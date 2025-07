Kari Lake, en Just the News: directivos de VOA se reunieron con los chinos para discutir una cobertura más favorable de Pekín

Directivos de Voice of America (VOA) se reunieron en múltiples ocasiones con funcionarios chinos buscando influir en una cobertura estadounidense más favorable de su país, parte de una dinámica más amplia que resultó para el "detrimento de Estados Unidos" y su operación mediática para el mundo financiada por los contribuyentes, Kari Lake, asesora de Trump, dijo a Just the News.

Lake, asesora principal del presidente para la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales, dijo que las reuniones con funcionarios de China comunista tanto en Washington como en el extranjero fueron descubiertas como parte de una investigación que expuso la indebida influencia extranjera en las operaciones de la VOA.

"Descubrimos en nuestras investigaciones durante los meses que he estado aquí, que el CCP, que operaba desde la embajada en Washington DC... se reunía regularmente con la dirección de VOA para decirles cómo debían cubrir China", dijo Lake el martes por la noche en una amplia entrevista en el programa Just the News, No Noise.

Lake dijo que la cobertura estaba sesgada para presentar al país bajo una luz positiva, y que al menos un funcionario de VOA de la división de lengua mandarín había manifestado su apoyo al PCC en una de las reuniones.

"Quiero decir, no se pueden inventar estas cosas. Es una locura. Pero luego, con los años, se hizo más descarado, y tengo entendido que la dirección de VOA, algunos de ellos, en realidad fueron a China y se reunieron allí con funcionarios del PCC", dijo.

Lake también confirmó anteriores informaciones de Just the News de que VOA contrató a múltiples ciudadanos chinos vinculados a medios del CCP, y patrocinó cientos de visados para que otros periodistas extranjeros vinieran a trabajar a la filial de USAGM.

La agencia utilizó visados de intercambio cultural J1, que no están diseñados para su uso como autorización general de trabajo, para patrocinar a más de 400 periodistas extranjeros desde 2009 hasta el final de la pasada Administración. Casi 100 de ellos proceden de países que podrían presentar problemas de seguridad particulares, incluidos al menos tres nacionales chinos que trabajaban para medios de comunicación de propiedad estatal controlados por el Partido Comunista Chino.

"Esta agencia empezó a contratar a no estadounidenses, gente de países extranjeros, mucha gente, cientos y cientos de países hostiles a Estados Unidos, los contrató, los trajo a nuestro país para contar la historia de Estados Unidos", explicó Lake.

Lake argumentó que traer a periodistas chinos a Estados Unidos con el dinero de los contribuyentes y difundir "propaganda a favor del PCC" en "perjuicio" del país, contradecía el propósito original de la VOA, que fue creada durante la Segunda Guerra Mundial para combatir la propaganda del Eje y utilizada posteriormente durante la Guerra Fría para promover los valores occidentales y estadounidenses en el extranjero.

La alta consejera, que se ha encargado de desmantelar la USAGM y VOA, señaló además que el asunto se extendía más allá de China para afectar también a la cobertura de Rusia. Esas historias, lamentó, eran en gran medida pro-rusas y "anti-estadounidenses".

Lake confirmó que la agencia pondría fin al programa de visados J1 utilizado por la dirección anterior para contratar y retener a periodistas extranjeros, como Just the News informó el martes. También dijo que, en cumplimiento de la orden ejecutiva de Trump a principios de este año, la agencia está trabajando en una reducción de tamaño del "85% a corto plazo.

De cara al futuro, "nuestro objetivo es cerrar toda la agencia según las instrucciones del presidente Trump", dijo Lake. "Y por eso estoy trabajando para eliminar la agencia, y ha sido un gran trabajo, pero estamos trabajando duro en ello".

