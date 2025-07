La influencer del cambio climático que fue amiga de Greta Thunberg califica ahora el movimiento de "estafa"

Publicado por Just The News 1 de julio, 2025

Hace una década, Lucy Biggers era como muchos veinteañeros. Creía que el cambio climático suponía un riesgo inmediato y catastrófico para la humanidad, que debíamos eliminar rápidamente los combustibles fósiles para abordar el problema, que las renovables están a la altura de esa tarea y que nuestras ricas, vidas privilegiadas en Occidente son una vergüenza.

Por aquel entonces, Biggers trabajaba para el medio climático NowThis Entertainment, donde ayudó a realizar vídeos, algunos de los cuales cosecharon millones de visitas promoviendo estas ideas. Entrevistó a la célebre activista sueca por el clima Greta Thunberg y ayudó a la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez a salir elegida en 2018. Acumuló un número considerable de seguidores como "influencer de la sostenibilidad".

Aunque sus fans la vitoreaban, Biggers contó a Just the News que sus creencias en una "crisis climática" hicieron mella en su salud mental. Es el caso de muchos jóvenes. La encuesta más reciente sobre el tema, publicada en la prestigiosa revista médica The Lancet, encuestó a más de 15.000 personas de entre 16 y 25 años de Estados Unidos sobre sus pensamientos y emociones acerca del cambio climático. La encuesta reveló que el 85% está moderadamente preocupado por el cambio climático, y casi el 58% está muy o extremadamente preocupado. Casi el 43% afirma que afecta a su salud mental.

Ver la luz: "es una estafa"



Con el tiempo, Biggers empezó a cuestionar sus ideales izquierdistas y a ver el movimiento climático como algo antihumano y, en última instancia, perjudicial. Ahora califica el movimiento climático de "estafa", y está haciendo vídeos en TikTok y en otros lugares con la esperanza de que los jóvenes consideren una visión más positiva de la vida moderna, de la que puedan estar agradecidos. A su vez, pueden escapar de la ansiedad que, según ella, el movimiento climático hace sentir a los jóvenes.

A quienes la seguían por su trabajo con NowThis no les hace gracia este nuevo mensaje.

En abril de 2016, protestas estallaron cerca de Bismarck, Dakota del Norte, por el oleoducto Dakota Access que se estaba construyendo en ese momento. Los manifestantes se reunieron en torno a los nativos americanos de la reserva sioux de Standing Rock, que afirmaban que el oleoducto amenazaba sus reservas de agua y violaba su soberanía.

En octubre, la actriz Shailene Woodley, que había expresado su apoyo a los manifestantes y animado a la gente a viajar a Standing Rock para participar en la protesta, recibió un premio de la Asociación de Medios Ambientales. Woodley pronunció un emotivo discurso en el que imploró a la gente que apoyara la paralización de la construcción del oleoducto. Biggers tomó fragmentos del discurso y añadió música sombría y subtítulos. Colgó el vídeo, y en 24 horas tenía más de un millón de visitas. Desde entonces, ha recibido más de 17 millones de visitas.

Pasó años promoviendo la "crisis del cambio climático"



Viajó a Standing Rock para unirse a los manifestantes, donde grabó más vídeos promoviendo su mensaje. Siguió haciendo contenidos para NowThis después de las protestas, promoviendo cosas como el cultivo sostenible de cáñamo, los impactos de las pajitas de plástico, y su "viaje por la sostenibilidad". Ellaentrevistó a Thunberg en Estocolmo, Suecia, para una serie de NowThis llamada "Un pequeño paso," que animaba a la gente a reducir sus residuos mediante el reciclaje y la reducción del uso.

Creo que es una buena persona", afirma Biggers al recordar la reunión. "Pero está atrapada en el lado equivocado del movimiento. Se ha invertido moralmente".

También publicó contenidos de un panel "Resolver nuestra crisis climática" en el que participó el senador por Vermont Bernie Sanders (I).

Culpa y vergüenza fomentadas por el movimiento verde y la narrativa izquierdista



Declaró que su forma de pensar sobre el cambio climático empezó a cambiar a raíz de la pandemia de Covid. El mundo se apagó por completo durante meses, y el mundo sólo vio un ligero descenso de las emisiones globales.

"Pensé: 'vaya, si tenemos que parar el mundo entero y las emisiones bajan sólo un poco, ¿qué quiere el movimiento climático que hagamos? ¿Y qué sacrificios tendremos que hacer? Y sinceramente, ¿querría vivir en ese mundo?'", dijo Biggers.

El nacimiento de su hijo, dijo, también le hizo reconsiderar los ideales del movimiento climático. Había vivido durante mucho tiempo con la sensación de que el mundo moderno y rico era vergonzoso y destructivo.

"Me sentía muy culpable y avergonzada de ser un ser humano moderno porque veía el mundo a través de la lente del movimiento climático. No quería transmitir esa culpa y vergüenza a mi hijo y hacerle sentir mal por vivir una vida moderna", dijo Biggers.

Biggers consiguió un gran número de seguidores en las redes sociales, ya que sus mensajes en contra de los combustibles fósiles y a favor del medio ambiente resonaban con la narrativa liberal. Llegó a tener entre 30.000 y 50.000 seguidores en Facebook, Instagram y TikTok, donde algunos de sus vídeos obtuvieron hasta 2,5 millones de "me gusta".

Perder su religión



A medida que perdía la fe en el movimiento climático, dijo, comenzó a sentirse cada vez menos cómoda produciendo contenido para NowThis. En 2020, dejó la empresa para trabajar en una organización de medios de comunicación sin ánimo de lucro, donde estuvo un año antes de ocupar un puesto en The Free Press.

Al principio se mostró reticente a hablar en contra del movimiento climático, explicó, pero en los últimos dos años se fue introduciendo poco a poco en él. En mayo de 2024, publicó un artículo en The Free Press sobre su paso de influenciadora de la sostenibilidad a escéptica del clima.

El agosto siguiente, publicó un vídeo en TikTok, el primero de docenas, explicando por qué abandonó el movimiento climático. En mayo de este año, publicó el primero de una serie de vídeos explicando por qué cree que el movimiento climático es una "estafa".

Su trabajo con NowThis se había publicado en YouTube, Facebook y en su cuenta personal de Instagram, donde había conseguido seguidores gracias a su labor en favor de la sostenibilidad. Su última publicación en Instagram como influencer de la sostenibilidad fue el 10 de enero de 2023. No volvería a publicar hasta que compartió su artículo de Free Press, y fue la primera vez que expresó su desacuerdo sobre el movimiento climático directamente a su audiencia de sostenibilidad.

Dijo que evitó leer los comentarios sobre el post. "Sabía que iban a acabar con mi confianza en mí misma", dijo Biggers.

Los activistas climáticos, de izquierdas, prefieren el odio al debate



Aunque algunos de los comentarios son de apoyo y otros discrepan educadamente de su postura actual, muchos están, como era de esperar, llenos de vitriolo.Se la acusa de estar pagada por las petroleras y de tener una "mentalidad de salvadora blanca".

"Jodidamente triste ver a un vendido en un momento en el que más necesitamos a la gente. El cambio climático está aquí y usted está trabajando activamente en contra de las soluciones y la justicia reparadora para las comunidades que han sido pisoteadas por la rueda del imperialismo occidental, la explotación y los combustibles fósiles", decía un comentario reciente.

Casi ninguno de estos comentarios aborda ninguno de los hechos y argumentos que ella presenta en el artículo de Free Press sobre por qué el pensamiento del movimiento sobre la energía y el clima es erróneo y por qué los combustibles fósiles tienen un impacto positivo neto en la vida de las personas.

"¿Causan los combustibles fósiles el calentamiento de nuestro planeta? Sí. También hacen posible la vida moderna, liberando a las mujeres de horas de trabajo y empoderándonos de un millón de maneras diferentes", argumentaba Biggers en el artículo.

"Son singularmente rentables y versátiles como fuente de energía. Esto es algo que los activistas climáticos de 'mantenerlo bajo tierra' nunca reconocen. Tampoco admiten que la prometida panacea de las energías renovables, como la solar y la eólica, no están ni cerca de sustituir a los combustibles fósiles y, de hecho, tienen su propia huella medioambiental oscura. "

Muchos de los comentarios atacan a Biggers personalmente o afirman que Biggers exagera su papel en NowThis. Uno de esos comentarios es de Josh Fox, que escribió y dirigió en 2010 el documental contra el fracking "Gasland," que ha sido ampliamente criticada por su información inexacta sobre la fracturación hidráulica y por omitir deliberadamente información que resultaba inconveniente para la narrativa de la película. En particular, la película supuestamente escenificaba una escena en la que el agua de una manguera de jardín era inflamable debido a la fracturación hidráulica. Aunque citada por los ecologistas, la película ha sido ampliamente desacreditada..

En su ataque a Biggers, Fox afirma que los vídeos de NowThis que se le atribuyen a ella en realidad los hizo él.

"Siento que este artículo fue escrito sólo porque Lucy tuvo un momento en que se dio cuenta de lo ineficaz que era su trabajo - ella hizo un montón de videos abogando por soluciones de consumo para los problemas ambientales. Sí. ESOS videos eran una mierda,", escribió Fox.

Deshacerse de los juegos de culpa, vergüenza y miedo del movimiento



Biggers tiene ahora 35 años, y dice ser mucho más feliz, tras haber dejado atrás el apocalíptico y antihumanismo del movimiento climático.

"Durante años, viví sintiendo tanta culpa que no podía apreciar toda la abundancia que me rodeaba, dijo Biggers.

A medida que se ha ido sintiendo más cómoda hablando en contra del movimiento climático, ha ido ampliando los vídeos de "por qué el movimiento climático es una estafa" a otras plataformas. Recientemente ha empezado a publicarlos en su cuenta de Instagram y en X.

"Espero que cualquiera que se identifique con mi historia pueda verse reflejado en mí. Tal vez uno de mis vídeos despierte algo en ellos que les haga empezar a deshacerse de algunas de estas creencias y darse cuenta de que no tienen que andar por ahí con tanta culpa, vergüenza y miedo. Hay tantos juegos mentales que el movimiento juega contigo", afirmó Biggers.

Dijo que los estadounidenses son tan autocríticos porque quieren ser mejores personas, lo que habla muy bien de nuestra cultura. Sin embargo, esa autocrítica se lleva a un nivel que ella llama "empatía autodestructiva".

"Eres tan empático con los problemas de los demás que no te das prioridad a ti mismo. Y entonces empiezas a sentirte culpable por estar vivo", dijo Biggers.

© Just The News