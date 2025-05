El senador Johnson dice que el déficit está hipotecando el futuro de los niños al gastar 89,3 billones de dólares en 10 años

Publicado por Just The News / Charlotte hazard 30 de mayo, 2025

El senador Ron Johnson, republicano de Washington, dijo el jueves que Estados Unidos está hipotecando el futuro de la próxima generación, ya que está en camino de gastar 89,3 billones de dólares en los próximos 10 años.

"Estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos", dijo Johnson en un especial de Just the News con la Asociación para Estadounidenses Maduros (AMAC). "Es un error. Es inmoral. Hay que ponerle fin. Eso es. Ese fue el tema de mi campaña en 2010 que me hizo salir elegido. Ha vuelto a ser mi tema principal".

Johnson ha sido uno de los republicanos en el Senado que se oponen al "gran, maravilloso proyecto de ley" del presidente Donald Trump que aprobó la Cámara a principios de este mes. Johnson, al igual que algunos otros republicanos del Senado, se opone al proyecto de ley debido a las preocupaciones sobre cuánto aumentará el déficit. El Departamento del Tesoro dice que el déficit del país es de 1,05 billones de dólares para el año fiscal 2025. El proyecto de ley también incluye factores clave de la agenda del presidente, como la no aplicación de impuestos a las propinas, el aumento de los fondos para la seguridad fronteriza y la extensión de los recortes fiscales del presidente en 2017.

Johnson dijo que cuando fue elegido al Senado en 2010, la deuda era de sólo 14 billones de dólares. "Ahora es de 37 billones de dólares", dijo Johnson. "La estimación actual de la CBO, la más reciente, tiene proyectado gastar 89,3 billones de dólares en los próximos 10 años, incurriendo en otros 22 billones de dólares de déficit. Eso significa 2,2 billones de dólares al año".

Johnson dijo que el gobierno no tiene un problema de ingresos, sino un problema de gastos.

Temor a las consecuencias imprevistas

El senador Rick Scott, republicano de Florida, es otro republicano que también tiene preocupaciones sobre los problemas económicos que podría traer esta legislación si se aprueba. "Quiero que se llegue a un acuerdo; apoyo la agenda del presidente", dijo Scott, según The Hill. "Apoyo la frontera, apoyo a los militares, apoyo extender los recortes de impuestos de Trump - pero tenemos que vivir en la realidad. Pero tenemos que vivir en la realidad aquí: tenemos una crisis fiscal".

Johnson dijo que en lugar de un "gran, maravilloso proyecto de ley", los legisladores deberían haber dividido las diversas iniciativas políticas de Trump en un proceso de varios pasos. Él dijo en una entrevista previa con Just the News que el paquete legislativo debería dividirse en tres partes: seguridad fronteriza, financiación de la defensa y ampliación del actual código tributario.

"Siempre he estado a favor de un proceso de varios pasos", dijo Johnson. "Centrarnos en las áreas de acuerdo. Eso es la frontera [y] defensa. Adoptar cualquier reducción del gasto que podamos conseguir. El Senado y nuestra propuesta presupuestaria decían 850.000 millones de dólares".

Johnson dijo que Estados Unidos tenía que volver a los niveles más bajos de gasto anteriores a la pandemia para que el país volviera a la normalidad.

"Tenemos que volver a los niveles de gasto anteriores a la pandemia", dijo. "Creo que más estadounidenses son conscientes del hecho, porque acaban de experimentar cuatro años de alta inflación [y] la devaluación de su dólar, de que tenemos que tener esto bajo control".