El informe anual de referencia sobre la energía mundial muestra que los combustibles fósiles siguieron dominando en 2024

Los últimos datos sobre el consumo mundial de energía y las fuentes de energía muestran que los defensores de emisiones netas cero para 2050 pueden querer reconsiderar la viabilidad de sus objetivos.

El Instituto de la Energía publicó el jueves su última versión del informe "Statistical Review of World Energy." En 2024, el petróleo, el gas natural y el carbón representaban el 86,6% del consumo total de energía mundial, según el informe. La eólica, la solar, la geotérmica, la biomasa y otras fuentes renovables, sin incluir la hidroeléctrica, representaban el 5,5% del total de la energía mundial consumida.

El futuro de la energía limpia

El informe es considerado una fuente de referencia para datos sobre tendencias energéticas en todo el mundo. Originalmente lo elaboraba BP, pero hace tres años la empresa energética británica pasó la tarea al Energy Institute, una organización energética sin ánimo de lucro con sede en el Reino Unido que aboga por una transición lejos de los combustibles fósiles.

Los medios de comunicación que afirman que el mundo se está alejando de los combustibles fósiles citan con frecuencia el informe del instituto para reforzar sus afirmaciones, como un artículo de The New York Times de 2023, "El futuro de la energía limpia está llegando más rápido de lo que crees".

El artículo proporciona múltiples puntos de datos, incluyendo algunos de versiones anteriores de la "Statistical Review", mostrando que la cantidad de energía renovable está creciendo - y haciendo sólo una mención de pasada a que los combustibles fósiles siguen siendo la fuente de energía dominante para EEUU y el resto del mundo.

"La energía eólica y la solar están batiendo récords y se espera que las energías renovables superen al carbón en 2025 como la mayor fuente de electricidad del mundo", escriben los periodistas del Times.

A pesar de sus promesas de que las renovables superarán al carbón en 2025, el último "Statistical Review" muestra que cinco veces más energía se derivó del carbón que de todas las fuentes renovables combinadas en 2024. La demanda mundial de carbón también alcanzó un máximo histórico.

El informe también señala que las emisiones globales procedentes de la energía crecieron un 1% en 2024, estableciendo niveles récord por cuarto año consecutivo, y la demanda total de energía creció un 2%. Todo ello a pesar de los trillones gastados en la búsqueda de emisiones netas cero.

El informe del año pasado utilizaba una metodología diferente en sus cálculos de oferta y demanda de energía, pero estimaba que los combustibles fósiles suponían el 81,5% de la energía primaria total. La energía primaria es energía en su forma más bruta, que luego puede utilizarse para producir otras formas de energía. Por ejemplo, el carbón es una fuente de energía primaria que puede utilizarse para crear electricidad.

Coexistencia energética

El objetivo de emisiones netas cero para 2050, según sus defensores, es limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, y el informe del Energy Institute señala que es probable que este límite ya se haya superado.

Elaborado por un grupo de defensa del clima, el prólogo del informe comienza afirmando que el clima es cada vez más extremo, lo que, según afirma, "subraya la necesidad de actuar urgentemente" Los científicos siguen debatiendo el grado en que las emisiones de dióxido de carbono contribuyen a las tendencias del clima extremo, y deaths from climate-related natural disasters are at historic lows.

A pesar de la incertidumbre y el debate en curso sobre la necesidad de una rápida descarbonización de la energía, en su último informe, el Instituto de la Energía admite que los combustibles fósiles no están en vías de desaparición. Señalando el rápido crecimiento de las energías renovables en China junto a un rápido crecimiento de las centrales eléctricas de carbón, el informe afirma que la dualidad energética de China "ejemplifica el panorama global más amplio".

"Los rápidos avances en energías limpias coexisten con las continuas dependencias de los combustibles fósiles, con el carbón, el petróleo y el gas, así como las energías renovables, alcanzando todos ellos máximos históricos", reconoce el prólogo.

En total, el mundo consumió 592 exajulios de energía primaria en 2024. Un julio es aproximadamente la cantidad de energía necesaria para levantar una barra de mantequilla de 39 pulgadas de altura. Cien julios suministrados durante una hora pueden alimentar una bombilla de 100 vatios durante una hora. Y 592 exajulios son 592 millones de billones, es decir, 592 seguidos de 18 ceros.

De esos 592 exajulios en 2024, 199 exajulios procedían del petróleo, 165 del carbón y 149 del gas natural. La eólica, la solar, la geotérmica, la biomasa y otras fuentes renovables, sin incluir la hidroeléctrica, aportaron 33 exajulios. La energía nuclear cubrió 31 exajulios de la demanda mundial el año pasado, seguida de la hidroeléctrica, que aportó 16 exajulios.

Petróleo

El petróleo sigue siendo la mayor fuente de energía, según el informe, y cubrirá el 34% de la demanda mundial total en 2024. La demanda total aumentó un 0,7% el año pasado, superando los 101 millones de barriles diarios por primera vez en la historia de la humanidad.

El consumo de petróleo se desplomó brevemente durante la pandemia de 2020, pero repuntó en 2022. Tras el repunte, según el informe, todas las regiones del mundo mostraron una ralentización o aplanamiento de la demanda de petróleo el año pasado.

La demanda se mantuvo plana en los países desarrollados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 45 millones de barriles diarios, mientras que creció en 0,7 millones de barriles diarios en los países no miembros de la OCDE. La demanda de petróleo de África aumentó un 2,5% en 2024, y los países de Oriente Medio incrementaron su demanda un 1,6%. La demanda de China cayó un 1,2% en 2024.

La producción mundial de petróleo aumentó un 0,6%, siendo los países no miembros de la OPEP los que impulsaron ese crecimiento. Estados Unidos fue el principal productor mundial, y su producción casi igualó la de Arabia Saudí y Rusia combinadas, según el informe.

Gas natural

La demanda mundial de gas natural creció en 2024, con un aumento del 2,5%. En proporción al total de combustibles fósiles, representó el 29% de la demanda total. Con la excepción de África, todas las regiones del mundo experimentaron aumentos en la demanda de gas natural.

La producción total de gas aumentó en todo el mundo un 1,2%. Los cuatro mayores productores fueron EEUU, Rusia, Irán y China, que sumaron el 57% de la producción total mundial. La producción en Europa siguió disminuyendo, con un descenso del 3,4%. Sólo Estados Unidos representa el 25% de la producción mundial de gas natural y el 22% de su consumo total.

El comercio total de gas natural licuado se mantuvo estable, según el informe, y EEUU mantuvo su posición como mayor exportador.

Carbón

El planeta consumió cantidades récord de carbón en 2024, y el 67% de la demanda procedió de China. De los 165 exajulios de carbón que consumió el mundo, el 83% se centró en la región Asia-Pacífico.

"A pesar de los continuos niveles récord de inversión en renovables, el carbón sigue dominando el sector eléctrico chino, generando el 58% de su producción en 2024", señala el informe.

La demanda de carbón de la India aumentó un 4%, y la cantidad total de carbón que consumió el país fue igual a la de América del Sur, América Central, América del Norte, Europa y la Comunidad de Estados Independientes -que incluye a Rusia y otras 11 repúblicas que antes formaban parte de la Unión Soviética- juntas.

El consumo europeo de carbón en 2024 cayó un 7%, lo que supuso la primera vez que el consumo de carbón en Europa cayó por debajo del de la energía nuclear. La demanda de carbón en todos los países de la OCDE lleva en declive desde 2007, y en 2024 cayó otro 4%, lo que supuso un aumento respecto al descenso medio del 3% de años anteriores.

Todo lo demás

La energía total consumida por eólica y solar aumentó un 16% en 2024, y más de la mitad se produjo en China. La cuota de generación mundial procedente de la eólica y la solar pasó del 13% al 15% entre 2023 y 2024. En la última década, señala el informe, se ha cuadruplicado la producción eólica y solar, siendo la eólica responsable del 55% del total.

La energía nuclear aumentó un 3% para cubrir algo más del 5% de la demanda mundial total. Según el informe, el 66% del aumento correspondió a Francia y Japón, que reiniciaron centrales ociosas en 2024.

Three Gorges Dam alcanzó su plena capacidad. En total, la hidroeléctrica representó el 14% de la generación mundial de electricidad en 2024.

Las fuentes de energía sin carbono, incluida la nuclear, representaron casi el 14% del suministro total de energía en 2024, según el informe. Es difícil predecir cómo podrían evolucionar las tecnologías energéticas en los próximos años, y es difícil predecir hasta dónde llegará la demanda de energía. Pero el informe muestra que el objetivo de emisiones netas cero está probablemente a muchas décadas de distancia.

