Trump tenía razón la primera vez: despida al consejero delegado de Intel

13 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump y miembros de su gabinete se reunieron con Lip-Bu Tan, CEO de Intel, el 11 de agosto.

"La reunión fue muy interesante", publicó Trump en Truth Social inmediatamente después. "Su éxito y ascenso es una historia increíble. El señor Tan y los miembros de mi Gabinete van a pasar tiempo juntos, y me traerán sugerencias durante la próxima semana."

He aquí una sugerencia: instruir al Departamento de Justicia para que abra una investigación criminal sobre Tan. Es hora de establecer la rendición de cuentas en la América corporativa cuando se trata de la República Popular China.

Primero, las buenas noticias.

Tan puede salvar al debilitado fabricante de chips estadounidense.

Tan tiene la visión correcta para Intel, es extremadamente capaz y tiene la fuerza para enfrentarse al presidente del consejo de administración de la empresa, que quiere llevar a cabo una reestructuración equivocada.

Tan es uno de los ejecutivos estadounidenses más eficaces del mundo. Los mercados lo saben: las acciones de Intel subieron más de un 13% el día que la empresa anunció su nombramiento como consejero delegado, en marzo.

Tan tiene muchos otros logros. Su empresa estadounidense de capital riesgo, Walden International, se fundó en 1987 y ha realizado más de 500 inversiones, entre ellas en más de 120 empresas de semiconductores. Tan también logró dar un giro a Cadence Design Systems, una empresa con sede en San José (California) que diseña hardware y software para la fabricación de chips.

Tan tiene la visión adecuada para Intel. En los últimos meses, se ha peleado con Frank Yeary, presidente del consejo de administración, que quiere que Intel se deshaga de su negocio de fabricación.

Yeary ha estado trabajando para vender la división de fundición de Intel a la taiwanesa TSMC o escindirla. También ha explorado la venta de participaciones a Nvidia y Amazon. Tan, por su parte, quiere que Intel permanezca en la fabricación para mantener a Estados Unidos en el juego.

Tan tiene razón. Intel no necesita tipos financieros magos - Yeary es un antiguo banquero de inversión - subastando Estados Unidos en pedazos a postores extranjeros.

Entonces, ¿cuál es el problema de que Tan se quede en Intel?

Tan tiene un problema con China del que no puede librarse. "El CEO de INTEL está muy CONFLICTO y debe dimitir, inmediatamente", publicó Trump en Truth Social el 7 de agosto. "No hay otra solución a este problema".

Trump tenía toda la razón.

Walden International invirtió en empresas chinas de tecnología militar y en las implicadas en las violaciones de derechos humanos de Pekín, incluida Intellifusion, una empresa china de IA sancionada por permitir la vigilancia en la región autónoma china de Xinjiang Uygur.

Walden también fue inversor en Semiconductor Manufacturing International Corp, SMIC, actualmente el mayor fabricante de chips de China, y Tan formó parte de su consejo hasta 2018. En China se le conoce como Mr. Chip" porque fue en gran parte responsable del desarrollo de la industria de semiconductores de ese país. Walden, como Wall Street Journal señaló, invirtió en "algunos de los nombres más importantes de la industria de chips de China" y en "empresas más pequeñas que cumplían funciones de nicho esenciales."

La implicación de Tan en China y las inversiones chinas de Walden no fueron polémicas en su momento, pero, dada la abierta hostilidad de China hacia Estados Unidos, fueron obviamente desacertadas.

Tan podría vender todos sus intereses en China y eliminar el conflicto que mencionó Trump, pero el presidente seguía teniendo razón al decir que Tan debía dejar Intel.

Tan fue consejero delegado de Cadence Design Systems desde 2008 hasta 2021. De 2015 a 2021, Cadence realizó 56 ventas de herramientas de diseño de semiconductores, software y otros productos tecnológicos a la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China, que, entre otras cosas, realizaba simulaciones de explosiones nucleares.

Las ventas eran ilegales según la legislación estadounidense -la universidad fue incluida en la Lista de Entidades del Departamento de Comercio en 2015- y Cadence a finales de julio se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer infracciones del control de exportaciones. Además, la empresa acordó pagar una multa de más de 140 millones de dólares.

Tan no respondió a una petición de Reuters para que comentara la declaración de culpabilidad y la multa de Cadence, pero sí respondió a la exigencia de Trump de que abandonara Intel. En un declaración emitido horas después de la publicación del presidente, Tan dijo que compartía el "compromiso de Trump con el avance de la seguridad nacional y económica de Estados Unidos" y que estaba trabajando con la administración Trump "para abordar los asuntos que se han planteado y asegurarse de que tienen los hechos."

"Amo a este país", añadió Tan, ciudadano naturalizado estadounidense.

Está muy bien que ame a Estados Unidos, pero la década pasada puso en riesgo la vida de todos los estadounidenses. La administración Trump, por tanto, debe exigirle responsabilidades por transferir tecnologías avanzadas al ejército chino.

Hasta ahora, Estados Unidos rara vez ha procesado a ejecutivos tecnológicos por exportar tecnología avanzada a China, y cuando ha procesado a alguien, las penas han sido solo tirones de orejas. Para establecer responsabilidades, el Departamento de Justicia debe investigar el papel de Tan en la larga serie de ventas de Cadence al ejército chino.

"Uno no puede dejar de preguntarse -y nunca lo sabremos realmente- hasta qué punto Tan está conectado con el ejército chino y hasta qué punto está realmente comprometido", dijo a Gatestone Brandon Weichert, redactor jefe de seguridad nacional de The National Interest. "Pero sí sabemos que alguien que opera a su nivel y que se relaciona con empresas chinas afiliadas al ejército no puede ser un socio fiable para Estados Unidos".

Por mucho bien que Tan pueda hacer en Intel, esa empresa estará manchada por sus vínculos con él. Según Weichert, "mientras Tan siga siendo consejero delegado de Intel, el gobierno estadounidense nunca podrá hacer negocios sustanciales con esa empresa porque el riesgo de compromiso es demasiado grande."

