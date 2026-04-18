La estrategia de Trump en Oriente Medio: medidas a medias, consecuencias totales

18 de abril, 2026

Existe, en Washington, una tentación recurrente: que Oriente Próximo puede gestionarse, contenerse, ajustarse en los márgenes mediante presión económica, ataques quirúrgicos y la cuidadosa selección de figuras supuestamente "aceptables" extraídas de dentro de los mismos sistemas que generaron el caos. El presidente estadounidense Donald Trump, cuyos instintos han roto a menudo con esta práctica, parece ahora peligrosamente cerca de reproducirla. La cuestión no es la falta de claridad -él entiende la naturaleza de la amenaza mucho mejor que la mayoría de los líderes occidentales- sino el fracaso potencial de una operación detenida a mitad de camino. Los regímenes se desestabilizan pero se mantienen en pie, los ecosistemas yihadistas se debilitan pero no se desmantelan. Figuras recicladas del mismo molde ideológico se vuelven a presentar como socios. Esto tristemente da lugar a guerras a medio terminar presentadas como convenientes.

En Siria, por ejemplo, Ahmed al-Sharaa, conocido bajo su anterior identidad como Abu Mohammad al-Julani -un hombre afiliado en su día a Al-Qaeda y que figura desde hace tiempo en una 10 millones de dólares estadounidenses por su cabeza- fue bienvenido en la Casa Blanca el 10 de noviembre de 2025 y, en lo que se enmarcó como una histórica apertura diplomática, descrito públicamente por Trump como un "líder fuerte".

Legitimar entonces a estos terroristas bajo la cómoda ficción de la conversión ideológica no es meramente contradictorio; señala a toda la región que el tiempo y la paciencia son suficientes parasoportar la determinación occidental.

Las ideologías no se disuelven simplemente cuando sus representantes adoptan los códigos de la diplomacia. Simplemente se ponen traje y corbata, se preparan para decir lo que a los líderes occidentales les gustaría oír, y vuelven a entrar en la escena internacional a través de una legitimidad otorgada por quienes una vez trataron de erradicarlas. El antiguo jefe de la inteligencia rumana, Ion Mihai Pacepa, que desertó del bloque soviético a Occidente en 1978, escribió en 2003:

"En marzo de 1978 llevé secretamente a Arafat a Bucarest para que recibiera las últimas instrucciones sobre cómo comportarse en Washington. Simplemente tienes que seguir fingiendo que romperás con el terrorismo y que reconocerás a Israel, una y otra vez", le dijo Ceausescu por enésima vez. Ceausescu estaba eufórico ante la perspectiva de que tanto Arafat como él pudieran conseguir un Premio Nobel de la Paz con sus falsas muestras de la rama de olivo".

Irán es una prueba aún más consecuente.Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel que comenzaron el 28 de febrero de 2026 y eliminaron figuras clave del régimen de Irán, incluido el líder supremo Alí Jamenei, constituyeron una sacudida que abrió brevemente la posibilidad de una ruptura estructural. Lo que siguió, sin embargo, no fue un colapso sino una rápida recuperación: el régimen se regeneró desde dentro de su propio núcleo ideológico y reafirmó las mismas doctrinas, las mismas redes y los mismos objetivos políticos.

El fallo central que sigue minando la política occidental parece ser la ilusión de que eliminar a los individuos equivale a desmantelar el sistema que los produce. Un régimen construido sobre una mezcla de autoridad clerical, ideología revolucionaria e imposición paramilitar no puede neutralizarse únicamente mediante la decapitación; hay que enfrentarse a él desde sus cimientos estructurales, o simplemente volverá a crecer, a menudo en una forma más radicalizada.

La posición de Trump parece dividida entre dos premisas incompatibles. Por un lado está el claro reconocimiento de que el régimen iraní es intrínsecamente hostil, impulsado por una visión expansionista anclada en una teología que eleva el martirio por encima del compromiso y la confrontación por encima de la coexistencia. En el otro lado está la tentación -un deseo recurrente- de explorar el compromiso con elementos supuestamente "menos radicales" dentro de ese mismo sistema, como si el extremismo fuera una cuestión de grado y no un principio definitorio. Esta ambigüedad es una falla estratégica. Mientras el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la jerarquía clerical y la infraestructura ideológica permanezcan intactos, cualquier figura presentada como moderada opera dentro de unos límites que impiden una auténtica transformación. Lo que a los observadores occidentales les parece moderación, a menudo funciona como una adaptación táctica dentro de un marco ideológico inalterado.

Los acontecimientos sobre el terreno ya han empezado a poner de manifiesto los límites de este enfoque con una claridad implacable. A pesar de la pérdida de altos dirigentes, Irán intensificó sus ataques en toda la región, amplió los ataques con misiles y aviones no tripulados contra instalaciones militares estadounidenses y objetivos civiles en los Estados del Golfo, y contribuyó a la interrupción de las rutas marítimas con consecuencias directas para los mercados mundiales y los intereses occidentales, todo ello mientras atacaba ciudades israelíes con bombas de racimo adosadas a misiles balísticos. Este comportamiento es el resultado previsible de la presión aplicada sin desmantelar un sistema. La confrontación parcial, en lugar de inducir a la moderación, reforzó la cohesión interna del régimen y le permitió movilizar a parte de su población en torno a una narrativa de "resistencia", al tiempo que endurecía su postura estratégica. Los dirigentes que surgieron de esas condiciones parecían menos dispuestos que nunca a comprometerse en los términos definidos por sus adversarios.

En el corazón del recurrente error de cálculo de Occidente se encuentra una brecha cultural e intelectual más profunda. El pensamiento estratégico estadounidense, moldeado por el racionalismo de la Ilustración y el pragmatismo económico, tiende a asumir que los actores buscan en última instancia la estabilidad, la prosperidad y la supervivencia dentro de un marco de incentivos materiales. Esta suposición encuentra sus límites cuando se enfrenta a sistemas en los que los imperativos ideológicos o religiosos prevalecen sobre las consideraciones materiales. En este marco, el sacrificio no es un coste sino una forma de realización, y la propia muerte puede integrarse en una narrativa de victoria. Los mecanismos clásicos de disuasión pierden su fuerza en este entorno: el cálculo subyacente ya no se basa en el análisis coste-beneficio sino en una jerarquía de valores que sitúa la trascendencia por encima de la supervivencia.

A pesar de décadas de pruebas fehacientes, la política occidental sigue funcionando como si estos regímenes pudieran integrarse en un orden racional mediante la negociación y la presión incremental.En realidad, estos regímenes funcionan como motores ideológicos cuyo objetivo primordial no es la coexistencia sino la expansión -cultural, religiosa y geopolítica. Los periodos de aparente moderación o apertura no son indicios de transformación; están diseñados para aliviar la presión, ganar tiempo o reposicionar activos sin alterar el objetivo final. La noción de un equilibrio estable con dichos sistemas o la base de poder en ellos descansa en un malentendido de lo que consideran sus prioridades.

La dimensión doméstica en EEUU introduce una capa adicional de restricción que complica aún más la ecuación estratégica. La coalición política que llevó a Trump de nuevo al poder no es uniformemente intervencionista ni está inclinada a apoyar compromisos prolongados que carezcan de resultados claros, decisivos y preferiblemente rápidos. Para ellos, incluso cuatro semanas eran demasiado tiempo.

Encuestas recientes indican que una mayoría sustancial de estadounidenses, incluido un segmento significativo de votantes republicanos, está a favor de una conclusión rápida de la confrontación con Irán, incluso a costa de objetivos incompletos. Los resultados parecen reflejar la creciente preocupación por las posibles bajas, la escalada y las repercusiones económicas, o el deseo de que Trump no tenga éxito. La visión crea una ventana estrecha e implacable en la que la acción decisiva debe lograr resultados estructurales o dar paso a una erosión gradual del apoyo político, con consecuencias predecibles para cualquier mejora a largo plazo de la situación.

Las medias tintas, en este contexto, representan el camino más peligroso posible. Combinan los costes de la intervención con el fracaso de la moderación: desestabilizan a los adversarios sin eliminar su capacidad de reconstrucción y, al hacerlo, a menudo refuerzan la misma dinámica que los medio-medias tintas trataban de contener. El resultado es un ciclo en el que cada ronda de confrontación produce un adversario más resistente y más afianzado ideológicamente, mientras que la credibilidad occidental disminuye paso a paso.

El entorno internacional más amplio no hace sino amplificar estos riesgos. El liderazgo europeo, ejemplificado por figuras como el presidente francés Emmanuel Macron, sigue priorizando la desescalada y las soluciones negociadas, a menudo desvinculadas de las realidades ideológicas radicales que conforman el comportamiento de los actores regionales. Al mismo tiempo, Rusia y China explotan las dudas de Occidente para ampliar su influencia, presentándose como interlocutores alternativos "neutrales" mientras se benefician de la ambivalencia de Estados Unidos. El efecto acumulativo es que la claridad de objetivos es cada vez más rara, y los resultados decisivos cada vez más esquivos.

Israel, que opera bajo la presión inmediata de la amenaza existencial, adopta un enfoque fundamentalmente diferente. La cuestión, desde la perspectiva de Jerusalén, no es si el régimen iraní puede ser controlado o contenido, sino si su existencia continuada en su forma actual es compatible con la seguridad real a largo plazo. Este punto de vista ha sido moldeado por la proximidad a casi 80 años de bombardeos, terrorismo y experiencia histórica. Donde Washington duda, Jerusalén calcula para sobrevivir.

La estabilidad en Oriente Próximo no puede lograrse preservando las estructuras que generan inestabilidad o pretendiendo que actores impregnados desde su nacimiento de ideología yihadista puedan ser fácilmente rebautizados. La estabilidad no puede asegurarse mediante victorias parciales o demostraciones simbólicas de fuerza que dejen intactos los mecanismos de radicalización y expansión.

La idea instintiva de Trump de que hay que hacer valer la fuerza y de que hay que enfrentarse a los adversarios sigue siendo fundamentalmente sólida, pero debe llevarse hasta sus últimas consecuencias. El resultado, como se ha visto en Irak, Libia, Túnez y Afganistán, no es la paz, sino un retorno al mismo punto de partida estratégico en condiciones menos favorables.

Si el objetivo es simplemente retrasar la proliferación nuclear o gestionar crisis de forma episódica, el enfoque actual puede producir apariencias de éxito a corto plazo. Sin embargo, si el objetivo es alterar seriamente la dinámica que perpetúa un conflicto -desmantelar los regímenes y marcos ideológicos que exportan inestabilidad a toda la región-, entonces las medidas parciales son indistinguibles del fracaso.

Es poco probable que los votantes estadounidenses, sobre todo antes de las elecciones de mitad de mandato, se interesen por las sutilezas de las maniobras diplomáticas o las complejidades de la guerra por poderes. Su juicio se basará en los resultados visibles: en la coherencia entre los objetivos declarados y los resultados tangibles. Desde ese punto de vista, una estrategia que provoque perturbaciones sin resolución corre el riesgo de ser percibida no como prudencia, sino como una abdicación de propósito, como otra huida hacia adelante de Estados Unidos.

Trump ha identificado la naturaleza de la amenaza con una claridad poco común Para traducirla en un éxito estratégico duradero es necesario rechazar las reconfortantes ilusiones de un éxito a medias, falso. No puede haber rehabilitación de yihadistas bajo nuevas etiquetas, ni confianza en hipotéticos "moderados" dentro de sistemas revolucionarios, ni aceptación de resultados parciales como sustitutos del cambio estructural. Cualquier otra cosa garantizará la persistencia de las mismas amenazas, reconfiguradas y reforzadas, para la próxima ronda de conflictos.

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