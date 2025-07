Remodelación de la derecha: la división generacional anuncia una transformación del Partido Republicano

Publicado por Ben Whedon - Just The News 4 de julio, 2025

Con los medios alternativos firmemente establecidos y la administración Trump moviendo el discurso público en dirección a la derecha, los conservadores de la generación Z están desafiando cada vez más las normas establecidas desde hace tiempo en el GOP y parecen ansiosos por remodelar el movimiento en un molde de "América primero" que supere la propia visión del presidente.

Para estar seguros, muchos de estos conservadores más jóvenes apoyan al presidente Donald Trump y sus esfuerzos generales, pero están empujando cada vez más la ventana de Overton para abordar cuestiones que el GOP ha considerado tabú durante mucho tiempo, como la reducción de la inmigración legal, el cuestionamiento de la relación de Estados Unidos con Israel y la búsqueda de una definición concreta de la identidad estadounidense.

Además, los datos de las encuestas muestran cada vez más una división sustancial dentro del Partido Republicano en función de la edad en algunas de sus cuestiones clave, y los líderes más jóvenes del movimiento conservador, como Charlie Kirk, de Turning Point, han empezado a adaptar su retórica más hacia el bloque más joven.

El papel y el impacto de los medios independientes

En el podcast John Solomon Reports de esta semana, la activista conservadora y colaboradora de RiftTV Sarah Stock atribuyó parte de la división a una ruptura generacional en la forma en que los conservadores consumen información.

"La generación Z consume muchos más medios alternativos e independientes en los que la gente puede hablar más libremente de estas cosas", dijo a Just the News. "Los Baby Boomers son más propensos a obtener toda su información de algún lugar como Fox News, donde la información es un poco más censurada y difícil de conseguir".

Esa división, afirmó, ha sido una fuerza impulsora que ha llevado a los conservadores más jóvenes a replantearse algunas de las normas del GOP. He aquí un vistazo a cómo piensan algunos de ellos.

Cuestionar la inmigración legal

Aunque Trump ha criticado abiertamente la inmigración ilegal y ha pedido deportaciones masivas, en gran medida ha apoyado la continuación de la inmigración legal, en particular pidiendo una puerta en su muro fronterizo para que la gente entre legalmente en Estados Unidos. Además, apoyó el programa de visados H-1B durante las Navidades, cuando los miembros entrantes de su administración se enfrentaron públicamente por él.

El programa de visados H-1B permite a los empresarios estadounidenses emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas que requieren la aplicación teórica y práctica de un conjunto de conocimientos altamente especializados y al menos una licenciatura o su equivalente.

"Me alegro de que la derecha empiece a hablar del problema de la inmigración legal", dijo Stock. "Sólo ha sido algo así como socialmente aceptable dar la voz de alarma o hablar del problema de la inmigración ilegal, pero la migración legal lleva años y años desplazando a los trabajadores estadounidenses".

"Conozco a hombres que han estudiado informática, hombres estadounidenses extremadamente inteligentes que tienen éxito, deberían poder conseguir un trabajo en Silicon Valley. Pero muchas de estas empresas sólo quieren sustituir a los trabajadores estadounidenses por mano de obra barata H-1B, sobre todo de China e India, y estas personas no tienen realmente ningún deseo de convertirse en estadounidenses", afirmó.

"Están aquí temporalmente. Envían dinero a sus propios países. Y en realidad, están aquí porque pueden cobrar menos y ser tratados peor, porque muchas veces su estancia está condicionada al trabajo que conserven."

"Creo que el estatus legal es menos relevante de lo que hacemos ver", prosiguió. "Y también, en algunos casos, la migración legal es peor, porque no se puede deportar a la gente una vez que se le da la ciudadanía, al menos no muy fácilmente".

Una encuesta de febrero de Napolitan News entre los votantes de California encontró que mientras el 72% cree que la inmigración ilegal es mala para el país, un asombroso 87% cree que la inmigración legal beneficia a Estados Unidos. Realizada del 10 al 12 de febrero, la encuesta interrogó a 800 votantes registrados en California y tiene un margen de error de +/- 3,5%.

Al ser preguntado por estos datos, Stock atribuyó la disparidad de las encuestas, en parte, a los discursos generalizados sobre los beneficios de la inmigración, a la falta de concienciación pública sobre sus efectos adversos y a la diferencia sustancial en el consumo de medios de comunicación por generaciones.

"Para la gente que ve un problema en ello, sí, tienes razón. Probablemente son los jóvenes los que se quedan sin trabajo. Probablemente, supongo que en su mayoría conservadores. Y sí, yo diría que los jóvenes de la Generación Z", añadió. "Los conservadores de la Generación Z se han dado cuenta de este problema antes que la generación Baby Boomer. Porque, quiero decir, la Generación Z consume muchos más medios alternativos e independientes donde la gente puede hablar más libremente de estas cosas".

Stock no está solo en este sentimiento, ni mucho menos, y destacados conservadores más jóvenes han pedido cada vez más una moratoria total de la inmigración en las últimas semanas. "Es hora de prohibir la inmigración tercermundista, legal o ilegal", dijo Charlie Kirk en junio. "Hemos llegado a nuestro límite y tenemos un enorme problema cultural, educativo, de vivienda, financiero y de servicios esenciales que arreglar ahora por ello. Necesitamos una moratoria de inmigración neta cero con la prohibición de todos los tercermundistas".

Kirk hizo estas declaraciones en respuesta a Matt Walsh, del Daily Wire, que dijo "[b]an toda la inmigración del tercer mundo. Legal o ilegal. Debería haber una moratoria sobre toda la inmigración del Tercer Mundo. Hemos alcanzado nuestra capacidad. No podemos seguir siendo el comedor de beneficencia del mundo".

Redefinir la identidad estadounidense

Stock se hizo originalmente viral a principios de este año en un segmento de "Surrounded" de Jubilee en el que esculpía una visión de la identidad estadounidense que rechazaba explícitamente la inveterada narrativa del "crisol de razas" de la nación y destacaba las raíces europeas y cristianas del país.

"Creo que me hice viral porque utilicé la expresión 'nacionalismo xenófobo'", dijo Stock. "En cierto modo se la devolví, porque estaba acusando a los partidarios de Trump de ser nacionalistas xenófobos".

"Y lo que dije fue que, como estadounidenses, todos deberíamos ser nacionalistas xenófobos, en el sentido de que deberíamos querer tener una frontera, deberíamos querer poder mantener nuestra cultura", prosiguió.

"Me preguntó qué era eso, y le dije, bueno, nuestra cultura está arraigada en una tradición europea y cristiana, y eso es, ya sabes, obviamente, por lo que hablamos inglés... Así que eso forma la base de lo que es nuestra cultura".

"Y, ya sabes, esto resultó ser una especie de punto controvertido, porque, por supuesto, muchos liberales, incluso, yo diría que algunos liberales de la derecha les gusta decir que 'Estados Unidos no tiene una cultura real. No somos más que un crisol de millones de culturas y creencias diferentes".

"Y yo digo: 'No, simplemente no creo que eso sea cierto'. Todos los fundadores eran cristianos europeos, o casi todos, y esa es la base de lo que es nuestro país, aunque, por supuesto, haya personas que se asimilen a ella, o no todas las personas del país, pero tenemos una identidad como nación".

Además, afirmó que tal sentimiento fue un factor clave en el éxito del movimiento Trump, diciendo que aunque él "puede que no lo haya deletreado directamente, aún así ha aprovechado en cierto modo este sentimiento de los estadounidenses de querer ser puestos en primer lugar y querer sentir que tenemos una participación en nuestro propio país, y queremos ser priorizados sobre los extranjeros."

Asuntos exteriores e Israel

Aunque el propio Trump ha defendido durante mucho tiempo una política exterior estadounidense reservada que opta contra el cambio de régimen y las guerras de construcción nacional intratables del GOP de la era Bush, se ha mostrado notablemente dispuesto a mantener al personal militar estadounidense comprometido en los conflictos de Oriente Medio. En los últimos meses, ha llevado a cabo acciones militares limitadas contra Irán y Yemen, al tiempo que ha desplegado recursos militares para ayudar a defender a Israel tras los ataques israelíes contra las instalaciones nucleares iraníes hace tan sólo unas semanas.

La cuestión de Israel representa actualmente una de las divisiones generacionales más agudas dentro del Partido Republicano. En marzo se publicó una Encuesta Pew Research causó conmoción en los medios de comunicación tras descubrir que la mayoría de los estadounidenses tenía por primera vez una opinión negativa de Israel. El cambio de opinión no se limitó a un repunte de los activistas universitarios propalestinos. La encuesta reveló que el 53% de los estadounidenses en general tenía una opinión desfavorable de Israel, mientras que en 2022 sólo el 42% mantenía esa postura.

Los republicanos, en ese intervalo de tiempo, pasaron de un 27% negativo a un 37% negativo, siendo los votantes de entre 18 y 49 años los que impulsaron ese cambio. En 2022, sólo el 35% de los republicanos menores de 50 años tenía una opinión negativa de Israel, pero esa cifra aumentó al 50% en 2025, superando con creces el 23% de opiniones negativas de los republicanos mayores de 50 años. Ese bloque se movió sólo un 4% desde el 19% de opiniones negativas en 2022. Realizada del 24 al 30 de marzo, la encuesta interrogó a 3.605 panelistas y tiene un margen de error de +/- 1,9%.

"Por supuesto, este es probablemente uno de los mayores temas en los que hay una brecha generacional en el movimiento conservador", dijo Stock.

"Y creo que probablemente una de las principales razones... es que los jóvenes consumen más medios de comunicación independientes, por lo que tienen acceso a información que probablemente no reciben los mayores".

"Pero no solo eso, creo que... cualquier persona joven que haya estado invertida en política en absoluto creció más en la era Trump. Así que estamos acostumbrados a escuchar la frase 'América primero', y eso es algo sobre lo que hemos construido nuestra visión conservadora del mundo", dijo. "Y así, cuando vemos, ya sabes, a Israel básicamente arrastrándonos a esta guerra con Irán, y se nos dice que tenemos que apoyarlos incondicionalmente, es, es algo así como, Espera, ¿cómo es esto América primero?".

"No vemos cómo estas interminables guerras en Oriente Medio realmente benefician a Estados Unidos. En todo caso, parece que sólo utilizan el dinero de nuestros impuestos y, ya sabes, se cobran las vidas de soldados estadounidenses", continuó Stock. "Y al igual que los conservadores de la corriente dominante son capaces de decir sobre Ucrania, es exactamente lo mismo cuando se trata del conflicto israelí. Es sólo que creo que los jóvenes estadounidenses no tienen la misma lealtad emocional a Israel y los mismos lazos emocionales con Israel que la generación de más edad."

Al menos una parte de la división generacional se debe a que los conservadores más jóvenes se inclinan por organizaciones religiosas que no hacen hincapié en Israel o rechazan activamente cualquier noción de obligación religiosa hacia esa nación. Stock dice que se ha convertido recientemente al catolicismo romano, una fe que respalda el concepto de la Iglesia como el "Israel" bíblico en lugar del Estado nación moderno que lleva ese nombre.

"Creo que los jóvenes en general, ahora mismo, o son gays de izquierdas o son católicos tradicionales, ¿no? Así que estamos viendo una división de locos. Se van a un extremo o al otro", dijo. "Si van a ser religiosos, probablemente serán católicos u ortodoxos, y ése es el tipo de cambio que estamos viendo ahora mismo".

Según la encuesta de Pew Research, los católicos se encuentran entre los grupos religiosos de Estados Unidos que menos apoyan a Israel. En general, el 53% de los miembros de esa confesión tenía una opinión negativa del país, mientras que sólo el 45% lo veía positivamente. Por el contrario, el 72% de los evangélicos tenía una opinión positiva de Israel, mientras que sólo el 26% la tenía negativa.

Para explicar parte de la disparidad, Stock señaló de nuevo las diferencias en el consumo de medios de comunicación por generaciones, y en concreto señaló a los teleevangelistas pro-Israel que destacaron en décadas anteriores.

"Los teleevangelistas dirigían básicamente cultos a la personalidad en lo que se refiere al cristianismo... Y estaban vendiendo un montón de temas de conversación pro-Israel y convenciendo a la generación del baby boom de que tenían que apoyar la creación de Israel y Estados Unidos tiene que, ya sabes, tenemos todos estos lazos espirituales con Israel", dijo. "Como católicos, no creemos eso".

"Así que no sentimos que haya una necesidad espiritual de apoyar a Israel", concluyó.

© Just The News