Una empresa vinculada al ejército chino estaría al frente de las nuevas contrataciones en la planta de baterías de Ford

Publicado por Steven Richards - Just The News 29 de junio, 2025

Una empresa china parece estar a cargo de la contratación de trabajadores para la nueva planta de baterías de Ford en Michigan, contradiciendo las declaraciones de la compañía de que será un proyecto de propiedad y operación estadounidense, y amplificando las preocupaciones de los lugareños sobre posibles implicaciones de seguridad nacional.

La planta ha generado una gran controversia debido a la asociación de Ford con la empresa china Contemporary Amperex Technology Limited, conocida como CATL, que colabora estrechamente con el ejército y el gobierno chinos. A principios de año, el Departamento de Defensa de Estados Unidos marcó a CATL como empresa militar china para advertir a las empresas estadounidenses de los riesgos de hacer negocios.

A pesar de las dudas sobre la seguridad de su socio, Ford ha prometido que la planta de fabricación de baterías, que según la empresa le ayudará a desarrollar un suministro fiable de baterías para vehículos eléctricos en Marshall (Michigan), será propiedad y estará gestionada en su totalidad por la empresa estadounidense. La única contribución de CATL, ha dicho la empresa, será la licencia de Ford de su tecnología de baterías patentada.

¿Quién dirige el espectáculo?

Al mismo tiempo, las ofertas de empleo en línea en múltiples plataformas de contratación muestran que la filial estadounidense de CATL -Contemporary Amperex Technology Kentucky (CATK)- ha publicado ofertas de empleo para puestos en la fábrica, lo que parece contradecir las garantías de Ford y revela un papel mucho más activo en la gestión por parte de la empresa china.

La preocupación por la planta se suma a la reacción pública anterior en Michigan en relación con otra fábrica de baterías, esta vez del fabricante chino Gotion, que ha firmado un acuerdo de desarrollo con un municipio local para su propia instalación. Los vínculos de Gotion con el Partido Comunista Chino empujaron a los miembros del consejo recién elegidos a rescindir el acuerdo y alegan que la empresa china había proporcionado incentivos para fomentar la aprobación original.

La planta de Ford ha suscitado el escrutinio de los republicanos de la asamblea legislativa de Michigan, preocupados por que el gobierno estatal no haya investigado adecuadamente el proyecto y a los socios de Ford en la empresa.

"Desde el principio, el corrupto 'acuerdo' urdido y defendido entre la gobernadora Whitmer, Ford, la Corporación de Desarrollo Económico de Michigan (MEDC) y la empresa con sede en China y vinculada al Partido Comunista Chino (PCC) Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) se ha desarrollado con rapidez y en secreto", declaró a Just the News Joseph Cella, ex embajador de Estados Unidos en Fiyi y director del Grupo de Revisión de la Seguridad Económica Michigan-China.

Acusaciones de que no se actuó con la diligencia debida

"En su apresuramiento, las partes de este 'acuerdo' no realizaron ningún escrutinio estricto o diligencia debida, desafiando las directivas dadas por nuestras agencias de seguridad nacional e inteligencia a los gobiernos estatales y locales y a las corporaciones estadounidenses cuando tratan con empresas con sede en China, poniendo en peligro nuestra seguridad nacional y el dinero de los contribuyentes", añadió Cella.

Cella dijo que las pruebas que demuestran que la filial de CATL puede estar contratando directamente para el proyecto de Ford son sólo la última señal de alarma sobre el proyecto. Dijo que el acuerdo tenía "muchas banderas rojas" desde el principio, incluidas las designaciones de CATL por el gobierno estadounidense y las pruebas descubiertas por el Congreso de que CATL tiene conexiones con el trabajo forzado en China.

Ni Ford Motor Company ni CATK respondieron a las peticiones de comentarios de Just the News. CATL ha declarado que la designación del Pentágono es un "error" y que "nunca ha participado en negocios o actividades relacionadas con el ejército".

Ford sigue adelante con el proyecto de Michigan -denominado BlueOval Battery Park Michigan- a pesar de la doble controversia política que supone el uso de tecnología con licencia china y los esfuerzos de los republicanos en el Congreso por eliminar las subvenciones fiscales a los proyectos ecológicos puestos en marcha por la administración Biden.

Ford: Primer paso en la deslocalización

La empresa automovilística estadounidense por excelencia defiende su decisión de licenciar tecnología de CATL argumentando que es un primer paso importante en la deslocalización de la fabricación en Estados Unidos. La batería de la que Ford obtiene la licencia, denominada batería de litio-hierro-fosfato, se inventó en Estados Unidos en los años 90, pero afirma que actualmente no hay opción de producirlas en el país sin los conocimientos técnicos chinos.

"¿Cómo podemos competir si no disponemos de esta tecnología? Alguien tiene que tomar la iniciativa para hacer esto", la vicepresidenta de programas de plataformas tecnológicas y vehículos eléctricos de Ford, Lisa Drake dijo a Axios. "Estoy convencida de que es lo correcto para Estados Unidos".

Ford destaca el proyecto en su página web como un "primer paso histórico" para aumentar la competitividad de las empresas estadounidenses en el mercado mundial de los vehículos eléctricos.

"Una empresa automovilística estadounidense está fabricando, sin depender de una empresa conjunta extranjera, celdas de baterías LFP y paquetes de baterías en su propio país con trabajadores estadounidenses para vehículos eléctricos de nueva generación ensamblados en Estados Unidos", afirma la empresa.

El sitio web también dice que la instalación será "propiedad y estará gestionada íntegramente por Ford".

A pesar de la afirmación de que "está gestionada íntegramente por Ford", los anuncios de empleo en varias plataformas de contratación de Internet, como LinkedIn y ZipRecruiter, plantean dudas sobre si el parque de baterías de Ford es realmente tan independiente de su socio chino como parecen sugerir sus declaraciones.

No hay constancia pública de que CATK tenga, o planee construir, una planta de producción en Marshall, Michigan, separada de las instalaciones de Ford, y sin embargo anuncia abiertamente puestos de ingeniero de procesos de fabricación en un lugar no especificado de Marshall, Michigan.

"Para servir mejor a la tendencia mundial de la industria automotriz de vehículos eléctricos en los Estados Unidos, CATL, a través de su filial con sede en EE.UU. Contemporary Amperex Technology Kentucky, LLC (CATK) está buscando varios ingenieros de procesos de fabricación a tiempo completo y dedicados a unirse a nuestro equipo local", dice el anuncio.

Empresas chinas contratan personal para la planta de Ford

Ford afirma que su nueva planta será propiedad y estará gestionada en su totalidad por la empresa, mientras que CATL, con sede en China, anuncia activamente puestos de trabajo para su filial en lo que parece ser la planta de Ford. Ford no respondió a las preguntas que buscaban aclaraciones sobre el papel de contratación de CATK/CATL en la instalación o si el trabajo era realmente para su nueva planta.

La plataforma de contratación en línea ZipRecruiter también muestra varios anuncios de CATL para su filial estadounidense, también para la planta de Marshall, Michigan. Entre ellos se incluyen un responsable de medio ambiente, salud y seguridad, un responsable de servicios administrativos, un responsable de fabricación y un puñado de puestos más.

Al igual que el anuncio de LinkedIn, estos anuncios indican que el posible empleado estaría trabajando para la filial estadounidense de CATL directamente, pero señala que la empresa matriz con sede en China es la responsable de buscar a los empleados.

Mientras la polémica se arremolina en torno a la planta de Ford en Michigan, Cella declaró a Just the News que la única pregunta que nunca se ha formulado a la empresa estadounidense es: ¿por qué CATL y su filial estadounidense contratan aparentemente para puestos en su planta de fabricación independiente?

El acuerdo ha suscitado el escrutinio de los legisladores republicanos de Michigan, desconcertados por la decisión de Ford de asociarse con CATL a pesar de las advertencias del gobierno federal sobre la vinculación de la empresa con el ejército chino, sobre todo porque existen empresas alternativas en países amigos como Japón y Corea del Sur.

A principios de este año, los legisladores de Michigan instaron a la gobernadora Whitmer a recuperar las subvenciones de los contribuyentes concedidas a Ford para el proyecto BlueOval debido al trabajo de la empresa con CATL. La diputada Sarah Lightner pidió una revisión más exhaustiva para abordar las "amenazas a la seguridad nacional" y los "riesgos financieros" de apoyar la planta.

Larga relación entre Whitmer y China

A pesar de las numerosas alertas de seguridad nacional, la gobernadora Whitmer y la Corporación de Desarrollo Económico de Michigan han seguido adelante con millones de dólares en subvenciones para el proyecto, alegando la creación de nuevos puestos de trabajo y la oportunidad de ampliar la fabricación en suelo estadounidense. Whitmer ha calificado el plan de "inversión generacional" para los habitantes de Michigan. En total, el Estado promete aproximadamente 850 millones de dólares en subvenciones e incentivos para ayudar a Ford a completar el proyecto.

Un funcionario de la Corporación de Desarrollo Económico de Michigan declaró que el grupo estaba al corriente de la estrecha relación de CATL con el gobierno chino antes de conceder los fondos, pero afirmó que el cuasi monopolio chino de la tecnología obligaba a Ford a conceder la licencia de las baterías.

No es la primera vez que la corporación de desarrollo de Michigan aprueba y financia un proyecto en el que participa una empresa china. Un acuerdo para que el fabricante chino de baterías Gotion construyera una planta en Green Charter Township, Michigan, fue objeto de escrutinio por parte de la población local por el impacto medioambiental, la perturbación de su comunidad y los vínculos de la empresa con China.

A pesar de que los directivos de la empresa habían afirmado anteriormente lo contrario, Gotion admitió recientemente en una declaración de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) que la empresa está "parcialmente subvencionada mediante fondos gubernamentales suministrados por la República Popular China". Los informes muestran que Gotion es propiedad al 100% de su empresa matriz, Gotion High-tech Co, que participó en programas diseñados para adquirir tecnología militar para China y emplea al menos a 923 miembros del Partido Comunista Chino.

A los críticos también les preocupaba que espías chinos pudieran utilizar la planta de Gotion como punto de lanzamiento para el espionaje contra la base de la Guardia Nacional Camp Grayling, muy próxima al emplazamiento propuesto.

