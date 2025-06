El rastro del dinero federal conduce a los científicos chinos acusados de un espeluznante complot patógeno

Publicado por Just The News 5 de junio, 2025

Dos científicos chinos acusados de un sorprendente complot para introducir de contrabando un patógeno tóxico en Estados Unidos trabajaron en un laboratorio estadounidense dirigido por científicos chinos de más alto nivel financiados por el Gobierno estadounidense, según los registros de gastos federales y las propias revelaciones de los investigadores.

Yunqing Jian, de 33 años, y Zunyong Liu, de 34, fueron acusados el martes de introducir de contrabando en Estados Unidos un hongo llamado Fusarium graminearum en 2024. El hongo está clasificado en la literatura científica como una "potencial arma agroterrorista" porque afecta al trigo, la cebada, el maíz y el arroz causando el "tizón de la cabeza", según el Departamento de Justicia.

El incidente está planteando de nuevo preocupaciones sobre los zarcillos de la influencia del Partido Comunista Chino dentro de las instituciones de investigación de Estados Unidos y la sociedad en general, sólo cinco años después de la pandemia COVID-19 expuso la financiación federal a un laboratorio en Wuhan, China, donde se cree que el virus se ha escapado y donde la ganancia peligrosa de la investigación de la función se estaba llevando a cabo.

El Departamento de Justicia señaló que los aparatos electrónicos de Yunqing Jian contenían pruebas que describían "su pertenencia y lealtad" al Partido Comunista Chino. La administración Trump, especialmente el FBI, han redoblado sus esfuerzos para erradicar la influencia del Partido Comunista Chino, especialmente en la educación superior, revocando visados para estudiantes chinos en escuelas estadounidenses.

Financiación de los contribuyentes estadounidenses



Los registros revisados por Just the News muestran que los dos científicos nacidos en China acusados esta semana estaban afiliados a un laboratorio de investigación de la Universidad de Michigan dirigido por dos investigadores principales que también son ciudadanos chinos y reciben financiación de los Institutos Nacionales de Salud para estudiar la inmunidad de las plantas.

Ping He y Libo Shan, que cursaron sus estudios universitarios en China y sus estudios de doctorado y posdoctorado en Estados Unidos, son los miembros principales del profesorado del Grupo de Trabajo sobre Interacción Molecular Planta-Microbio del Departamento de Biología Molecular, Celular y del Desarrollo de la Universidad de Michigan. El laboratorio investiga la inmunidad de las plantas, según su sitio web.

Según los registros de los NIH, Libo Shan y Ping He recibieron más de 7,6 millones de dólares de financiación total entre dos proyectos patrocinados, concedidos uno a cada científico. Ambos proyectos de los NIH (R35GM144275 y R35GM149197) fueron citados en al menos dos trabajos de investigación en los que participaron tanto Jian como Liu, los ciudadanos chinos procesados.

Otros trabajos de investigación en los que tanto Jian como Liu eran autores citan premios de la Fundación Nacional de Ciencias, y del Instituto Nacional de Alimentación y Agricultura del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

El FBI dijo a Just the News el miércoles por la noche que está al tanto del rastro de la financiación federal y cree que todo el caso expone un grave riesgo para la seguridad nacional al depender la investigación científica estadounidense de científicos extranjeros, en particular de la China comunista.

"La infiltración silenciosa del PCCh en nuestro ecosistema de investigación es una amenaza directa para nuestra seguridad nacional, bioseguridad e independencia económica", declaró a Just the News Erica Knight, asesora del director del FBI, Kash Patel. "El Director entiende estas amenazas mejor que nadie y, bajo su liderazgo, erradicaremos agresivamente todo rastro de influencia extranjera corrupta".

El senador Ron Johnson, presidente del Subcomité Permanente de Investigaciones, dijo que el incidente demuestra que la amenaza de la participación china en investigaciones peligrosas financiadas por el gobierno estadounidense, expuesta por primera vez durante las investigaciones sobre COVID-19, sigue vigente.

"Ha sido obvio durante años que Anthony Fauci y Francis Collins no sólo financiaron investigaciones peligrosas, sino que dirigieron la financiación a científicos leales a China, no a Estados Unidos", dijo Johnson a Just the News. "Mi esperanza es que podamos descubrir y exponer hasta qué punto sus flagrantes acciones perjudicaron a nuestra nación y al mundo".

Tanto Jian como Liu trabajaron con el laboratorio de la Universidad de Michigan dirigido por Shan y He, según las versiones actuales y archivadas de la página web del laboratorio.

Ni el Dr. Shan ni el Dr. He respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios de Just the News.

Según la biografía facilitada, Yunqing Jian se incorporó al laboratorio en agosto de 2022 como becaria posdoctoral. Es originaria de Sichuan (China) y completó sus estudios de doctorado en la Universidad de Zhejiang (China) en 2020, donde "estudió los mecanismos de cómo los hongos combaten el estrés derivado de las plantas", se lee en la página web.

La acusación muestra que Jian también recibió financiación a través del "Programa de Intercambio Internacional Postdoctoral y la Segunda Clase de Becas del Lote 69 de la Fundación Científica Postdoctoral de China" de China desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2024.

Cambió su versión de los hechos tras ser interrogado por el CBP

Zunyong Liu, que al parecer mantiene una relación con Jian, también estaba afiliado al laboratorio antes de regresar a China en julio de 2024 tras intentar y fracasar en su intento de entrar en Estados Unidos con un material vegetal rojo en su mochila, según la acusación del Departamento de Justicia. Liu cambió su historia bajo interrogatorio sobre el material biológico, lo que llevó a las autoridades a devolverlo.

Liu figuraba como becario posdoctoral en el laboratorio de Michigan hasta poco antes de ser rechazado en la aduana, según una versión archivada del sitio web. También figura como autor en al menos cuatro estudios científicos elaborados en el marco de las subvenciones de los NIH asociadas al laboratorio de la Universidad, muestran los registros.

"Cuando los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) interrogaron a LIU, éste hizo declaraciones falsas a los funcionarios de CBP sobre el propósito de su visita a los Estados Unidos, y su conocimiento de la existencia del patógeno biológico en su posesión", se lee en la acusación. "Finalmente, LIU admitió haber introducido el patógeno de contrabando y declaró que lo había traído a Estados Unidos para poder investigarlo en un laboratorio de la Universidad de Michigan donde trabajaba su novia, JIAN".

Según la denuncia penal, Zunyong Liu actualmente trabaja en una universidad de China y realiza investigaciones sobre los mismos patógenos vegetales que su novia, Yunqing Jian.

Liu y Jian fueron acusados en una querella criminal de conspiración para delinquir o defraudar a Estados Unidos, contrabando de mercancías a Estados Unidos, declaraciones falsas y fraude de visados.

Puede leer la denuncia penal a continuación:

Denuncia de Jian Liu.pdf

El Departamento de Justicia expuso pruebas de que los dos investigadores colaboraron en al menos una ocasión anterior para introducir de contrabando una semilla desconocida en Estados Unidos, según sus comunicaciones en la aplicación china de mensajería WeChat, informó Just the News el miércoles.

"Las semillas del profesor Liang deben colocarse bien", escribió Liu a Jian en agosto de 2022, según la acusación.

"¿Dónde colocarlas? Sólo tengo un par de zapatos. La plantilla no se puede arrancar", respondió ella.

"¿Dónde se ponen las semillas? ¿En el tubo?" preguntó Liu más tarde.

"Las puse en mis botas Martin... en una bolsa pequeña. La bolsa ziplock. Muy pequeña", dijo Jian. "Las metí en los zapatos", añadió más tarde.

Según los registros de la Patrulla de Aduanas y Fronteras, Jian entró en el país en un vuelo procedente de Seúl (Corea del Sur) con destino al aeropuerto internacional de San Francisco. Esos registros muestran que Jian no declaró ningún material biológico en la aduana, según la acusación.

Un patrón de delitos en el nexo China/Univ. de Michigan

"Condenamos enérgicamente cualquier acción que busque causar daño, amenazar la seguridad nacional o socavar la misión pública crítica de la universidad", dijo la Universidad de Michigan en un comunicado.

"Es importante señalar que la universidad no ha recibido financiación del gobierno chino en relación con la investigación llevada a cabo por los individuos acusados. Hemos cooperado y seguiremos cooperando con las fuerzas de seguridad federales en su investigación y enjuiciamiento en curso", continúa el comunicado.

El representante Greg Murphy, republicano por Carolina del Norte, cirujano reconvertido en congresista, dijo que el incidente de contrabando forma parte de un esfuerzo chino más amplio y múltiple para "atacar" a Estados Unidos.

"[Para] ... los ciudadanos chinos a pensar que podían colar algo y traer algo a este país para hacer daño al país realmente, ya sabes, si quieres ser muy franco y directo al respecto, casi es un acto de guerra, pero se hace por un ciudadano privado", dijo Murphy al podcast John Solomon Reports.

"Así que tenemos que ser hiper-vigilante, especialmente en estos días en los que, ya sabes, China nos está atacando todos los días mediante la introducción de fentanilo. China nos ataca cada día con ciberataques. Tenemos que estar hipervigilantes ante este tipo de patógenos que entran en el país", añadió.

Este no es ni mucho menos el primer incidente en el que se ven implicados ciudadanos chinos relacionados con la Universidad de Michigan. En cierto modo, la escuela ha sido un hub de actividades relacionadas con China en Estados Unidos, incluyendo repetidos incidentes de estudiantes chinos de la escuela fotografiando bases militares en distintos rincones del país.

En el verano de 2023, soldados de la Guardia Nacional descubrieron a cinco estudiantes chinos de la Universidad de Michigan cerca de Camp Grayling, a unos 320 kilómetros de la escuela. Los estudiantes fueron acusados posteriormente por el Departamento de Justicia por encubrir su verdadero motivo para viajar a la zona, tomar fotografías de vehículos militares en la base para uno de los mayores ejercicios de la Guardia Nacional del país, informó anteriormente Just the News. La Universidad de Michigan cuenta con un programa de estudios conjunto con la Universidad Jiao Tong de Shanghái, que lleva a estudiantes a Estados Unidos para cursar un programa de dos años.

En un caso similar ocurrido en 2020, dos estudiantes de la Universidad de Michigan fueron detenidos en Cayo Hueso (Florida) tras conducir hasta la estación aeronaval Sigsbee Annex y fotografiar la propiedad, incluidas las estructuras militares.

Robert Charles, un exfuncionario del Departamento de Estado y oficial de inteligencia naval, advirtió que los investigadores chinos en el laboratorio de Michigan podrían ser un "canario en la mina de carbón" de los esfuerzos chinos para apuntar al suministro de alimentos de Estados Unidos, especialmente teniendo en cuenta que este último incidente involucró un hongo que podría apuntar a los cultivos.

"De acuerdo, los chinos son expertos en infiltración, en espionaje, y en hacerlo de una manera que es, si no inescrutable, destinada a ser muy silenciosa", dijo Charles al podcast John Solomon Reports.

"Así que miro esto y digo... ¿va a ser esto el principio... de un descubrimiento?", continuó.

"Los chinos hicieron un estudio hace unos cinco años sobre cuál sería el mayor problema de seguridad nacional para ellos en el futuro, y cuál sería para nosotros... [y] decía que los alimentos eran el tema número uno que desencadenaría preocupaciones de seguridad nacional para ambos países", explicó Charles.