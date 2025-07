El Pentágono retira a todos los panelistas militares del 'globalista' Foro de Seguridad de Aspen

El Pentágono ha retirado a aproximadamente una docena de altos cargos militares estadounidenses que tenían previsto participar en el Foro de Seguridad de Aspen de esta semana, Just the News ha podido saber.

El Departamento de Defensa citó la naturaleza izquierdista del Instituto Aspen y la participación de críticos del presidente Trump como el asesor de Seguridad Nacional de la Administración Biden Jake Sullivan.

El foro anual organizado por el Instituto Aspen -que ha sido denominado "el retiro de montaña para la élite liberal" describe el evento como "la principal conferencia de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos."

Aproximadamente una docena de altos funcionarios del Departamento de Defensa -incluidos el secretario de la Marina y el comandante del Mando Indo-Pacífico de Estados Unidos- siguen figurando como ponentes en la agenda del Foro de Seguridad de Aspen de esta semana, pero una fuente dijo a Just the News durante el fin de semana que eso ya no ocurrirá.

"El Departamento de Defensa no tiene ningún interés en legitimar una organización que ha invitado a exfuncionarios que han sido los arquitectos del caos en el extranjero y del fracaso en casa", dijo el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, a Just the News.

"Son antitéticos a los valores de América Primero de esta Administración. Altos representantes del Departamento de Defensa no participarán más en un evento que promueve el mal del globalismo, el desprecio por nuestro gran país y el odio al presidente de Estados Unidos", dijo también Wilson.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth dijo en la Cumbre de Acción Estudiantil de Turning Point USA este fin de semana que su agencia bajo los presidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden se "distrajo con experimentos" de ideología de izquierdas y que "desde el primer día, hemos declarado que [las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión están] muertas en el DoD", calificándolo de "momento de volver a lo básico."

El Instituto recibe financiación de donantes de izquierdas, llena sus comisiones con activistas anti-Trump, y ha sido vinculado a una serie de hechos que, según los republicanos, contribuyeron a la censura de las historias del portátil de Hunter Biden en octubre de 2020, dicen los críticos.

The Capital Research Center, un think tank de tendencia derechista, dijo que en 2022, el grupo gastó $95.042.121 en programas de política pública "que abordan cuestiones como la penuria económica, las oportunidades educativas, el ecologismo y el concepto izquierdista de justicia racial", según el proyecto Influence Watch del centro.

El foro anual sobre seguridad está organizado por Aspen Strategy Group, que forma parte del instituto más amplio. El grupo está copresidido por la exsecretaria de Estado y consejera de Seguridad Nacional Condoleezza Rice, como parte de la Administración republicana Bush, y el antiguo embajador de Biden en China, Nicholas Burns.

La agenda del foro indica que el acto de clausura, al final de la semana, contará con una mesa redonda entre Rice, Sullivan y el ex secretario de Defensa Robert Gates.

Sullivan fue asesor de seguridad nacional del país durante la retirada final del ejército estadounidense de Afganistán, en la que murieron 13 miembros del servicio estadounidense, y la invasión rusa de Ucrania.

Sullivan afirmó a finales de septiembre de 2023 que "la región de Oriente Medio está hoy más tranquila de lo que ha estado en dos décadas", ya que señaló específicamente a Yemen e Irán. El atentado terrorista del 7 de octubre de Hamás contra Israel se produjo poco más de una semana después, dando lugar a una guerra continua entre ambos bandos.

Sullivan fue también asesor de política exterior de Hillary Clinton durante la campaña presidencial de 2016, en la que impulsó el bulo de la colusión entre Trump y Rusia, incluyendo acusaciones desacreditadas sobre la Organización Trump y el Alfa Bank.

En Halloween de 2016, Clinton tuiteó: "Al parecer, los informáticos han descubierto un servidor encubierto que vincula a la Organización Trump con un banco con sede en Rusia". Y compartió una extensa declaración de Sullivan.

"Este podría ser el vínculo más directo hasta la fecha entre Donald Trump y Moscú", afirmó Sullivan . "Al parecer, los informáticos han descubierto un servidor encubierto que vincula a la Organización Trump con un banco con sede en Rusia. Esta línea de comunicación secreta puede ser la clave para desvelar el misterio de los vínculos de Trump con Rusia. ... Esta línea de comunicación podría ayudar a explicar la extraña adoración de Trump por Vladimir Putin".

Sullivan añadió: "Sólo podemos suponer que las autoridades federales explorarán ahora esta conexión directa entre Trump y Rusia."

Gates, al ser preguntado por CBS News en 2022 si creía que el hecho de que Trump se presentara de nuevo a las elecciones supondría esa amenaza para la seguridad nacional, respondió que "me preocuparía."

Altos cargos del Departamento de Defensa no acuden al foro

Varios altos cargos del Departamento de Defensa ya no comparecerán en el Foro de Seguridad de Aspen, entre ellos John Phelan, secretario de la Marina; el almirante Samuel Paparo, comandante del Mando Indo-Pacífico de Estados Unidos; el general Bryan Fenton, comandante del Mando de Operaciones Especiales de EEUU.; el general Stephen Whiting, comandante del Mando Espacial de EEUU; y el general Randall Reed, comandante del Comando de Transporte de EEUU.

Otros dirigentes clave del Departamento de Defensa que tenían previsto intervenir pero que ya no lo harán son el teniente general Jeff Kruse, director de la Agencia de Inteligencia de Defensa; el vicealmirante Frank "Trey" Whitworth, director de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial; David Cattler, director de la Agencia de Seguridad y Contrainteligencia de Defensa; Emil Michael, subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería; Doug Beck, director de la Unidad de Innovación de Defensa del departamento; y el teniente general John W. Brennan Jr, comandante adjunto del Mando de EEUU. en África.

La agenda muestra que estaba previsto que funcionarios del Departamento de Defensa mantuvieran numerosos debates en el escenario del foro, incluidos los moderados por periodistas como Courtney Kube y Gordon Lubold de NBC News, Kaitlan Collins y Jim Sciutto de CNN, Margaret Brennan de CBS News, Nick Schifrin de PBS News Hour, y Shashank Joshi de The Economist.

Varios otros funcionarios de la Administración Trump fuera del Departamento de Defensa también figuran como oradores esperados en el foro, como Adam Boehler, .enviado especial para la respuesta a los rehenes en el Departamento de Estado; Thomas Barrack, embajador de EEUU en Turquía y el enviado especial de EEUU a Syria; Paras Malik, consejero del secretario y jefe de Inteligencia Artificial del Departamento del Tesoro; y Matthew Noyes, director de política y estrategia cibernéticas del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Funcionarios de Biden en el punto de mira del foro

Varios altos funcionarios de la Administración Biden serán el centro de atención en el foro de este año.

La embajadora Julianne Smith, estrecha aliada del Secretario de Defensa de Biden, Lloyd Austin, figura como ponente. Fue Representante Permanente de EEUU ante la OTAN durante la Administración Biden, y también fue asesora principal del entonces Secretario de Estado Antony Blinken. Smith también había sido asesor de seguridad nacional en funciones del entonces vicepresidente Biden.

Smith es actualmente presidenta de la recién creada Clarion Strategies, que cofundó recientemente con Austin. El grupo afirma que "nuestra misión es dotar a nuestros clientes de los conocimientos, la previsión y las redes necesarias para anticipar riesgos, aprovechar oportunidades e impulsar la toma de decisiones resilientes en un momento de tremenda incertidumbre global."

"Austin dirigió el Pentágono a través de una modernización y maduración sin precedentes, preparando al departamento para la competencia global en Asia y abordando el surgimiento y ubicuidad de los sistemas de armas autónomos y habilitados para IA,", reza la biografía de Austin en Clarion Strategies. "También creó vías para impulsar el capital privado hacia las prioridades de seguridad nacional".

El papel de Austin en Clarion Strategies le valió una reprimenda bipartidista a principios de este mes. La senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, y el senador Rick Scott, republicano de Florida, escribieron a Austin una carta obtenida por Politico sobre su lanzamiento de la nueva firma de asesoría estratégica, afirmando que "tales acciones suscitan la preocupación de que, menos de seis meses después de dejar su papel como secretario de Defensa en la administración Biden, usted ha hecho un viaje a través de la puerta giratoria y ha comenzado a sacar provecho de su servicio público."

Wally Adeyemo, el subsecretario del Departamento del Tesoro bajo el mandato de Biden, que antes había sido presidente de la Fundación Barack Obama, también interviene en el foro.

Entre otros ponentes del foro figuran destacados senadores críticos con Trump como el senador demócrata Chris Coons y el senador demócrata Mark Warner, de Virginia, el despedido exsecretario de Defensa de Trump y duro crítico de Trump Mark Esper, al exsecretario del DHS de Obama Jeh Johnson, y al exfuncionario del Departamento de Estado Brett McGurk, quien renunció a la Administración Trump y luego se unió a la Administración Biden.

También está previsto que intervengan en el foro el senador republicano por Texas John Cornyn, el exasesor de seguridad nacional de George W. Bush Stephen Hadley y el general David Petraeus.

Otros periodistas que intervendrán o moderarán en el foro son Peter Baker y David Sanger de The New York Times, David Ignatius de The Washington Post, Susan Glasser de The New Yorker, y Andrea Mitchell de NBC News.

Una filial del Aspen Institute advierte del "estado pretoriano" bajo Trump y Hegseth

Una filial internacional del Aspen Institute ha criticado duramente a Trump y a Hegseth.

Un largo artículo publicado por Aspenia Online -titulado "Los Estados Unidos de Trump: entre la politización de las fuerzas armadas y la crisis de la democracia"- atacaba repetidamente las decisiones tomadas por Hegseth y afirmaba reiteradamente que Trump y el Pentágono dirigido por Hegseth estaban politizando las Fuerzas Armadas estadounidenses, sugiriendo incluso que Estados Unidos podría estar convirtiéndose en un "estado pretoriano... en el que las Fuerzas Armadas... tienen un papel tan destacado que se convierten en el centro del poder."

Aspenia Online es un proyecto del Aspen Institute Italia - que forma parte de los "afiliados internacionales" del Aspen Institute.

"En la transición hacia un Estado pretoriano, la pérdida de legitimidad política por parte de los gobernantes es central. Esto puede conducir a dos escenarios. Por un lado, los militares intervienen para restablecer el orden, presentándose como defensores de la unidad nacional, lo que desemboca en un golpe militar. Por otro, los que están en el poder se apoyan cada vez más en las Fuerzas Armadas para afirmar y/o mantener su autoridad, lo que hace que el líder dependa cada vez más del poder militar", afirmaba el artículo . "Un pueblo que, en nombre de la polarización que tacha al adversario de antiamericano, se identifica con su líder y, en este sentido, legitima el uso de la fuerza militar. Esto podría conducir a una creciente dependencia de los gobernantes respecto a las Fuerzas Armadas, que, como se ha visto, ya gozan de cierta preeminencia en Estados Unidos, y la combinación de estas tendencias y presiones corre el riesgo, si no de desembocar en un Estado pretoriano, al menos de agravar la crisis de la democracia estadounidense, especialmente si empiezan a surgir voces de disidencia desde dentro del Ejército contra el comandante en jefe."

La inclinación izquierdista y anti-Trump del Instituto Aspen

El Foro de Seguridad de Aspen fue etiquetado como "el retiro de montaña para la élite liberal" en un artículo de septiembre de 2019 de The Economist, en el que se afirmaba: "El Instituto Aspen ha formado a cientos de líderes empresariales y políticos del mundo. Linda Kinstler se pregunta si debatir sobre Platón en cenas gourmet puede proporcionar un antídoto contra el populismo."

Katie Couric, la expresentadora de televisión de famosos y copresidenta de la Comisión sobre Desorden Informativo del Instituto Aspen, ha calificado repetidamente a Trump de "fascista". Ella comparó aparentemente el mitin de campaña de Trump de octubre de 2020 en el Madison Square Garden del año pasado con un "acto nazi". Couric también compartió en YouTube un post el año pasado titulado, "Por qué Donald Trump es realmente un fascista". Couric ha continuado compartiendo la idea de que Trump es un fascista en repetidas ocasiones también este año.

El presidente del Aspen Institute, Dan Porterfield, afirmó anteriormente que Trump "fomentó" la "insurrección mortal" en el Capitolio el 6 de enero de 2021, en un tweet borrado desde entonces, según informa el Free Beacon. Porterfield pasó previamente cuatro años como director de comunicaciones y redactor jefe de discursos para la secretaria del HHS de Clinton Donna Shalala en la década de 1990.

Un blog post del Aspen Institute en febrero de 2022 afirmaba que "el nacionalismo cristiano es especialmente peligroso porque se tolera. Los alborotadores del Capitolio no fueron confrontados por las fuerzas del orden con la misma fuerza que lo habrían sido los manifestantes de color, y los alborotadores que fueron detenidos se han enfrentado a consecuencias penales mínimas".

La lista de "principales receptores" de donaciones políticas en 2024 de los asociados con el Instituto Aspen tenía a la entonces vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris en lo más alto, según Open Secrets, y entre la lista de los diez "principales receptores" todos eran demócratas y ninguno republicano. En el ciclo de 2022, los diez "principales receptores" eran de nuevo demócratas. El número uno de la lista de "principales receptores" en 2020 fue el entonces candidato presidencial demócrata Joe Biden, y de nuevo todos los diez eran demócratas. En el ciclo de 2018, de nuevo los diez "principales receptores" fueron demócratas. El número uno de la lista de "principales receptores" en 2016 fue la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, y una vez más todos los diez eran demócratas.

El instituto acogió anteriormente al activista racial de izquierdas Ibram X. Kendi para una entrevista de 2019 titulada "¿Qué es el antirracismo y puede salvar a la sociedad?". El instituto volvió a publicar la entrevista en junio de 2020, escribiendo: "Una voz líder en antirracismo, Ibram X. Kendi dice que contrarrestar el racismo es esencial para la formación de una sociedad justa y equitativa - entonces, ¿cómo podemos combatirlo?".

El Aspen Ideas Festival del instituto acogió a la cofundadora de la organización nacional Black Lives Matter, Alicia Garza, en julio de 2020. El instituto también escribió sobre "Confrontar el racismo sistémico en Estados Unidos" en agosto de 2020.

La página web "Equidad racial" del Aspen Institute ahora redirige a una "Justicia", que parece haber comenzado en algún momento entre abril y junio, según WayBackMachine.

Influence Watch afirmó que el Instituto Aspen "ha recibido 7.620.337 dólares de la izquierdista John D. y Catherine T. MacArthur Foundation entre 1981 y 2023" y que "según una lista de sus contribuyentes de 2023, el Aspen Institute recibió donaciones de al menos un millón de dólares de 38 grupos que incluían a la Walmart Foundation.b>Walmart Foundation, Google LLC, la Ford Foundation, la Gates Foundation y Bloomberg Philanthropies."

El instituto ha recibido más de $85 millones en fondos federales, incluyendo subvenciones y contratos, en la última década, según Open Secrets, con el grupo prometido $53.4 millones del Departamento de Estado, $18.53 millones de USAID, $9.43 millones de HHS y $3 millones de la EPA desde 2015.

Más de la mitad de ese dinero federal fue adjudicado o enviado al Instituto Aspen durante la presidencia de Joe Biden, con más de $44.51 millones asignados a ellos los últimos cuatro años, según Open Secrets, incluyendo $22.59 millones del Departamento de Estado, $9.84 millones de USAID, $9.08 millones del HHS y 3 millones de la EPA.

La Comisión sobre el Desorden de la Información

La "Comisión sobre el Desorden de la Información" del Instituto Aspen estaba repleta de líderes anti-Trump y parecía apuntar a los conservadores.

El Instituto Aspen anunció en marzo de 2021 el lanzamiento de su "Comisión sobre el Desorden Informativo".

"En medio de los crecientes desafíos a la verdad, el periodismo y la democracia, el Instituto Aspen será el anfitrión de una comisión intensiva de seis meses que reunirá a expertos y perspectivas vitales del gobierno, los medios de comunicación, la sociedad civil y el sector privado para entregar recomendaciones sobre cómo el país puede responder a esta crisis moderna de fe en las instituciones clave", declaró el instituto. "Desarrollada y auspiciada por el programa Aspen Digital, la Comisión sobre el Desorden Informativo estará copresidida por tres destacadas figuras públicas, cada una de ellas con perspectivas únicas sobre el urgente reto de la desinformación de la sociedad".

Estos tres copresidentes fueron Chris Krebs, crítico de Trump y exdirector de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras del DHS; la "renombrada periodista" Katie Couric; y el "líder de equidad racial Rashad Robinson, presidente de Color Of Change."

Entre los 15 comisionados del proyecto había figuras muy diversas, desde la exsubdirectora principal de inteligencia nacional Sue Gordon hasta "el príncipe Harry, duque de Sussex".

Vivian Schiller, directora ejecutiva de Aspen Digital, ayudó a presentar los 21 episodios de "Disinfo Discussions" podcast. Uno de los episodios se titulaba "Medios de comunicación conservadores y desinformación" y contaba con la participación del cofundador de Dispatch Steve Hayes, que se unió al presentador para criticar a los medios de comunicación de derechas. No existe un episodio similar que analice la desinformación de los medios de izquierdas.

Schiller dijo que "estos debates pretenden informar a los miembros de nuestra Comisión sobre Desorden Informativo, por supuesto, así como al público en general."

"Hoy vamos a hablar de los medios de comunicación de derechas, que por supuesto no son un monolito... Pero entender la gama de información que se presenta desde, digamos, el muy basado en hechos Dispatch, del que Steve forma parte, hasta lo que yo llamaría la fantasiosa OANN, por ejemplo, es fundamental para entender la opinión pública", declaró Schiller.

Schiller también afirmó: "La semana pasada, como todas las semanas, los diez enlaces más vistos en Facebook eran de medios de comunicación conservadores o de comentaristas de radio conservadores, muchos de los cuales han estado promoviendo falsas narrativas sobre las elecciones y las vacunas. Ben Shapiro, quiero decir, ya conoces la lista. ... ¿Qué hacemos al respecto, sobre todo cuando esas publicaciones están plagadas de falsedades?".

Hayes estuvo de acuerdo en que "es un problema enorme".

"Tengo que decir que es un panorama un poco sombrío en cuanto al estado actual y al futuro de los medios basados en la realidad y en los hechos -quiero decir que no estamos aquí para hablar de los medios de la izquierda, voy a dejar eso-, sino de los medios de consagración basados en los hechos", dijo también Schiller. "Que yo sepa, sólo hay unos pocos".

La Comisión sobre Trastornos de la Información publicó su informe final en noviembre de 2021.

"El desorden informativo hace más mortífera cualquier crisis sanitaria. Ralentiza nuestro tiempo de respuesta al cambio climático. Socava la democracia. Crea una cultura en la que los ataques racistas, étnicos y de género se consideran soluciones, no problemas", señala el informe. "Hoy en día, la desinformación y la desinformación se han convertido en un multiplicador de fuerza para exacerbar nuestros peores problemas como sociedad. Cientos de millones de personas pagan cada día el precio de un mundo desordenado por la mentira".

Enlace a la censura del portátil Hunter Biden del Aspen Institute

Yoel Roth, exejecutivo de Twitter vinculado a la saga del portátil de Hunter Biden, estuvo entre los asesores técnicos e informadores de la comisión de desinformación del Instituto Aspen.

La comisión declaró que "los miembros de la comisión tuvieron la oportunidad de escuchar y hacer preguntas a expertos de diversos campos para contribuir a su comprensión y reflexión", entre otras cosas recibiendo información de Roth. La comisión también dijo de los asesores técnicos como Roth que "su función principal era estar a mano para proporcionar a los comisarios una mejor comprensión de las cuestiones que consideraba, y proporcionar asesoramiento cuando se le solicitara sobre posibles soluciones que pudiera recomendar."

Yoel Roth dijo en una declaración de diciembre de 2020 a la Comisión Electoral Federal que era jefe de integridad del sitio en Twitter, que forma parte del Departamento de Confianza y Seguridad de Twitter.

"Desde 2018, he mantenido reuniones periódicas con la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y compañeros de la industria en relación con la seguridad electoral", dijo Roth. "Durante estas reuniones semanales, las agencias federales de aplicación de la ley comunicaron que esperaban que operaciones de hackeo y filtración por parte de actores estatales podrían ocurrir en el período poco antes de las elecciones presidenciales de 2020, probablemente en octubre."

Roth añadió: "Se me dijo en estas reuniones que la comunidad de inteligencia esperaba que los individuos asociados con las campañas políticas serían objeto de ataques de piratería informática y que el material obtenido a través de esos ataques de piratería probablemente se difundiría a través de plataformas de medios sociales, incluido Twitter. Estas expectativas de operaciones de pirateo y filtración se debatieron a lo largo de 2020. También supe en esas reuniones que había rumores de que una operación de hackeo y filtración implicaría a Hunter Biden".

Dijo que su equipo "determinó que la información en los artículos podría haber sido obtenida a través de hackeo" y que su equipo "escaló" los artículos para su posterior revisión. Roth dijo que la dirección de Confianza y Seguridad de Twitter determinó entonces que los artículos "violaban la Política de Distribución de Materiales Pirateados," y el grupo de dirección "instruyó al Equipo de Integridad del Sitio a ejecutar la aplicación".

Roth dijo que su equipo bloqueó entonces a los usuarios de Twitter para que no compartieran enlaces a los artículos del New York Post. Dijo que no lo discutió con ningún representante de la campaña de Biden antes de censurar los artículos.

Roth también testificó en febrero de 2023 que "Twitter y otras compañías tecnológicas trabajaron para construir relaciones más estrechas de intercambio de información con las fuerzas del orden como el FBI" en el período previo a las elecciones de 2020 para hacer frente a las "amenazas" planteadas por los esfuerzos de desinformación rusos similares a los de 2016.

Una denuncia del RNC de octubre de 2020 alegó que "a través de su opresión ad hoc y partidista de los medios de comunicación críticos con Biden, [Twitter] está haciendo contribuciones ilegales, corporativas en especie, ya que proporciona servicios de medios de comunicación inauditos para la campaña de Joe Biden." La FEC rechazó la denuncia en agosto de 2021.

Craig Newmark, que financió el trabajo de la comisión del Instituto Aspen en 2021, "ha patrocinado investigaciones que impulsaron la desinformación sobre el portátil de Biden", según el Free Beacon. Newmark financió en 2021 un estudio de la Universidad de Nueva York que desestimaba la censura de las historias del New York Post sobre el portátil de Hunter Biden como "un caso de decisiones razonables envueltas en procesos desconcertantes." El estudio también intentó argumentar que las plataformas de medios sociales no están sesgadas contra los conservadores.

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes dirigido por el GOP y el Subcomité de Armamento también publicaron un informe de octubre de 2024 condenando el manejo del FBI de Hunter Biden en el período previo a las elecciones de 2020. El comité liderado por el Partido Republicano vinculó directamente al Instituto Aspen con este esfuerzo, afirmando que Aspen Digital estaba entre las "terceras partes no gubernamentales, aunque probablemente no estaban al tanto de información clave como el hecho de que el FBI tenía el portátil de Hunter Biden, también formaron parte de la campaña de prebunking."

"A partir de principios de 2020, el FBI se embarcó en una campaña concertada para desacreditar preventivamente -o 'prebunkear'- las acusaciones sobre tráfico de influencias de la familia Biden", dice el informe del GOP . "Las agencias federales advirtieron repetidamente a las plataformas de medios sociales sobre unainfluencia rusa preelectoral operación relacionada con Hunter Biden y la empresa ucraniana Burisma", dijo el GOP. "En muchas de estas reuniones entre agencias federales y Big Tech, el FBI planteó el tema de posibles operaciones de hackeo y filtración en medio de conversaciones sobre seguridad electoral y posibles operaciones de influencia extranjera."

El informe republicano también afirma: "Entonces, cuando The New York Post informó sobre el tráfico de influencias de la familia Biden la mañana del 14 de octubre de 2020, Big Tech hizo exactamente lo que había sido preparado para hacer. Las empresas de medios sociales trataron obedientemente el artículo como una posible operación rusa de hackeo y filtración y aplicaron sus políticas de moderación de contenidos para censurarlo, impedir su difusión y ocultarlo al pueblo estadounidense."

El comité citó la agenda de la Aspen Digital Hack and Leak Roundtable para su "Hack and Leak Roundtable" del 25 de junio de 2020, que incluyó a "periodistas, especialistas en ética, abogados de la Primera Enmienda y ejecutivos de plataformas" para una discusión sobre "estándares y ética cuando se trata de publicación y cobertura en escenarios de hackeo y filtración." El comité dijo que "los participantes de la mesa redonda discutieron cómo los medios de noticias tradicionales y las plataformas de Big Tech manejarían los materiales que obtuvieran como resultado de un supuesto hackeo y filtración, cómo evaluar la motivación del hackeo y las filtraciones, el papel que los actores gubernamentales podrían desempeñar para confirmar si los materiales eran auténticos o habían sido manipulados de alguna manera, y si era apropiado aplicar etiquetas de información al contenido relacionado."

"Unos meses más tarde, en septiembre de 2020, Aspen Digital organizó un ejercicio de mesa sobre un escenario de hackeo y filtración", dice el informe del comité. "En un ejercicio de mesa redonda, los participantes simulan sus respuestas a un conjunto hipotético de hechos, reaccionando a las respuestas de otros participantes y a la nueva información revelada de forma incremental a lo largo del ejercicio. A diferencia de la mesa redonda, en la que se debatió ampliamente cómo manejan las empresas los materiales relacionados con un hackeo y una filtración, este ejercicio giró en torno a un escenario hipotético específico que implicaba una filtración de documentos de Burisma vinculados a Hunter Biden."

El comité dirigido por el Partido Republicano añadió: "Este ejercicio dio a las empresas de medios sociales la oportunidad de poner a prueba las respuestas a los hackeos y filtraciones que habían propuesto -y en algunos casos finalizado- tras las advertencias del FBI de esperar uno en septiembre u octubre de 2020. Es más, el escenario planteado por Aspen Digital reflejaba fielmente las advertencias del FBI y los detalles de la noticia real publicada por The New York Post apenas un mes después."

Garrett Graff, el director de iniciativas cibernéticas de Aspen Digital, también escribió un artículo a finales de octubre de 2020 publicado por Wired compartido por el Aspen Institute donde insinuó sin fundamento que la saga del portátil de Hunter Biden era un esfuerzo ruso, escribiendo que "la serie de esta semana delNew York Post de esta semana sobre Hunter Biden hace saltar casi todas las alarmas de advertencia sobre una posible operación informativa al estilo hack-and-dump, similar a los robos rusos de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata y del presidente de la campaña de Hillary Clinton John Podesta."

