia por sus opiniones conservadoras, la directora de Vida Estudiantil, Stephanie Smallshaw, dio a Matin Samimiat y Annaliese Hutchings una "advertencia de cortesía" en respuesta a quejas sobre los mensajes de su pizarra "Cambia Mi Opinión".

Durante los actos de reclutamiento de febrero y marzo, habían colgado frases como "la inmigración ilegal es un cáncer para cualquier sociedad del mundo" y "Hamás es una organización terrorista y debe ser borrada de la faz de la Tierra".

Smallshaw amenazó con castigarles si seguían escribiendo tales declaraciones, afirmando que la metáfora del cáncer "deshumaniza a un grupo de personas" y "también puede ser perjudicial para las personas que han padecido cáncer con sus seres queridos", como se puede leer en la demanda.

La declaración de Hamás puede "incitar a la violencia y animar a matar a un grupo de personas", sostuvo la directora de Vida Estudiantil. Además, argumentó, como "algunos estudiantes de aquí creen que Hamás no es una organización terrorista", la YAF no podía utilizar ese término para referirse a la organización -considerada terrorista por el Gobierno-. No les dijo qué lenguaje debían evitar para librarse de futuros castigos, según la demanda.

A pesar de la especificidad de las citas en la demanda, un portavoz del IFS dijo a Just the News que los estudiantes no estaban grabando cuando se reunieron con Smallshaw.

Desde la YAF también aseguraron que otros estudiantes protestaban contra el reconocimiento oficial de la organización, acusando al club de "crear un ambiente hostil para la gente de color" y de "generar odio hacia las personas LGBT", y que Smallshaw les animó a informarle de "comportamientos odiosos".

El acuerdo obliga al distrito a realizar cambios en el código de conducta de los estudiantes, empezando por la derogación formal de la prohibición de conductas de odio.

También sustituirá en la sección del código "Infligir daño mental" la frase que dice "cualquier acto que a propósito rebaje, degrade o deshonre a cualquier persona" por: "El discurso u otra conducta expresiva protegida por la Primera Enmienda, incluida la expresión de puntos de vista sociales, ideológicos o políticos, no infringe esta disposición".

El acuerdo fue finalizado el 17 de julio y el caso desestimado formalmente el 18 de julio, pero el IFS recién lo hizo público la semana pasada. El distrito del condado de Orange ya ha sido repetidamente acusado de infringir el discurso y la expresión conservadores en el Orange Coast College.

Smallshaw seguía figurando el martes como directora de Vida Estudiantil. La oficina de la presidenta Meridith Randall y los abogados del distrito no respondieron a las preguntas sobre las condiciones exigidas a Smallshaw en respuesta a las acusaciones, como la formación sobre sus obligaciones con la Primera Enmienda, sobre la que el acuerdo no dice nada.

"Los estudiantes no deberían tener que tratar de adivinar qué discurso está permitido por los administradores de la universidad o temer ser castigados por adoptar una postura política" y participar en un "robusto debate político" en el campus, dijo el vicepresidente de litigios del IFS, Alan Gura, en un comunicado.

El IFS también solicitó 17,91 dólares por daños y perjuicios para el profesor de la Universidad Estatal de Portland Bruce Gilley en su demanda exitosa contra la Universidad de Oregón por censurar su comentario de que "todos los hombres son creados iguales". IFS ganó el mes pasado unos honorarios legales mucho mayores en ese caso, que data de 2022.

'Extranjero ilegal', como 'la palabra con n'



El Consejo de Educación de Davidson, en Carolina del Norte, pagó a un ex alumno del Central Davidson High School Christian McGhee 20.000 dólares para llegar a un acuerdo en su demanda por el castigo que recibió al preguntar si la referencia de su profesor de inglés a "aliens" [palabra inglesa que se usa tanto para extranjero como para extraterrestre] en una lección de vocabulario significaba "aliens espaciales o aliens ilegales que necesitan tarjetas de residencia", informó The News and Observer.

El joven de 16 años había estado en el baño cuando empezó la clase, y la profesora Haley Hill respondió a su pregunta diciendo: "Cuidado con lo que dices." McGhee recibió una suspensión de tres días por "hacer (un) comentario de motivación racial que interrumpió la clase."

En busca de una medida cautelar, McGhee había presentado extractos de una grabación en la que un administrador escolar equiparaba "extranjero ilegal" a "la palabra con n" y textos de miembros del consejo escolar dirigidos a la comunidad con la intención de "difamar a Christian y a su familia", según dijeron sus abogados.

El distrito acordó eliminar "referencias falsas a supuestos prejuicios raciales" del expediente de McGhee, informó el Liberty Justice Center el 2 de julio, sin revelar el pago que recibirá su cliente para cubrir su cuota de educación privada. El acuerdo se presentó bajo sello de confidencialidad.

"Las partes también emitirán una declaración conjunta que incluye una disculpa de la Junta de Educación del Condado de Davidson y un reconocimiento de la respuesta inapropiada de un ex miembro de la junta al incidente - una respuesta que incluyó declaraciones falsas que agravaron el daño a Christian", dijo LJC.

LJC envió a Just the News el acuerdo con el pago de 20.000 dólares después de que fuera aprobado el martes. El distrito no respondió a una consulta para su comentario sobre el acuerdo.

Una maestra removida por burlarse de una alumna

Carol Lewandowski ya tenía fama de llevar la política a su clase en el Eastern Maine Community College (EMCC) cuando se burló del ensayo de la estudiante Katherine Parker sobre el derecho a portar armas, diciendo que socavaba el ensayo anterior de Parker sobre su conversión al cristianismo y diciéndole que escribiera sobre un tema diferente.

Los correos electrónicos obtenidos por The Maine Wire muestran que Lewandowski canceló una clase virtual después de la elección del presidente Trump el otoño pasado, diciendo a los estudiantes que no podía "comunicarse de ninguna manera o forma". Criticó a los alumnos que la llamaron "poco profesional" por no respetar "mi depresión, desesperación y disgusto general" sobre una elección que se sintió como "una muerte en la familia."

Casi 50 legisladores estatales del Partido Republicano firmaron una carta dirigida a los presidentes del Sistema de Colegios Comunitarios de Maine y EMCC denunciando la "burla frívola" de Lewandowski a la fe de Parker y prometiendo que harían todo lo que estuviese a su alcance "para defender el derecho de culto en todo Maine, incluyendo en los campus universitarios".

EMCC dijo a News Center Maine que estaba "tomando actualmente las medidas apropiadas según lo requerido por la ley y el acuerdo de negociación colectiva" pero declinó hacer más comentarios sobre su personal.

Poco después, su colega Lynne Manion informó por correo electrónico a sus alumnos -también obtenido por The Maine Wire- que estaría "sustituyendo a Carol" el resto del semestre y que "no se preocuparan por hacer" tareas que les hubiese dejado. "Proporcionaré un nuevo conjunto de actividades que abordarán todos los objetivos del curso con el tiempo que nos queda".

Greg Piper es reportero de Just The News.

© Just The News