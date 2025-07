"Traigan la cabeza de Trump": hay que detener a Irán

29 de julio, 2025

El régimen de Irán ha cruzado una línea que ningún Estado soberano había cruzado antes: ha pedido abiertamente el asesinato de un presidente en ejercicio de Estados Unidos.

El gran ayatolá Naser Makarem Shirazi, uno de los clérigos más poderosos del sistema teocrático iraní, ha emitido una fatwa oficial -un decreto religioso- llamando al asesinato del presidente Donald J. Trump. No vino de un radical marginal escondido en una cueva. Vino directamente de la cúpula de la jerarquía religiosa y política de Irán. Esto equivale a una declaración de guerra. Lo que hace que la fatwa sea aún más indignante es que el régimen no se limita a lanzar amenazas, sino que ha estado recaudando dinero, públicamente, para pagar el asesinato de Trump. No es una broma. Es un llamamiento directo, sancionado por el Estado, para eliminar al líder de Estados Unidos.

Poco después de que se anunciara la fatwa, Mansour Emami, el jefe designado por el Estado de la Organización de Propagación Islámica oficial de Irán en la provincia de Azerbaiyán Occidental, anunció que se pagaría una recompensa de 100.000 millones de tomans (aproximadamente 1,14 millones de dólares) a quien "trajera la cabeza de Trump". Un clérigo religioso con un cargo oficial en el Gobierno, no un agente deshonesto, ofrecía una recompensa millonaria por decapitar al presidente de Estados Unidos.

Por si fuera poco, informes procedentes del interior de Irán revelan que el régimen y sus partidarios habrían recaudado más de 40 millones de dólares en una campaña de crowdfunding para asesinar a Trump. Este es el tipo de comportamiento que cabría esperar de ISIS o Al Qaeda, no de un Gobierno que tiene embajadas, diplomáticos y se sienta en la mesa de negociaciones con Naciones Unidas y otras potencias mundiales.

¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional? Silencio. ¿Dónde están las voces progresistas, la multitud pro-Irán de "la diplomacia primero", las élites de los think tanks que llevan años diciéndonos que debemos apaciguar a Teherán y darles miles de millones de dólares por la "paz"? ¿Dónde están los supuestos defensores de los derechos humanos en Occidente, que critican constantemente a Israel y a Estados Unidos, pero que parecen incapaces de decir una palabra sobre un régimen islámico que pone precio a la cabeza de un presidente estadounidense? Si cualquier nación occidental, por no hablar de Estados Unidos, hubiera hecho algo remotamente similar, los medios de comunicación mundiales y las cómplices Naciones Unidas habrían estallado. ¿Por el hecho de que el llamamiento procede de Irán -el régimen favorito de la izquierda académica, el preferido de los ideólogos antiamericanos- se le da carta blanca?

Una fatwa no es sólo una declaración o una opinión. Una fatwa es un edicto religioso emitido por una autoridad islámica que conlleva una obligación "espiritual" y legal dentro de la ley islámica. En la mente de los clérigos iraníes, una fatwa es vinculante, una orden directa de un "representante de Dios" en la tierra. Cuando una fatwa llama a matar a una persona, es una orden divina de asesinato, completa con la promesa de una recompensa celestial para el asesino.

Eso es exactamente lo que ocurrió en 1989, cuando el entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini, emitió una fatwa para el asesinato del escritor Salman Rushdie, por blasfemar supuestamente contra el Islam en su novela Los versos satánicos, una obra de ficción. Los comentaristas occidentales de la época se burlaron de la orden, calificada de "simbólica". ¿Y luego qué pasó? Después de décadas, la fatwa se cumplió. En 2022, Rushdie fue apuñalado múltiples veces en un escenario de Nueva York por un joven musulmán que se radicalizó en Internet y motivado por el decreto de matar.

La misma dinámica se despliega ahora contra Trump. Cuando Shirazi emitió su fatwa, no se dirigió sólo contra Trump. Él declaró a Trump un mohareb - un enemigo de Dios. En la ideología del régimen teocrático iraní, esta etiqueta también conlleva la pena de muerte. La persona que mate a Trump, a sus ojos, no es sólo un asesino a sueldo; es un guerrero santo. Un mártir. Un hombre destinado al paraíso, donde le esperan vírgenes y bendiciones celestiales. Es esta visión del mundo la que impulsa ahora la estrategia de Irán; el peligro no es sólo para Trump, sino para todas las naciones del mundo libre y para todos los que practican cualquier religión que no sea el islam chií.

Lo que hace que esta situación sea aún más grotesca es que Trump en realidad le perdonó la vida al máximo líder de Irán. Justo antes de la fatwa de Shirazi, Trump reveló públicamente que, durante los ataques aéreos israelíes y estadounidenses en Irán, disponía de información de inteligencia precisa sobre la ubicación exacta del líder supremo Ali Jamenei. Trump podría haber autorizado un ataque que habría matado al gobernante de Irán y decapitado el régimen. Pero no lo hizo. Más tarde dijo: "Le salvé [a Jamenei] de una muerte muy fea e ignominiosa". Esa no fue la acción de un belicista, sino de un líder fuerte y cuidadoso que conoce el poder de la misericordia. ¿Cómo respondió Irán? Ofreciendo 40 millones de dólares por la cabeza de Trump.

Esto debería alarmar a todos los estadounidenses.No se equivoquen: esta fatwa va más allá del propio Trump. El mismo régimen que ha conspirado para asesinar a ex funcionarios de Trump ha estado asesinando estadounidenses durante décadas, incluido el los atentados de 1983 en Beirut y los ataques del 11 de septiembre. El Departamento de Justicia y las agencias de inteligencia estadounidenses ya han desbaratado planes iraníes en suelo estadounidense. Sin embargo, nos enfrentamos a un régimen que tiene la voluntad, el dinero y la capacidad operativa para llevar a cabo estas amenazas.

Es hora de que los estadounidenses dejen de fingir que la diplomacia lo resolverá todo. No lo hará. No estamos tratando con un Gobierno "normal". Se trata de un culto teocrático de la muerte con dinero del petróleo y misiles balísticos. Sin embargo, algunos en Washington todavía quieren negociar con este régimen, firmar nuevos acuerdos nucleares, liberar fondos iraníes congelados y aliviar las sanciones. ¿Estamos locos? ¿Cómo se negocia con un régimen que desde su creación ha jurado "Muerte a Estados Unidos" - como una "política" y que está recaudando dinero abiertamente para matar a su presidente?

Se acabó el tiempo de los deseos adolescentes de una "paz" unilateral. Si el régimen de Irán ha declarado la guerra a Estados Unidos, será mejor que lo tratemos como tal. Todo estadounidense debería apoyar políticas que conduzcan finalmente a la caída del Gobierno asesino de Irán: no duda en matar a sus vecinos o incluso a su propio pueblo. Tales políticas podrían incluir mantener y ampliar las sanciones primarias y especialmente las secundarias; aislar a Irán diplomáticamente, construyendo una coalición con aliados como Israel y los Estados del Golfo - y seguir utilizando la fuerza militar cuando sea necesario para proteger las vidas y los intereses estadounidenses.

También debemos apoyar al pueblo iraní que lo arriesga todo para levantarse contra esta tiranía. Los jóvenes que cantan "¡Muerte al dictador!" en las calles de Teherán son nuestros aliados naturales. Deberíamos financiarles, difundir sus voces y ayudarles a organizarse contra el régimen.

En ningún caso debe Estados Unidos recompensar a Irán con concesiones. En Irán, eso sólo se ve como debilidad. Envía un mensaje a todos los terroristas y tiranos del mundo de que se puede presionar a Estados Unidos para que ofrezca sobornos, que luego se utilizan para construir sus máquinas de guerra.

El régimen de Irán no es una víctima de la agresión occidental. No es un "incomprendido". Es un régimen violento, expansionista y apocalíptico que quiere abiertamente destruir América y dominar Oriente Medio, y luego el resto del mundo:

"Exportaremos nuestra revolución a todo el mundo. Hasta que el grito 'No hay más dios que Alá' resuene en todo el mundo, habrá lucha", declaró Khomeini, el fundador de la revolución islámica de 1979.

El régimen financia a terroristas, asesina a disidentes, persigue a minorías religiosas y, ahora, pide el asesinato del presidente estadounidense. Es importante responder con fuerza.

Este enfrentamiento no es solo por Trump. Se trata del futuro de la seguridad de Estados Unidos y de la supervivencia de la civilización occidental. El régimen iraní ha dejado claras sus intenciones: quiere eliminar el símbolo de la fuerza, el liderazgo y la libertad estadounidenses... en su camino hacia la eliminación de Estados Unidos. ¿Por qué si no se ha infiltrado en Sudamérica y Cuba? Si permitimos que semejante agresión quede sin respuesta -si permitimos que un presidente en ejercicio sea perseguido sin consecuencias- sólo estaremos pidiendo más ataques.

