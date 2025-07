Bhattacharya, director de los NIH, advierte de que los contribuyentes financian revistas científicas comprometidas con China

Publicado por Just The News 14 de julio, 2025

A los Institutos Nacionales de Salud no sólo les preocupa cuánto gastan los contribuyentes en leer revistas científicas y médicas en las que la investigación publicada ya ha sido financiada por los contribuyentes. Quiere saber más sobre los posibles vínculos de los editores con potencias hostiles.

El director de los NIH Jay Bhattacharya anunció un tope a partir de este otoño sobre cuánto pueden cobrar las revistas "a los científicos financiados por los NIH por hacer accesibles al público los resultados de sus investigaciones" y tviejo periodista de investigación Paul Thacker las tasas apuntalan a la editorial alemana Springer Nature, que tiene una "tremenda inversión e interés en el establishment científico chino."

El behemoth editorial de 3.000 revistas declinó confirmar a Fox News el mes pasado que la administración Trump rescindió un contrato y no renovó otros tres, alegando que no había "ningún cambio material" en su "negocio global".

Una de sus revistas es Nature Medicine, que publicó el artículo "Proximal Origin" descartando una filtración del laboratorio COVID-19 de China después de forzar a los coautoresa descartar completamente la verosimilitud de una filtración como condición para publicarla.

El documento fue dibujado de forma encubierta por el predecesor de Bhattacharya, Francis Collins, y el entonces director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, quien financió la investigación que pudo haber desencadenado la pandemia con dinero de los contribuyentes estadounidenses.

El entonces fiscal federal interino Ed Martin solicitó información a Nature Medicine esta primavera, sugiriendo que cometió un quid pro quo con Collins y Fauci, quienes poco después otorgaron al coautor Kristian Andersen subvenciones federales, al dejar sus nombres fuera de "Proximal Origin".

Springer Nature también publica Scientific American y Nature, que apoyaron al demócrata Joe Biden para presidente en 2020. El primero trató de calificar de "xenofobia" la teoría de la filtración del laboratorio chino.

Estimación de 2.500 millones de dólares en tasas de acceso abierto en 2023



El anuncio de Bhattacharya del martes, dos meses después de apresurar una nueva política para hacer pública inmediatamente la investigación financiada por los NIH, dijo que los principales editores cobran hasta 13.000 dólares por artículo para el "acceso abierto inmediato", además de las tarifas de suscripción, aparentemente refiriéndose a la opción de "acceso abierto de oro" de Nature.

Dijo que "un grupo editorial supuestamente" obtuvo más de 2 millones de dólares de las suscripciones de los NIH, sin incluir "decenas de millones más a través de cargos exclusivos por procesamiento de artículos" Un estudio canadiense estimó que las seis editoriales más grandes cobraron más de 2.500 millones de dólares en tarifas de acceso abierto en 2023, casi el triple del gasto de 2019.

Bhattacharya dijo que una vez retiró su propio"autofinanciado" artículo de una revista después de darse cuenta de que cobraba una tarifa de publicación "exorbitante".

"Las grandes editoriales -Springer Nature, Elsevier- tienen un poder de monopolio efectivo" sobre la publicación científica, y es una "locura" cobrar tanto sólo por "publicarlo en Internet" cuando la mayoría de las revistas no pagan a los revisores científicos y pagan "muy poco" a sus editores, dijo Bhattacharya a Thacker. "Entonces, ¿qué servicio exacto se está prestando?".

El nuevo tope mantendrá las tasas de publicación "razonables en todo el ecosistema de investigación", señalaron los NIH. Cuando se le preguntó por una cifra más concreta, Bhattacharya dijo a Just the News que "todavía estamos trabajando en ello... Todavía no hay una cifra en firme".

"Esencialmente, tomamos la palabra a los chinos"



Bhattacharya tachó a Springer Nature de estar manchada por la influencia del gobierno chino cuando Thacker preguntó cómo es que "Proximal Origin" aún no había sido corregido para señalar la participación de Fauci, Collins y el científico jefe de la Organización Mundial de la Salud, Jeremy Farrar, quienes estuvieron de acuerdo con los autores e hicieron un cambio clave en el artículo.

"Esencialmente tomando la palabra de los chinos", el documento fue publicado "muy temprano en la pandemia y de alguna manera concluyó sobre la base de pruebas muy, muy endebles si es que hay alguna evidencia" que el SARS-CoV-2 debe haber venido de un mercado húmedo, dijo.

Thacker destacó la información publicada en 2017 por el Financial Times, según la cual Springer Nature bloqueó al menos mil artículos académicos en China en los que se mencionaban temas "sensibles" para el gobernante Partido Comunista Chino, y 2021 Unherd informando de que instituciones chinas pagaron a Springer Nature unos 10 millones de dólares en acuerdos de patrocinio el año anterior.

Fuentes del HHS dijeron a Thacker, ex investigador de corrupción farmacéutica en el Senado, que la agencia también está estudiando la influencia del PCCh en las agencias científicas y universidades estadounidenses, dijo.

"No quiero pintar con una brocha demasiado ancha" sobre los científicos en China y los científicos chinos en EE.UU., dijo Bhattacharya. "Pero estamos en una competición con el establishment chino por la posición preeminente de las ciencias biomédicas en el siglo XXI" y "tenemos que pensar cuidadosa y estratégicamente sobre nuestros vínculos con el gobierno chino".

El director de los NIH declinó hacer comentarios sobre "cualquier investigación en curso" cuando Thacker señaló en su reportaje del mes pasado que el Departamento de Justicia está investigando una subvención federal a un programa de investigación de "desbordamiento" viral que incluye al coautor de "Origen Próximo" Andersen.

'Necesitamos una investigación policial profesional'



Andersen estaba "en proceso de huir" de Estados Unidos en medio de la investigación del DOJ, y la bióloga molecular noruega Sigrid Bratlie afirmó que "varias fuentes" le dijeron que científicos de la Universidad de Oslo estaban intentando reclutar a Andersen, según Thacker.

Una petición de registros públicos al organismo de control de la salud pública U.S. Right to Know reveló que Andersen era uno de los científicos citados en un informe no clasificado de la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado, obtenido por Thacker, que se publicó una semana después de "Origen Próximo".

Esos científicos dieron un informe al departamento que afirmaba que "las pruebas genómicas disponibles" muestran que el SARS-CoV-2 "probablemente surgió de forma natural en un animal", decía el informe desclasificado.

Un correo electrónico del 4 de diciembre de 2020 del funcionario de Estado David Feith, a quien el presidente Trump despidió este abril, transmitió que Andersen dijo en la sesión informativa que sus dudas iniciales sobre que el SARS-CoV-2 fuera totalmente natural fueron"despejadas por análisis más detallados",que contradijo lo que Andersen dijo a sus coautoresun mes después de la sesión informativa.

Aunque Andersen, que afirma poseer la doble nacionalidad danesa y estadounidense, declaró al San Diego Union-Tribune que había "considerado abandonar Estados Unidos" tras la prohibición del NIH de subawards extranjeros y el corte por parte del NIAID de la espita de su investigación por "insegura para los estadounidenses", negó que hubiera aceptado un puesto en la Universidad de Oslo.

"¿Tenemos a un ciudadano extranjero desfilando por las agencias de inteligencia y convenciendo a altos funcionarios para que no investiguen un asunto?", le dijo a Thacker un funcionario de Estado anónimo. "Eso es un asunto de contrainteligencia. Necesitamos una investigación policial profesional".

